2026-06-20 19:40 女子漾／編輯周意軒
南宮珉犯罪懸疑新劇《婚姻之後》劇情介紹！妻子離奇失蹤，丈夫從枕邊人變頭號嫌疑人
南宮珉、李雪繼《我們的電影》後再度合作，這次不談浪漫愛情，而是直接走進一段危機四伏的婚姻！Disney+ 最新犯罪懸疑韓劇《婚姻之後》定檔7月4日上線，由南宮珉、李雪主演，故事從一場即將破裂的婚姻開始，丈夫提出離婚後，妻子竟在隔天離奇失蹤，原本只是夫妻關係走到盡頭，卻瞬間演變成一樁疑點重重的失蹤案。
《婚姻之後》劇情介紹：丈夫提離婚，妻子隔天離奇失蹤
《婚姻之後》劇情講述泰柱與世允原本是眾人眼中的「天作之合」，一個是事業有成的神經外科醫生，一個是自律又充滿野心的醫院理事長，兩人看似擁有讓人羨慕的人生配置。然而，婚姻並沒有讓他們變得更靠近，反而在日復一日的摩擦中逐漸失控。經歷四年充滿爭吵、冷漠與痛苦的婚姻生活後，泰柱終於決定結束這段關係，向妻子世允提出離婚。沒想到，就在他開口提出離婚的隔天，世允竟突然失蹤，沒有留下明確線索，也讓整起事件瞬間蒙上詭異色彩。
南宮珉飾演神經外科醫生泰柱，一夕成為頭號嫌疑人
南宮珉在劇中飾演泰柱，是一名成功的神經外科醫生，外表冷靜、理性，生活看似穩定，卻在婚姻中早已被磨到筋疲力盡。當他提出離婚後，妻子世允立刻失蹤，所有矛頭也因此指向他。從丈夫變成嫌疑人，泰柱不只要面對警方追查，更必須自己找出妻子失蹤背後的真相。最諷刺的是，他要拯救的，正是那位關係早已疏離、甚至即將與他分開的妻子。這種「明明想離開，卻不得不追尋」的設定，也讓角色充滿矛盾張力。
李雪飾演醫院理事長世允，失蹤背後疑點滿滿
李雪飾演的世允，是一位自律、野心強烈的醫院理事長。她不是傳統懸疑劇裡單純等待被拯救的女性角色，而是本身就帶有強烈存在感與神祕感的人物。她與泰柱的婚姻究竟出了什麼問題？她的失蹤是意外、綁架，還是另有計畫？隨著案件展開，觀眾也將跟著泰柱一步步看見這段婚姻背後不為人知的裂痕。看似只是夫妻失和，實際上可能藏著更大的秘密。
南宮珉、李雪二搭演夫妻，從浪漫感變懸疑感
《婚姻之後》也是南宮珉與李雪繼《我們的電影》後再度合作，兩人這次改以夫妻關係登場，不再只是情感拉扯，而是把婚姻、失蹤、嫌疑與追查全部綁在一起。南宮珉近年以《千元律師》、《我們的電影》等作品展現細膩演技，這次飾演被捲入失蹤案的丈夫，預計將有大量心理壓力與情緒反轉戲碼。李雪則透過世允一角，演出一位外表冷靜、內在複雜的女性角色，兩人的對手戲也成為本劇一大看點。
丈夫是否真的清白？妻子的失蹤是否早有預謀？這段婚姻裡究竟誰在說謊？《婚姻之後》用犯罪懸疑的形式，拆開夫妻關係中那些不能說、沒說完、甚至刻意隱藏的秘密，光是「離婚隔天妻子失蹤」這個開場，就已經讓人想一路追到真相揭曉。
《婚姻之後》播出資訊
劇名：婚姻之後
類型：犯罪、懸疑、韓劇
主演：南宮珉、李雪
導演：金楨顯
編劇：鄭在賀
上線平台：Disney+
上線日期：7月4日