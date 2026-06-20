2026-06-20 22:00 巧比。針線包
原來我寫的，都不是那些事
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：作者整理舊文後發現，文章真正寫的往往不是表面事件。
- 重點二：高鐵延誤、搬書與里港吃餛飩，重點都在人物與情緒。
- 重點三：他開始更在意時間留下的痕跡，以及日常細節中的記憶。
最近整理部落格文章時，意外發現一件有趣的事。
高鐵延誤、搬書整理房間、里港吃餛飩，明明是三件毫不相干的事情，
回頭再讀，卻覺得自己寫的，好像都不是那些事。
前陣子南下出差，意外參與了近年最嚴重的高鐵延誤事件。號誌異常、列車停滯，到達左營時整整晚了六十五分鐘。
原以為這篇文章是在記錄一次不愉快的旅程。
後來才發現，讓我印象最深的並不是誤點的數字，而是車廂裡的氛圍。
廣播一次次致歉，乘客們低頭滑著手機、看著窗外，有人閉目養神，有人輕聲交談，卻少見焦躁與抱怨。那種安靜等待的畫面，反而比延誤本身更值得記錄。
於是文章寫到最後，留下來的不是交通事件，而是一群陌生人共同經歷的情緒風景。
另一篇關於搬書。
女兒長大了，房間需要重新配置。書架上的藏書一本本搬下來，堆疊成小山，再慢慢移往新的角落。
來回搬運之間，忽然想起許多往事。
那些曾經陪伴我度過不同階段的書籍，如今騰出位置，換成屬於她的世界。原本只是一次簡單的移房工程，最後卻像是在見證另一場生命階段的交接。
整理的是房間，搬動的卻不只是書。
而是在不知不覺間，孩子已經走向自己的遠方。
至於里港那篇。
原本以為最有名的是餛飩與豬腳，後來才知道，對某些老里港人而言，「吃餛飩」還有另一層意思。
一個看似平凡的地方說法，背後藏著地方文化與世代記憶。
當耆老說起往事時，我忽然明白，食物從來不只是食物。它可能是一段歲月、一種生活方式，甚至是一群人共同擁有的語言密碼。
寫著寫著，餛飩不再只是餛飩。
而成了一把打開地方記憶的鑰匙。
回頭看這幾篇文章，忽然覺得有趣。
高鐵延誤那篇，寫的不是延誤。
搬書那篇，寫的不是搬家。
里港餛飩那篇，寫的也不是食物。
真正吸引我的，似乎總是那些藏在事件背後的人，以及人身上的時間。
也許年紀漸長之後，開始對結果沒那麼執著。
反而更喜歡停下腳步，看一看那些容易被忽略的細節。
一段對話、一個眼神、一句地方俗語，甚至車廂裡共同等待的沉默。
它們看似微不足道，卻往往比事件本身更加耐人尋味。
於是我終於明白，自己這些年持續記錄的，從來不只是旅行途中看見了什麼，或生活裡發生了什麼。
而是在那些尋常風景裡，試著尋找時間留下來的痕跡。
精華 FAQ
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他最深刻的不是晚點六十五分鐘，而是車廂裡安靜等待的氛圍。乘客少見抱怨，廣播反覆致歉，整體情緒反而成了文章真正想留下的畫面。
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表面是搬動書籍與重新配置房間，實際上卻寫出女兒長大、生活空間更替的過程。書被移走，不只是整理雜物，也象徵孩子走向自己的未來。
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因為作者發現「吃餛飩」在當地還藏著地方文化與世代記憶。它不只是餐點名稱，更像一種語言密碼，連結老里港人的生活經驗與共同回憶。
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