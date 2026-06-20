伊藤潤二《聰明鎮》7大看點！梁詠琪陳姸霏陷血色升學小鎮，富江、雙一、蛞蝓少女全登場

伊藤潤二迷終於等到了！全球首部致敬日本恐怖漫畫大師伊藤潤二的華語真人原創影集《聰明鎮》，正式宣布將於7月28日只在Netflix台灣獨家上線。故事以一座升學率百分之百的神祕「崇明鎮」為舞台，陳姸霏飾演的重考生趙佳琦，跟著梁詠琪飾演的單親媽媽搬進小鎮，卻逐漸發現補習班、學生與鎮民全都不太對勁！最新預告曝光後，富江、雙一、蛞蝓少女等伊藤潤二經典元素接連現身，詭異氛圍直接拉滿。這篇女子漾就帶大家一次看懂《聰明鎮》7大必追看點吧。

《聰明鎮》看點1. 升學率100%，但超不對勁的小鎮

《聰明鎮》的故事發生在神祕的「崇明鎮」，這裡號稱升學率百分之百，聽起來像是家長夢寐以求的教育聖地，學生來到這裡卻像被丟進一場無法退出的考試遊戲。陳姸霏飾演的趙佳琦是一名重考生，跟著梁詠琪飾演的媽媽何麗芬搬進崇明鎮，進入當地最關鍵的「崇明補習班」，這裡不只看成績，也像用成績決定一個人有沒有資格留下來。

梁詠琪（左）與陳姸霏（右）飾演相愛相殺的母女。圖片來源：奇蹟映畫所提供

預告一開始，趙佳琦就被一群歪著頭、像喪屍般的學生追逐，校園廣播還傳出：「每個來崇明的學生都是失敗者，但是這裡會讓你成功。」一句話就把小鎮規則講得很清楚：來到這裡的人，都背著失敗感，也都被迫追求某種恐怖的成功。

陳姸霏（中）進入升學率百分百的「崇明補習班」，碰見許多怪事。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》看點2. 映照現實？補習班比鬼還可怕

《聰明鎮》最有現實感的恐怖，來自「升學壓力」，故事把補習班、考試、成績排名、家長期待全部推到極端，讓原本很日常的教育場景變成生存煉獄。崇明補習班的核心宗旨是：「只有成績優異，才有資格生存。」這句話很殘酷，也讓整部劇的驚悚不只停在怪談層面。學生必須變好、變強、變成功，失敗的人就像會被這座小鎮吞掉。

趙佳琦在預告中說：「這個鎮有問題，但最可怕的不是這些怪事，而是明明大家都感覺到了，卻裝作沒有這回事。」這句台詞點出崇明鎮真正窒息的地方，當所有人都察覺異常，卻還是選擇配合規則，這座小鎮才會越來越失控。

《聰明鎮》正式海報。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》看點3. 伊藤潤二授權，打造全新原創劇本！

《聰明鎮》不是單篇漫畫直接真人化，而是在伊藤潤二老師授權下，重新揉合多部經典作品元素，打造全新原創劇本，這也讓影集多了一層新鮮感，觀眾不會只是等著看某一篇漫畫被搬上螢幕。導演謝駿毅曾透露，這次最困難的地方，是如何把富江、雙一、黑衣少年等經典角色變成真人影集裡真正存在的人，他們不只是被放進畫面當彩蛋，劇組也替角色設計背景與人際關係，讓每個人都能推動崇明鎮的主線故事。

對原作粉絲來說，《聰明鎮》可以當作一場彩蛋尋寶；對第一次接觸伊藤潤二的觀眾來說，也能直接從崇明鎮感受他的恐怖世界。那種身體變形、慾望失控、日常慢慢腐壞的氛圍，都會在這座小鎮裡被放大。

《聰明鎮》看點4. 富江、雙一、蛞蝓少女嚇到集合

最新預告最有討論度的地方，就是伊藤潤二經典角色與名場面陸續現身！劉修甫化身「愛詛咒的雙一」，頭上插著蠟燭、嘴裡咬著鐵釘，在樹林中陰森釘草人，還低聲念著「詛咒你沒朋友、被鬼追」。雙一那種幼稚、惡作劇、又帶著惡意的氣質，一變成真人畫面就更毛。

劉修甫在劇中很愛詛咒同學，角色原型來自伊藤潤二的經典人物雙一。圖片來源：奇蹟映畫所提供

鄭煒齡飾演的角色帶有「富江」原型，預告中，她看著鏡中的自己，下一秒頭上似乎長出另一張扭曲變形的臉。富江最迷人的地方一直是美麗、誘惑與恐怖並存，這次放進升學小鎮裡，也讓人好奇她會如何牽動角色之間的慾望與崩壞。

鄭煒齡（右）在劇中飾演美麗又有致命吸引力的女生，角色原型是伊藤潤二的經典人物富江。圖片來源：奇蹟映畫所提供

小S大女兒許曦文則挑戰致敬《蛞蝓少女》的驚悚畫面，預告最後，她緩緩張開嘴，濕黏蠕動的蛞蝓觸角從口中探出，視覺衝擊很強，幾乎可以想像播出後會成為社群討論截圖。

許曦文（左）在《聰明鎮》飾演苦讀仍無法讓成績進步的重考班學生。圖片來源：奇蹟映畫所提供

梁詠琪這次首度接演台劇，在《聰明鎮》中飾演單親媽媽何麗芬，她帶著女兒趙佳琦搬進崇明鎮，原本是為了讓孩子有更好的升學機會，卻讓母女倆一起踏進詭異小鎮。這條母女線很值得關注，何麗芬不只是陪女兒搬家的人，她代表許多家長對「成功」的執念，當媽媽越想替孩子安排一條更好的路，孩子身上的壓力也越來越沉重。

圖片來源：奇蹟映畫所提供

陳姸霏飾演的趙佳琦則背負著重考生的失敗感，她想重新開始，也想搞清楚崇明鎮到底發生什麼事，母女之間的拉扯，讓《聰明鎮》的恐怖更貼近現實，怪物會嚇人，家人以愛為名的期待，有時也會讓人喘不過氣。

圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》看點6. 預告藏滿驚悚訊號

《聰明鎮》預告短短90秒，已經塞進不少讓人不安的畫面，除了富江、雙一、蛞蝓少女，還有宋柏緯拿鉛筆狠刺大腿、神祕黑衣少年從濃霧中現身、瘋女人失控喊著「終於要來了、要來了！」這些畫面讓崇明鎮不只是單一校園場景，而是一整座被恐怖氣氛包住的小鎮。學校、補習班、樹林、街道、家裡，每個地方都可能藏著不合理的事。神祕黑衣少年也很值得期待，他從濃霧深處緩緩走出，帶有伊藤潤二作品中常見的預言感與不祥氣息，這類角色通常不只是嚇人用，更像是揭開小鎮祕密的重要線索。

《聰明鎮》看點7. 金獎卡司撐起血色小鎮

《聰明鎮》的卡司陣容相當令人期待，除了梁詠琪、陳姸霏，還集結余杰恩、鄭煒齡、許曦文、劉修甫、潘綱大、宋柏緯、喬湲媛、邱以太、趙文瑄、天心、唐從聖、張書偉、雷洪、温昇豪、炎亞綸、蔡淑臻、孫沁岳、安原良等演員。《聰明鎮》不只會聚焦在一位少女身上，也會從學生、家長、老師、鎮民等不同角色切入，慢慢拼出崇明鎮背後的真相，每個人都可能是受害者，也可能是推動規則繼續運轉的人。這次劇組透過霧氣、血色視覺、怪誕身體變化與校園壓迫感，打造真人版伊藤潤二恐怖美學。喜歡怪誕驚悚、校園懸疑、人性崩壞題材的觀眾，可以先把這部放進待看片單！

《聰明鎮》於7月28日Netflix台灣獨家上線！