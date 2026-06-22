2026-06-22 12:00 巧比。針線包
「以貌取人」的圖書館：在以書換書的流轉中，看見文字的限制與機緣
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：作者帶著六本舊書到圖書館以書換書，卻有兩本因外觀書況不佳被拒收。
- 重點二：被拒絕的《少年大頭春的生活周記》與《總裁獅子心》，承載作者青春與閱讀記憶。
- 重點三：文章借舊書流轉比喻人與知識的價值，強調內涵仍需懂的人看見肯定。
剛剛去了一趟圖書館，大考在前，許多年輕學子正在埋首K書衝刺，
回想以前的我，似乎沒有認真看書的時刻耶！
這回帶著6本舊書前去以書換書，結果有2本當場被拒絕，原因是書況外表不佳，
即使立刻表示改成捐贈，館方人員也搖頭拒絕了。
被放棄的《少年大頭春的生活周記》和《總裁獅子心》，曾是當年的熱銷書，雖然出版距今已年代久遠，不過再次拾起閱讀，相信能勾起的不只是記憶，還有屬於自己的曾經。
記得當年《少年大頭春》陪著無數學生在課本與考卷之外偷得片刻歡笑；入手《總裁獅子心》時，嚴長壽還是許多人心中的職場典範。
那些曾經被翻到起毛邊的頁角、畫過記號的句子，如今看來或許過時了，卻也收藏著一段屬於自己的青春。
遺憾的是，原來以貌取人的行為，不只是在日常的人際關係；知識傳遞的載具，一樣有其限制與機緣。
臨走前，看著用左邊 6 本舊愛、扣除被拒絕的兩本遺珠後，好不容易換回右邊這 4 本新緣分。
真實的內涵還需要懂的人，才有機會被接納和肯定。
當然，人，也是這樣的。
精華 FAQ
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作者帶著六本舊書前往圖書館以書換書，原本期待能換得新書，但其中有兩本因書況外表不佳，當場被館方拒絕收受。
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被拒收的是《少年大頭春的生活周記》與《總裁獅子心》，因它們曾是熱銷書，也承載作者對青春、課外閱讀與職場典範的記憶。
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文章以舊書被挑選的經驗，指出外表常影響價值判斷，無論是書或人，真正的內涵都需要遇到懂得欣賞的人，才會被接納與肯定。
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