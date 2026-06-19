2026-06-19 23:30 睿忒
紐約市市歌再發威！市民大合唱〈Empire State of Mind〉引起流量高漲！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：尼克隊奪冠後，〈Empire State of Mind〉在紐約街頭再度爆紅。
- 重點二：歌曲歌詞提到尼克隊與紐約特色，成為城市代表作。
- 重點三：Jay-Z與Alicia Keys的合作，讓這首歌至今仍具傳奇地位。
Hi there，我想不必多說應該也不少人知道，Jay-Z和Alicia Keys在十多年前合作的〈Empire State of Mind〉(2009)，至今仍是時不時會被翻出來聽，甚至被翻唱、致敬的經典作品，除了收錄在 Jay-Z 的專輯《The Blueprint 3》(2009) 中，Alicia 也進行小幅度改編後二度發行了這首歌的另一版本，〈Empire State of Mind (Part II) Broken Down〉(2009)，將令人印象深刻的副歌旋律部分再次廣為流傳。
之所以會提到這首經典之作，是因為今年的NBA(美國職業籃球聯賽) 出現了驚人的紀錄，紐約市的主場隊伍Knicks(尼克隊)，睽違53年在擊敗了對手Spurs(馬刺隊) 拿下了總冠軍！要知道上一次獲得總冠軍已經是1973年是事情了，因此非常多的紐約市民陷入了狂歡，開始在大街小巷上合唱起〈Empire State of Mind〉作為慶祝，於是這首經典歌曲的流量也就迅速飆升，可以說大家永遠也想不到時勢會怎麼影響樂壇的歌曲的走向啊。
要說這次〈Empire State of Mind〉成為了尼克隊獲得總冠軍後的效應之一，其實根本就不會讓人感到意外，除了這首歌在紐約市的地位非同小可之外，歌詞本來就也有提到尼克隊，當初可說是將紐約中明顯的各種特色都包辦了進去，不但歌詞內容包羅萬象，重要的是非常寫實，敘述的都是市民們實際體驗、生活的元素，所以在音樂性以外的這部分，也是〈Empire State of Mind〉成功十分重要的關鍵，描述出了紐約明亮面及陰暗面並存、那種無可比擬的繁榮。
取樣了 The Moments 的〈Love on a Two-Way Street〉(1968)，Jay-Z 和 Alicia 詮釋的〈Empire State of Mind〉，不只在饒舌唱段非常符合都市特色，也不可否認招牌的副歌直接擄獲了不少人的耳朵，在各自領域都是頂尖等級的兩人相輔相成，讓整首歌的演繹完全無可挑剔，把紐約的那種壯闊及繁華都盡收耳中，直到現在，這首歌已經是這座城市不可或缺的一部分了，甚至很多外地旅客都認為去到紐約就是得搭配著收聽這首歌才對味呢！
在2009年這個時間點的 YouTube普及非常迅速，也就是處於 MV 正大爆發的時期，而〈Empire State of Mind〉採用了非常理所當然的方式呈現，也就是將歌曲中提到的紐約元素都拍攝出來，不過當時技術的限制讓現在回過頭來看 MV 時增加了不少年代感。人物風景就不多說，Jay-Z 和 Alicia 的鏡頭如今看來也有些模糊，不過正因如此，這部 MV 就像是當時濃縮版的紐約紀錄片，當初還沒有這麼認為，但現在卻覺得這真是部珍貴的影片啊！
最近〈Empire State of Mind〉的流量上漲實在讓人振奮，這個現象並不是尼克隊奪得總冠軍才出現，是從前面比賽的過關斬將，這首歌便已經蠢蠢欲動，直到確認奪冠後才一次爆發！我想 Jay-Z 和 Alicia Keys 兩人當初在發行這首歌曲時，也沒料到在日後會如此重要吧，在兩人讚頌、抒發家鄉的同時，也唱出紐約無數市民的心聲，這樣的城市代表歌曲實在是難以複製的傳奇啊！
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精華 FAQ
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主要原因是尼克隊奪得總冠軍後，紐約市民在街頭大合唱這首歌作為慶祝，讓歌曲流量迅速上升，並重新受到大量關注。
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因為歌詞不只提到尼克隊，也描寫紐約的繁華與真實生活，完整呈現城市明亮與陰暗並存的特色，因此深受當地與外地聽眾認同。
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歌曲取樣自The Moments的經典作品，結合Jay-Z的饒舌與Alicia Keys的副歌，MV又拍出紐約地景，使整體更像一部城市紀錄片。
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