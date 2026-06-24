2026-06-24 07:35 女子漾／編輯桑泥
2026夏季電影必看清單曝光！5部話題大片推薦，錯過真的會後悔
2026 夏季電影正式開戰！從超級英雄宇宙、動畫經典續作，到全球影迷期待多年的史詩鉅片，今年夏天堪稱近年最豪華電影陣容。隨著串流平台崛起，不少觀眾已習慣在家追劇，但有些電影天生就是為大銀幕而生。以下盤點 2026 夏季最值得衝戲院的 5 部話題大片，錯過真的可能後悔一整年！
1.《玩具總動員5》：陪伴30年的童年回來了（現正熱映中）
距離《玩具總動員4》上映已經7年，皮克斯終於推出萬眾期待的《玩具總動員5》。這次故事聚焦「玩具與科技」的世代對決，當孩子們越來越依賴平板與電子設備，胡迪、巴斯光年和夥伴們將面臨前所未有的挑戰。電影不僅找回原班配音陣容，更找來泰勒絲獻唱全新主題曲，未上映就已掀起全球討論。
對許多觀眾而言，這不只是動畫電影，更是一場跨越30年的回憶殺。
2.《(蜘蛛人：重生日》：湯姆霍蘭德回歸（2026年7月29日上映）
自《蜘蛛人：無家日》創下現象級熱潮後，影迷苦等多年終於迎來全新蜘蛛人獨立電影：《蜘蛛人：重生日》，這部將成為漫威電影宇宙新階段的重要作品，也是湯姆霍蘭德再度單飛的關鍵篇章。
外媒普遍看好本片成為今年暑假票房霸主之一。無論你是不是漫威粉，都很難忽視蜘蛛人的票房號召力！
3.《奧德賽》：諾蘭最新神作來了（2026年7月17日上映）
繼《奧本海默》橫掃奧斯卡後，名導克里斯多福諾蘭帶來全新史詩鉅作《奧德賽》。
改編自古希臘經典史詩《Odyssey》，電影將透過IMAX規格呈現壯闊冒險旅程。從曝光資訊來看，這不只是歷史電影，更是一場結合戰爭、神話與人性的視覺盛宴。
對喜歡《星際效應》、《奧本海默》的觀眾來說，這部可以說是年度必看。
4.《超少女》：DC宇宙新希望（2026年6月24日上映）
隨著《超人》重啟成功，DC工作室也正式推出全新《超少女》，本片將成為新DC宇宙的重要拼圖之一，外界普遍認為它肩負延續《超人》熱潮的重任，不同於過往版本，《超少女》將展現更黑暗、更成熟的英雄成長故事。
5.《後室》：年度最毛骨悚然體驗（現正熱映中）
如果要選出今年最令人意外的黑馬，《後室》絕對榜上有名。
從一張網路迷因圖片發展成全球現象級恐怖宇宙，《後室》電影版成功把「無限空間恐懼」搬上大銀幕。電影上映後票房持續飆升，成為近年最成功的原創恐怖IP之一，也讓年僅20歲的導演Kane Parsons一戰成名。
比起鬼怪驚嚇，《後室》真正恐怖的是讓你開始懷疑現實，並放大你的心理恐懼。
精華 FAQ
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文章整理了五部暑期話題大片，包括《玩具總動員5》、《蜘蛛人：重生日》、《奧德賽》、《超少女》與《後室》，涵蓋動畫、超英、史詩與恐怖類型。
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本片主打玩具與科技的世代衝突，胡迪與巴斯光年等原班角色回歸，並加入泰勒絲獻唱主題曲，強化情懷與話題性，成為粉絲最期待的動畫續作。
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《奧德賽》由諾蘭執導、以IMAX呈現史詩冒險；《後室》則從網路迷因發展成恐怖IP，票房表現亮眼，證明它不只是小眾題材，而是暑期黑馬。
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