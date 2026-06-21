2026-06-21 07:31 冠婷生活趣
視覺放大術！打造高質感居家，6月必看超美原裝進口比利時人字拼、防潑水地板推薦
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：鴻鑫木地板位於台南南區，主打Berry Alloc比利時原裝進口超耐磨地板。
- 重點二：產品具72小時防潑水、低甲醛與20年居家保固，兼顧機能與安全。
- 重點三：推薦Ocean灰藍磚與Chateau日光雪橡，適合玄關與小坪數放大視覺。
[台南木地板推薦]鴻鑫木地板，台南防潑水地板推薦，視覺放大術！打造高質感居家，6月必看超美原裝進口比利時人字拼，Berry Alloc比利時超耐磨木地板台灣代理，提供台南到府免費估價小坪數人字拼地板，玄關落塵區地板推薦品牌。
文章目錄
- 現代美學與機能的完美結合：台南高評價鴻鑫木地板
- 設計師與屋主一致推薦鴻鑫木地板
- 鴻鑫木地板5大核心優勢
- 極致防護力
- 健康無毒
- 輕鬆好清潔
- 業界超長保固
- 貼心無壓力服務
- 預算超透明！12坪做到好只要？
- 2026年6月主推：這兩款鋪下去，家裡美到像雜誌封面
- 落塵區與玄關首選：Ocean水悅系列布魯塞灰藍磚
- 小坪數視覺放大術：Chateau 夏勒系列日光雪橡
- 鴻鑫木地板常見問題懶人包
- Q1：超耐磨木地板可以用濕抹布擦嗎？平常怎麼清潔？
- Q2：小坪數房間鋪人字拼地板，真的不會顯得擁擠嗎？
- Q3：免費到府估價後，如果覺得預算不合可以不施作嗎？
- 台南木地板推薦相關資訊
- 品牌資訊
現代美學與機能的完美結合：台南高評價鴻鑫木地板
家，是我們待得最久的地方。
想要擁有北歐風的溫馨、法式的浪漫，最能瞬間改變居家氛圍的魔術師，絕對是木地板。
然而，台灣氣候潮濕，家裡又有小孩或毛小孩，挑選木地板時常讓人頭痛…
擔心潮濕變形、擔心怕難保養、安心小坪數鋪了會不會顯得壓迫。
位於台南市南區西門路一段271號的鴻鑫木地板，提供完美解決這些痛點的木地板設計方案。
身為Berry Alloc比利時頂級超耐磨木地板的台灣代理，鴻鑫將歐洲工藝原裝進口引進台南，無論是極致的視覺美感，還是頂級的機能防護，都可以滿足對家的想像。
設計師與屋主一致推薦鴻鑫木地板
挑選木地板不只看顏值，機能與服務更是關鍵！
鴻鑫木地板之所以在台南擁有極佳口碑，憑藉的是以下五大硬實力。
鴻鑫木地板5大核心優勢
極致防護力
72小時防潑水，日常打翻水杯、毛小孩偶爾的小意外都能輕鬆應對；同時具備阻燃、不延燒特質，守護居家安全。
健康無毒
全系列通過歐盟嚴格認證、低甲醛，讓全家人都可以安心在地上打滾。
輕鬆好清潔
告別繁複保養！
日常清潔只需要清水擦拭即可，省下買昂貴保養劑的錢與時間。
業界超長保固
鴻鑫木地板對品質底氣十足，直接給予居家保固20年、商業空間保固5年的安心承諾。
貼心無壓力服務
裝潢最怕遇到強行推銷。
鴻鑫木地板提供完全免費的到府估價服務，詢問不用錢，滿意再施工！
預算超透明！12坪做到好只要？
很多屋主對進口超耐磨木地板望而卻步，以為動輒要花上十幾萬，鴻鑫木地板走的是高CP值、價格透明的路線。
好康報報：
在鴻鑫木地板，一般居家常見的12坪空間，做到好大約只需要4~6萬元！實際準確價格依選用系列、現場屋況與施工工法為準。
重點是，到府估價完全免費，專業師傅直接幫你量到好、算到好，絕不隱藏任何費用。
與其看螢幕上的照片盲猜，不如直接到現場觸摸那細緻的木紋肌理。
有任何關於防潮、耐磨、施工的疑難雜症，鴻鑫木地板的專業團隊都歡迎隨時免費詢問。
門市地址：台南市南區西門路一段271號
貼心提醒：歡迎直接到鴻鑫木地板看實品，親身感受Berry Alloc比利時超耐磨木地板的迷人魅力。
2026年6月主推：這兩款鋪下去，家裡美到像雜誌封面
落塵區與玄關首選：Ocean水悅系列布魯塞灰藍磚
Ocean水悅系列布魯塞灰藍磚帶有歐洲石材的洗鍊質感與獨特的灰藍調，鋪在玄關不僅時尚度破表，更能與客廳的木地板做出完美的區域區隔。
完美的防潑水防污效能，進門踩到濕氣髒污也不怕，抹布、拖把一擦就乾淨，是兼具門面與實用性超高的木地板單品。
小坪數視覺放大術：Chateau 夏勒系列日光雪橡
Chateau 夏勒系列日光雪橡柔和明亮的雪橡色澤，可以為空間注入滿滿的優雅高質感。
相較於傳統大規格人字拼，日光雪橡利用細緻的線條感，在視覺上產生景深延伸的效果，讓小坪數空間神奇放大、變得更寬敞。
鴻鑫木地板常見問題懶人包
Q1：超耐磨木地板可以用濕抹布擦嗎？平常怎麼清潔？
A1： 可以！
鴻鑫木地板代理的比利時Berry Alloc木地板擁有高達 72 小時的防潑水機能。
日常清潔非常簡單，使用吸塵器吸走灰塵後，直接用清水沾濕抹布或拖把擰乾擦拭即可，不需要特地打蠟或使用特殊清潔劑。
Q2：小坪數房間鋪人字拼地板，真的不會顯得擁擠嗎？
A2： 傳統大規格的人字拼確實比較適合大坪數，但鴻鑫6月主推的Chateau夏樂系列，可以透過更細緻、密集的幾何線條，在視覺上創造出延伸感，達到放大空間的效果，非常推薦小坪數屋主使用。
Q3：免費到府估價後，如果覺得預算不合可以不施作嗎？
A3： 當然可以！
鴻鑫木地板提供完全免費的到府估價服務，過程中絕對不強迫推銷，提供最透明的報價與專業建議，評估滿意、符合預算再決定是否合作，完全沒有壓力。
台南木地板推薦相關資訊
BerryAlloc 西門門市 比利時超耐磨地板-鴻鑫木地板
營業中702台灣臺南市南區田寮里西門路一段271號
- 星期一
- 09:00 – 18:00
- 星期二
- 09:00 – 18:00
- 星期三
- 09:00 – 18:00
- 星期四
- 09:00 – 18:00
- 星期五
- 09:00 – 18:00
- 星期六
- 休息
- 星期日
- 休息
門市營業時間
週一至週五 09：00~18：00，現場有專人服務
預約服務
非營業時段(平日晚上、週六、週日及國定假日)採預約制，預約後可彈性安排服務時間。
品牌資訊
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精華 FAQ
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鴻鑫木地板代理Berry Alloc比利時超耐磨地板，強調72小時防潑水、低甲醛、阻燃特性與20年居家保固，並提供免費到府估價與透明報價。
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Ocean水悅系列布魯塞灰藍磚適合玄關與落塵區，兼具防潑水與石材質感；Chateau夏勒系列日光雪橡則適合小坪數空間，能透過細緻線條創造放大效果。
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文章指出地板日常以吸塵器加清水濕布擦拭即可，不必打蠟；若擔心預算，12坪約4至6萬元且估價免費，屋主可先評估再決定是否施工。
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