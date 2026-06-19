2026-06-19 21:30 巧比。針線包
隱身海安路巷弄的歲月注目禮：在《築跡 Hour Roots》聽一場老房子的雨夜呼吸
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：築跡 Hour Roots 位於台南海安路巷弄，前身為有方公寓，2025年由新團隊接手重新營運。
- 重點二：一樓規劃為咖啡空間，樓上保留住宿功能，多以雙人房格局提供旅客入住。
- 重點三：新經營者保留磨石子、鐵網隔間與天井等老宅細節，讓空間在雨夜裡更顯溫潤。
隱身海安路巷弄的歲月注目禮
《築跡》是一間台南海安路的老宅民宿，隱身在鬧市巷弄的早期建築，不論是白天還是夜晚，路過的遊客莫不對古樸木門、水泥磚牆的歲月痕跡，投以欣喜的注目禮。
它的前身是許多旅人熟悉的《有方公寓》，2025年由新團隊接手重新營運，一樓為咖啡空間，樓上則保留住宿機能，大多為雙人房格局。
承諾的兌現：從窗外注目，到窗內駐足
入住期間，我在一樓打著電腦，不時迎來窗外行人好奇打量的眼光，就像我第一次發現它的存在；當時就在心頭允諾，找機會安排差旅行程入住，好好體驗老宅民宿的故事。
這次特定選擇築跡 Hour Roots下榻，或許是平日雨夜的關係，我享受一人包棟的尊榮。
站在二樓洗石子陽台，聽著雨滴落下的聲音，看著暗巷裡偶爾經過的行人，再慢慢地從樓梯、天井、客廳和門牌，細細欣賞這一方天地。
老房子的靈魂會呼吸
老房舍獨有的魅力，需要懂他的人耐心呵護照料。
很慶幸新的經營團隊保留了老房子的迷人細節，無論是磨石子地板、鏤空的鐵網隔間、還是那挑高的天井格局，並沒有為了迎合現代設計而改變它原有的原貌，讓歲月留下的痕跡得以延續。
在這樣的空間裡睡上一覺，連緊湊的差旅節奏都跟著慢了下來。
精華 FAQ
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築跡 Hour Roots 的前身是許多旅人熟悉的有方公寓，並在 2025 年由新團隊接手重新營運。如今一樓作為咖啡空間，樓上則維持住宿功能，延續老宅的使用價值。
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文章提到它保留了磨石子地板、鏤空鐵網隔間與挑高天井等細節，沒有刻意改成過度現代化的設計。這些元素讓老房子的痕跡被完整保存，也使空間更有呼吸感。
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作者在平日雨夜入住，享受像包棟般的安靜感，並從陽台看雨、聽巷弄行人與觀察老屋細節。整體氛圍讓原本緊湊的差旅行程慢了下來，也更能體會老宅的溫度。
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