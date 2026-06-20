2026-06-20 19:10 蒔緣‧鹿角腓腓
霸總肚子痛，竟是孩子要出生了？ ——從戲劇「共感基因」設定，看見我不知道的人類情感連結
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：戲劇以共感家族設定，描寫命定關係與懷孕轉折。
- 重點二：文章指出共感屬創作幻想，但可聯想到高敏感特質。
- 重點三：作者藉劇情反思人際理解、情緒連結與被感受的渴望。
最近追劇時，看到一個相當有趣的設定。
故事裡，女主角因為被誤診罹患絕症，在人生彷彿進入倒數計時的情況下，決定完成自己從未嘗試過的事情。她花光積蓄體驗人生，也在陰錯陽差之下，與一名陌生男子共度一夜。
然而命運總是比劇本所寫的，更加戲劇化——她不但發現醫生誤診，她還懷孕了；當時她才大一。
十個月後，女主角正在產房忍受生產陣痛，遠在另一個地方的男主角，竟突然感到腹部劇烈疼痛。助理隨即想到，霸總家族流傳已久的特殊體質——只要與命定女子發生親密關係，雙方就會產生某種程度的感受同步，也就是所謂的「共感」。
於是，一場關於六胞胎、身世之謎與豪門繼承人的故事正式展開。
看到這段劇情時，我第一個反應其實是：「這也太誇張了吧？」
但有趣的是，當我抱著好奇心去查詢相關資料後，卻發現現實世界裡，竟然真的存在某些與「共感」概念相近的研究方向。
當然，戲劇裡那種隔空感受到對方分娩陣痛的設定，仍然屬於浪漫幻想的創作手法。
但若把「共感」理解為一種對他人情緒較為敏銳的能力，心理學與相關研究領域確實曾提出一些值得參考的觀察與討論。
例如近年經常被提及的「高敏感特質（Highly Sensitive Person）」。
研究指出，有些人天生對外界刺激較為敏感，更容易察覺他人的情緒變化，也更容易受到環境影響。
部分研究認為，高敏感特質可能與遺傳因素有關，因此在同一家族中出現相似傾向，或許並不令人意外。
而心理學領域也提到「代際創傷」與「表觀遺傳學」的概念。
意謂同一個家族，長期累積近似的生活經驗、情緒模式與應對方式，有些研究嘗試從表觀遺傳學角度，探討家族經驗是否可能對後代產生影響，但相關機制目前仍持續研究當中。
上述二種分析，顯然與劇情中的神奇共感能力，有很大的差距。
但某種程度上來說，劇情中的（共感），引起了我對於人與人之間的連結，進一步了解與探索的興趣。我很喜歡這類型的戲劇設定。因為它並不是單純在講愛情，而是在放大人們對於情感連結的想像。
當然，這些研究並不能直接證明，戲劇中那種跨距離，感受彼此身體疼痛的能力存在，而是讓人從另一個角度思考，人與人之間是否可能存在，比我們想像中更深刻的情感連結。
現實生活中，我們不可能隔著幾百公里感受到對方正在經歷什麼；不會因為另一半感冒而同步發燒。但很多人應該都有類似經驗：當親近的人心情低落時，即使對方沒有開口，我們仍能察覺異樣；當家人遭遇困難時，自己也會莫名感到焦躁不安。
這些感受未必來自神祕力量，而是長期相處所形成的理解與默契。也正因為如此，戲劇中的「共感家族」設定，才會讓人產生某種共鳴。
它把現實中難以量化的情感聯繫，用最直觀、最戲劇化的方式呈現出來。明知道它不符合現實邏輯，卻仍願意相信。因為它滿足了人們內心深處的一種期待——期待自己被理解，也期待有人能感受到自己的喜怒哀樂。
我從原本不知道，「共感」可能與高敏感特質、家庭模式有關，因劇情吸引，進一步查閱相關資料後，有了初步認識，最大的感受其實不是相信了戲劇裡的超能力，而是重新思考了人與人之間的情感連結。
或許真正值得關注的，不是霸總究竟有沒有遺傳共感基因，而是我們是否願意去感受別人的情緒，理解別人的處境。
~~~~ by蒔緣觀劇｜戲劇觀察與思考筆記 ~~~~
精華 FAQ
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文章先描述女主角誤診、意外懷孕，十個月後男主角竟同步腹痛，並以「共感」家族的超能力設定推動六胞胎與繼承人故事展開。
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作者認為隔空感受分娩陣痛屬於浪漫化的戲劇創作，現實中並不存在；但這種設定能引發人們對情感連結與理解他人的思考。
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文章提到高敏感特質、代際創傷與表觀遺傳學等概念，認為它們可能解釋家族中相似的情緒模式，但仍無法證明劇中的超能力。
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