2026-06-21 22:00 職場讀書人 Thak tsheh lang
【追劇】「傳奇伙房兵」Game On！劇情老派卻喜感滿滿的韓劇版烘焙王—《菜鳥伙房兵》
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：《菜鳥伙房兵》以AR遊戲闖關設定包裝軍旅故事。
- 重點二：劇中喜劇與誇張演出，效果接近韓劇版《烘焙王》
- 重點三：雖有軍中舞弊等嚴肅議題，整體仍偏舒壓療癒。
原本以為是成長勵志影集，想不到卻包含了大量科幻、喜劇元素，加上幾乎是「烘焙王」等級的浮誇表現，在在都讓韓劇《菜鳥伙房兵》更接近一部用來讓觀眾舒壓的娛樂作品。儘管解任務升等的模式，加上主角近乎完美的人物設定，讓人看了有種在看童話故事的感覺，但他本身不是那麼正經的敘事邏輯與各種腦洞大開的巧思，還是有效彌補了觀眾可能出現的不耐，並且讓人忍不住一集接著一集，想知道到底還能有多少意料之外的發展出現。
《菜鳥伙房兵》故事圍繞在主角姜成宰入伍後，意外成為伙房兵的歷程，因為經營餐館的父親在不久前離世，他一度被單位視為麻煩人物，而同樣擔任伙房兵的待退老鳥尹東賢兵長，則希望自己能夠平安退伍，不要受到牽連。但在一連串莫名其妙的事件後，善宰卻成為單位當中最亮眼的新星，並且為長久以來已經不對伙食抱持希望的學長們帶來救贖；不過大家不知道的是，這一切其實都源自於善宰自從踏進單位那瞬間，意外開啟的「傳奇伙房兵」闖關任務。
簡單來說，《菜鳥伙房兵》最特別的就在於類似擴增實境（AR）遊戲的內容。所謂擴增實境，指的是「將虛擬物件疊加在現實場景」的技術，就如同劇中善宰的視角，總是會出現他人看不到的視窗，並且能夠從中看到各種與料理有關的資訊（像是食材的好壞、食譜等）。一開始觀眾或許會對這樣的遊戲化設定感到疑惑，甚至想要一個合理的解釋，但後來這件事好像也不是那麼重要，因為相較於科幻的設定，劇中的喜劇元素或許才是抓住觀眾目光的關鍵。
有看過《烘焙王》的觀眾大概都會對其中角色吃到美食後，觸發的各種浮誇表現印象深刻，；雖然沒辦法像動畫那樣自由，但《菜鳥伙房兵》裡的呈現方式，大概也已經完全超越觀眾的預期。場景轉換不用說，情境劇與擬人化更是用到極致，有的甚至荒謬到讓人疑惑演員是不是誤入賊坑，還要把最悲傷的事想過一遍才能演出這樣的內容不笑場。
以娛樂性來說，《菜鳥伙房兵》看到最舒壓的韓劇，當然它也有一些嚴肅的內容，甚至包裝了軍中舞弊的醜聞，但這些點綴更像是凸顯了笑料的部分，就連軍中滿溢陽剛的氣息，也得到不少的轉化。雖然在劇情上沒有太大的亮點，但不用動太多腦就這樣笑著看完12集也是不錯，而看著美食被一道一道做出來，也彷彿有種被療癒的感覺。
精華 FAQ
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主角姜成宰入伍後意外成為伙房兵，並開啟類似遊戲闖關的任務。故事圍繞他在軍中從被視為麻煩人物，到逐漸成為伙房新星的過程。
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最特別的是加入AR遊戲感視角，主角能看到別人看不到的資訊視窗，像食材品質與食譜提示，讓料理過程變成像在解任務升等。
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因為它雖有軍中舞弊等嚴肅元素，但重點仍放在誇張笑料、情境劇與美食療癒感。觀眾幾乎不用動腦，就能輕鬆追完並獲得娛樂效果。
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