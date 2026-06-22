2026-06-22 11:21 女子漾／編輯Wendi
都是大女主逆襲！陳都靈《翹楚》、白鹿《莫離》比一比，收視冠軍難逃劇迷批評！
Netflix人氣古裝劇《翹楚》（陳都靈、周翊然）、Disney+熱門陸劇《莫離》（白鹿、丞磊）6月初上線後形成同期對打的激烈局面，2齣戲接連攻佔收視冠軍，但之後《莫離》熱度與播放量逐漸反超《翹楚》，引爆熱烈話題，今天女子漾整理出《翹楚》與《莫離》精彩對比，大家趕快追起來吧！
暑期強檔
《翹楚》6月2日12:00正式在Netflix、優酷平台開播，全劇24集，主打重生復仇與大女主權謀。《莫離》，6月9日於Disney+、騰訊視頻同步播出，一共40集，主攻先婚後愛和雙強復仇。2齣戲雖然不是在同日上線，但因題材高度貼合、間隔僅1周，被視為暑期強檔首輪正面競爭。
明星卡司
《莫離》由《周生如故》白鹿、《成何體統》丞磊首度搭檔演出，集結《宮鎖金枝》蔡正杰、《司宮令》楊舒伊、《如懿傳》董潔、《星漢燦爛·月升滄海》張月等演員共同合作。《翹楚》邀請到《長月燼明》陳都靈擔綱女主角，配對《喬家的兒女》年下男星周翊然，《許我耀眼》唐曉天特邀主演，《雙世寵妃》王瑞昌特別主演。
製作班底
《翹楚》由《雁回時》導演楊龍執導、《司藤》編劇李旻執筆，故事改編自女力作家希行筆下人氣小說《楚后》，譜寫出精要24集，以短劇化節奏抓住觀眾們的眼球。《莫離》由香港導演林玉芬執導演筒，她曾打造出：《花千骨》、《三生三世十里桃花》、《步步驚心》等知名古裝大戲；編劇則為網路作家出身的趙娜，筆名瀟湘冬兒，曾以撰寫《楚喬傳》原著《11處特工皇妃》聞名，《莫離》取材自網路作家鳳輕2014年經典作品《盛世嫡妃》，以40集常規古偶劇方式呈現。
預約包場
陳都靈《翹楚》優酷站內預約量高達175萬，粉絲發起20萬座包場，總價值約2,808 萬元新台幣。白鹿《莫離》騰訊站内預約飆破327萬，粉絲包場30萬座，號稱陸劇圈女演員之冠，但其實《莫離》正式開播首日包場僅6萬，《翹楚》則達10萬。
女主角爭議
《莫離》開播期間白鹿因綜藝節目《奔跑吧》爭議言行掉粉，人氣受挫，儘管導演林玉芬敘事能力廣受肯定，但整齣戲開頭節奏偏慢，白鹿的話題掩蓋劇情討論度，加上她過往出演過不少相同的古裝角色，評價兩極：水花不大。陳都靈憑著《雁回時》口碑躍升，女主角獨立人設獲讚，但《翹楚》後期權謀邏輯遭劇迷們批評：「幼稚」、「漏洞太多」、「製作質感不如預期」等，劇情收尾倉促掀起棄劇潮。
《翹楚》| 正式預告 | Netflix
古裝權謀大戲《莫離》終極預告｜Disney+ 現正熱播中
精華 FAQ
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兩劇雖相隔一週開播，但都主打古裝大女主與復仇權謀題材，且分別在Netflix、優酷與Disney+、騰訊視頻上線，因此被視為暑期檔的直接競爭對手。
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《莫離》在騰訊站內預約飆破327萬，粉絲包場也喊到30萬座，聲勢一度高於《翹楚》；但開播首日實際包場表現，反而是《翹楚》以10萬座領先。
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《莫離》因白鹿綜藝爭議與角色重複感，導致劇情討論度受影響；《翹楚》則被批後期權謀邏輯幼稚、漏洞多，製作質感不如預期，還出現收尾倉促的棄劇潮。