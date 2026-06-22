《鐵拳教育》輸了！6月韓劇討論度洗牌 《我的王室死對頭》CP衝冠，黃仁勳靠韓綜殺進TOP10

韓國K-Content話題性排行再度洗版！根據韓國內容競爭力分析機構Good Data 更新榜單，最新「TV + OTT + STAR」出演者話題度TOP10出爐，這次榜單最大亮點，除了Netflix韓劇《我的王室死對頭》林智妍、許楠儁直接包辦冠亞軍，金武烈靠《鐵拳教育》衝上第3名之外，最讓人驚訝的是輝達執行長黃仁勳也登上第7名！

原因正是他登上韓國綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》，讓節目靠「黃仁勳效應」衝上非戲劇類話題榜冠軍，也成為該節目睽違74週再登頂的關鍵。調查範圍涵蓋韓國TV、OTT節目與出演者，分析新聞、網路社群、影片、SNS等網友反應。

李宙明《新進社員姜會長》。圖片來源：friDay影音提供

李宙明出演JTBC奇幻職場劇《新進社員姜會長》，劇情描述被稱為「職場之神」的財閥會長姜榮浩，因意外獲得第二次人生機會，展開一場從權力高位跌回職場菜鳥的重啟人生。該劇在台由friDay影音上架，演員陣容包含李濬榮、孫賢周、李宙明、田慧振與晉久。

李宙明這次不是走傳統甜美女主路線，而是帶著「看起來鬆弛、其實很有野心」的反差感登場。她和李濬榮的關係也很微妙，兩人表面像職場菜鳥搭檔，背後卻牽出父女、財閥、靈魂交換等複雜設定，讓觀眾一邊看職場鬧劇，一邊追繼承戰。

李宙明《新進社員姜會長》。圖片來源：friDay影音提供

李相二《菜鳥伙房兵》。圖源：CRB Entertainment

李相二憑《菜鳥伙房兵》進榜。這部劇改編自NAVER WEBTOON人氣網漫，由朴志訓主演，故事把軍隊、料理、遊戲升級系統混在一起，講述二等兵姜成宰從普通新兵一路成長為傳奇伙房兵。題材看似荒謬，卻意外熱血又好笑，被不少劇迷形容是「韓劇版軍中料理升級打怪」。

李相二劇中飾演第4中隊長黃錫浩，是一位標準很高、嘴巴很硬、又超級挑食的軍官。雖然是特別出演角色，但他在劇中從嚴格長官到逐漸被伙房兵料理打動，存在感非常強。李相二把「討厭但不討厭」的角色演得很有趣。黃錫浩一開始像軍中最難搞的上司，對食物、規矩、士兵都有一堆要求，但越看越像傲嬌中隊長，讓不少觀眾覺得他雖然煩，卻很有喜感。

李相二《菜鳥伙房兵》。圖源：CRB Entertainment

第8名：張勝祖《我的王室死對頭》1.64%

張勝祖《我的王室死對頭》

張勝祖也靠《我的王室死對頭》進入TOP10。這部劇講述朝鮮時代惡女死後醒來，竟穿越到現代首爾，附身在無名女演員身上，還遇上一位冷酷財閥繼承人，展開一段前世今生、相愛相殺的浪漫故事。台灣Netflix正式劇名為《我的王室死對頭》。

張勝祖在《我的王室死對頭》中飾演崔文道，是男主角車世界的堂哥，也是財閥家族內鬥線的重要人物。討論點落在張勝祖的「財閥反派感」。他不是大吼大叫型壞人，而是更精明、更會算計的家族競爭者，讓《我的王室死對頭》除了穿越愛情線之外，也多了財閥權力鬥爭的狗血張力。男女主在談戀愛，他在旁邊讓局勢更難搞。

張勝祖《我的王室死對頭》

第7名：黃仁勳《劉QUIZ ON THE BLOCK》2.22%

黃仁勳《劉QUIZ ON THE BLOCK》。圖片來源：愛奇藝

榜單最意外名字就是黃仁勳！這份排行是「出演者」話題度，不限於戲劇演員，因此登上韓國國民談話綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》的黃仁勳，也因節目播出後引爆討論而進榜。tvN先前宣布黃仁勳將出演該節目，且這是他全球首次登上綜藝談話節目，難怪話題直接炸開。

黃仁勳《劉QUIZ ON THE BLOCK》。圖片來源：tvN

討論點超有趣，因為這根本是「科技大佬K-pop化」。黃仁勳原本是AI、半導體、輝達關鍵字裡的人物，這次卻直接進入韓國綜藝與娛樂話題榜，還和一線韓星同台競爭討論度。對台灣讀者來說，更有種「怎麼連韓國熱門出演者榜都看得到黃仁勳」的荒謬驚喜感。

第6名：李濬榮《新進社員姜會長》2.51%

李濬榮《新進社員姜會長》。圖片來源：friDay影音提供

李濬榮在《新進社員姜會長》中挑戰高難度角色，飾演黃浚炫，同時又承載姜會長靈魂。故事設定是姜會長因意外靈魂進入年輕人身體，從財閥高層變成新進社員，重新回到自己的公司，展開一場帶有復仇、整頓家族與職場逆襲感的第二人生。

討論點集中在李濬榮的「大叔魂演技」。他外表是年輕職場新人，行為卻像一個老派會長，走路姿態、說話節奏、看人的眼神都要演出年齡錯位感。這種靈魂交換設定很吃演員表演細節，也讓李濬榮成為該劇最大話題之一。

李濬榮《新進社員姜會長》。圖片來源：friDay影音提供

第5名：秦基周《鐵拳教育》2.70%

《鐵拳教育》劇照。圖片來源：Netflix

秦基周在Netflix韓劇《鐵拳教育》中飾演任含琳，是教權保護局督察，也是特種部隊出身的狠角色。Netflix台灣劇情介紹中，該劇以督察羅華振介入問題學校、用強硬方式處理校園混亂為主線，任含琳則是團隊中極具爆發力的角色。

《鐵拳教育》劇照。圖片來源：Netflix

討論點就是「她好瘋，我好愛」。秦基周過去常給人聰明、清爽、理性的印象，這次在《鐵拳教育》直接化身瘋感女督察，冷靜外表底下行動力超強。加上她戲外曾是三星工程師、記者、模特兒的超狂履歷又被翻出，也讓角色外話題一起爆。

《鐵拳教育》劇照。圖片來源：Netflix

第4名：朴志訓《菜鳥伙房兵》4.85%

朴志訓《菜鳥伙房兵》。圖片來源：tvN

朴志訓主演《菜鳥伙房兵》，飾演二等兵姜成宰。這部劇改編自人氣網路小說與網漫，劇情講述姜成宰在軍中被分配到伙房後，某天突然看見神祕任務視窗，從此踏上成為傳奇伙房兵的升級之路，故事主打軍營、奇幻、喜劇與料理成長元素。

朴志訓《菜鳥伙房兵》。圖片來源：tvN

討論點在於《菜鳥伙房兵》把軍旅劇拍成「軍營版料理升級打怪」。朴志訓不再只是青春劇男神，而是拿鍋鏟打天下的新兵，從被看不起的問題士兵，一路靠料理打動全軍營。這種荒謬又熱血的設定很容易出圈，也讓他討論度衝到第4名。

朴志訓《菜鳥伙房兵》。圖片來源：tvN

第3名：金武烈《鐵拳教育》5.57%

圖片來源：NETFLIX 《鐵拳教育》 官網

金武烈以《鐵拳教育》拿下第3名，劇中飾演教權保護局督察羅華振。這個角色是整部劇的核心人物，面對校園霸凌、權勢家長、惡師與失控學生，他不走溫柔感化路線，而是用非常強硬、甚至接近「以暴制暴」的方式介入案件。Netflix台灣集數介紹中，也明確提到羅華振接管問題學校，要給作亂學生一個教訓。

圖片來源：NETFLIX 《鐵拳教育》 官網

討論點很兩極，也很有聲量。一方面觀眾看得很解氣，覺得金武烈把羅華振演成校園版動作英雄；另一方面，《鐵拳教育》原作與劇情手法本來就帶有爭議，韓媒也以「校園版犯罪都市」形容這部劇的爽感與爭議並存。

第2名：許楠儁《我的王室死對頭》5.64%

圖片來源：《我的王室死對頭》 SBS 官網劇照

許南俊以《我的王室死對頭》衝上第2名，劇中飾演車世界，是性格冷酷的財閥繼承人。Soompi介紹角色時形容車世界是「資本主義創造出的怪物」，他和林智妍飾演的申瑞霜、姜團心展開相愛相殺的浪漫關係。

討論點在於許南俊的「冷酷財閥變戀愛腦」反差。前期他是霸道、難搞、精算一切的商場狠角色，後期開始大動作追愛，連送咖啡車、親自到片場應援都成為劇中甜點。這種從瘋批財閥到笨拙追妻的落差，讓他成為近期最受注意的新生代韓劇男主之一。

圖片來源：《我的王室死對頭》 SBS 官網劇照

第1名：林智妍《我的王室死對頭》6.17%

圖片來源：《我的王室死對頭》 SBS 官網劇照

冠軍由林智妍拿下！她在《我的王室死對頭》中飾演現代無名女演員申瑞霜，卻被朝鮮時代惡女姜團心的靈魂附身。朝鮮時代惡女難逃一死，再睜開眼卻來到現代首爾，並遇見冷酷財閥繼承人，對方可能是她改寫命運的最後機會。

圖片來源：《我的王室死對頭》 SBS 官網劇照

討論點當然是林智妍的「惡女再升級」。她從《黑暗榮耀》朴涎鎮後，已經成為觀眾心中很會演壞女人的代表，這次又演朝鮮惡女穿越到現代，既要有宮鬥狠勁，又要演出對手機、現代生活、演藝圈的文化衝擊。她把狠、瘋、可愛、喜劇感揉在一起，也難怪直接登上6月出演者話題榜第一名。