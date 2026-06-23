2026-06-23 23:48 女子漾／編輯桑泥
看完《Off Campus》走不出來？這5部青春校園戀愛劇讓你繼續戀愛腦！
《Off Campus》五月在 Prime Video 上線，小編以為就是普通的大學校園甜劇，沒想到一開播就根本停不下來。八集一口氣看完，回過神來已經是半夜兩點多，就是那種「明明知道是套路但還是全部中招」的戀愛腦發作時刻！
《Off Campus》改編自 Elle Kennedy 的暢銷小說系列，首播後 12 天就累積了 3,600 萬觀看人次，爛番茄新鮮度 91%，直接成為 Prime Video 史上第三高收視首播劇集。目前第二季已經開拍，在那之前，小編幫大家整理了 5 部同樣讓人「走不出來」的青春校園戀愛劇，從歐系校園虐戀到美式大學喜劇，甜的辣的都有，可以直接按順序刷起來！
1. 《牛津愛情故事》｜精英校園 × 灰姑娘遇上傲嬌公子
推薦指數： ★★★★★
如果你愛的是《Off Campus》裡那種「身份懸殊 × 互看不順眼卻越來越難自拔」的張力，《牛津愛情故事》就是你的下一站。這部德語劇改編自 Mona Kasten 的爆款小說，是 Prime Video 史上最多人看的國際原創影集，在將近100個國家登上排行榜第一。
獎學金女孩 Ruby 和有錢繼承人 James，從互相嗆聲到藏不住心跳，那種「我明明要恨你但你怎麼這麼難討厭」的拉扯感，跟《Off Campus》簡直是同一個配方。目前已有兩季，第三季也在後製中，入坑時機剛剛好。
2. 《正常人》｜當愛情是一種反覆練習
推薦指數： ★★★★☆
想要稍微沉一點、不那麼偶像劇感的校園戀愛？《正常人》就是那個會讓你在被窩裡流淚的選擇。改編自 Sally Rooney 的同名小說，Paul Mescal 和 Daisy Edgar-Jones 的對手戲至今仍是近年最強CP化學反應之一。
Connell 和 Marianne 從中學愛到大學，分開又靠近，靠近又推開，那種「我們明明相愛但就是說不出口」的壓抑感，跟《Off Campus》的慢燃熱度完全不同路線，卻同樣讓人欲罷不能。
3. 《慾望女大生》｜女孩宿舍的爆笑戀愛實錄
推薦指數： ★★★★☆
想換換口味？這部由 Mindy Kaling 監製的校園喜劇就是解藥。四個來自完全不同背景的大一女生住進同一間宿舍，各自面對戀愛、性別認同、友情和校園政治，笑點密集、對白超犀利，是那種邊看邊傳訊息給閨蜜說「這根本就是我們！」的劇。
4. 《烈愛對決》｜球場上的秘密情人
推薦指數： ★★★★★
如果你在《Off Campus》裡最愛曲棍球那條線，這部就是為你而生的。《烈愛對決》同樣改編自 BookTok 人氣小說，講的是兩支對立球隊的球員從宿敵到隱秘戀人的故事，有體育競技的腎上腺素，又有禁忌感帶來的甜蜜折磨，再加上一層性別少數的自我認同掙扎，層次超豐富。2025年上線後被公認為年度最佳運動浪漫劇之一。
5. 《夏日之戀》｜青春的夏天只有一個
推薦指數： ★★★☆☆
《Off Campus》的精神前輩。同樣是 Prime Video 力推的青春戀愛系列，改編自 Jenny Han 的三部曲小說，圍繞著 Belly的夏日三角戀，兩兄弟、一個女孩、還有一個正在消逝的夏天。
《夏日之戀》就是讓 Prime Video 確信「年輕族群需要這種劇」的那個作品，某種程度上，它的成功才催生了《Off Campus》。三季已完結，剛剛好適合一口氣追完。
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