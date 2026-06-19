【端午節最強招財午時水裝滿屋子四個角落，她家的錢卻還是不夠用——問題從來不在水】 ——招財儀式年年做，財務漏洞卻年年沒人補

AI重點 文章重點整理： 重點一： 端午午時水是祈福儀式，無法補足家庭財務漏洞。

端午午時水是祈福儀式，無法補足家庭財務漏洞。 重點二： 存款混在生活帳戶裡，真正急用時反而拿不出來。

存款混在生活帳戶裡，真正急用時反而拿不出來。 重點三：夫妻應定期對帳並建立緊急預備金與長期規劃。





美玲家的午時水，每年端午都接得準時，東南西北四個角落,一個都沒少放,連婆婆都說她做得比誰都仔細。

但去年底，先生工作上出了意外，收入硬生生中斷了快四個月。那段時間，她才發現,家裡所謂的「存款」其實大部分都跟生活帳戶混在一起,根本沒有一筆真正能拿出來用、又不會打亂日常開銷的緊急預備金。最後，她動用了原本打算留給孩子未來教育的那筆錢，才勉強撐過那幾個月。

她後來苦笑著說，「午時水裝得很齊全，但家裡的錢到底擺在哪裡，我自己其實從來沒搞清楚過，這才是真正的漏洞。」

妳以為每年認真做祈福儀式，家裡的財務就有了一層保護，但其實，儀式給的是心理上的安定，從來無法替代真正的財務準備。很多家庭的問題,不會出現在端午節裝水的那一刻,而是出現在真正需要用到一筆錢、卻發現它根本不在它該在的地方的那一天。

大多數人都以為「意外不會發生在自己家」,所以錢就這樣放著,沒有人停下來問自己一句:這筆錢,如果明天就要用,拿得出來嗎。等到那一天真正撞上來,才發現存款全混在一起、緊急預備金根本不存在、長期累積的計畫從沒啟動,已經來不及重新安排了。

▋漏洞一：存款全部混在一起，等於沒有真正的緊急預備金

沒有區分用途的存款，看起來是一筆錢，但真正需要動用的時候，妳會發現它同時是生活費、是孩子的教育金、是未來的退休準備，全部疊在一起。一旦狀況發生，第一筆被犧牲的，永遠是原本最不該被動用的那一塊。

▋漏洞二：從來沒有跟家人「對過數字」

很多夫妻各自以為對方手上有多少存款、家裡負債多少，卻從沒真正核對過。等到真正需要這筆錢的時候，才發現兩人腦中的數字根本不一樣——這種落差，往往是在最緊急的時刻才被揭穿。

▋漏洞三：「以後再開始」的長期累積，永遠不會自己開始

很多人想著等手頭寬裕一點再開始做長期的資產配置，但「寬裕」這個時間點常常永遠不會來。時間是資產累積裡最關鍵的變數，拖得越久，需要補的差距就越大，而這個差距，通常是在最需要錢的時候才被看清楚。

很多家庭的問題，不會出現在簽下任何決定的那一天，而是出現在家人真正需要用到那筆錢的那一天。午時水擋不住的,是收入突然中斷的那幾個月,是混在一起、根本拿不出來的存款,是一個從沒被認真討論過的家庭財務現況。

如果妳家裡也是每年認真做祈福儀式,卻很久沒跟家人一起核對過存款、沒分清楚過緊急預備金,這篇文章想提醒妳的,不是要妳停止這些習俗,而是別讓它變成唯一的防護。趁端午連假,找一個晚上,把家裡的錢攤開來看一次,看清楚現況,永遠比事後才發現好。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是命理老師， 但有些想法，想跟你分享。