2026-06-19 10:26 女子漾／編輯ANDREA
端午吃粽不怕胖！營養師親授「仙女吃粽攻略」，5大原則吃飽不脹氣還能無負擔
端午連假一到，空氣中瀰漫的粽香根本像在呼喚我們的名字呀！不管是南部粽、北部粽還是甜甜的鹼粽，每次心裡默念「我只吃一顆就好」，最後卻總是忍不住連醬料都沾得一滴不剩。
不過女孩們別慌！其實減脂期不是不能吃粽子，重點在於「份量、食材、配菜」怎麼搭配。這次特別整理了白袍聯盟與高敏敏營養師的「端午吃粽聰明攻略」，讓你開心品嚐節慶美味，依舊能保持仙女般的輕盈體態！
5大「仙女吃粽」聰明原則
主食聰明替換： 粽子的靈魂就是滿滿的澱粉！建議把「半顆粽子」當作一碗飯的份量來做主食替換，精準控制熱量，吃得更輕盈。
蔬菜神仙眷侶： 千萬別讓粽子孤單登場！搭配清燙蔬菜、沙拉或菇類一起吃，豐富的膳食纖維能增加飽足感，還能幫腸胃順暢打底。
飯後吃出「酵」果： 飯後超推薦來點當季水果，像是鳳梨、奇異果、木瓜等，滿滿的水果酵素和維生素，能幫助消化，讓整頓餐更清爽解膩。
清爽口味優先： 誘人的重口味肉粽和甜粽都是隱形炸彈！建議優先挑選原味、五穀或調味清淡的款式，避開高糖高鹽的內餡。
醬料淺嚐即止： 甜辣醬、醬油膏雖然百搭，但鈉含量也容易跟著爆表！記得淺沾提味就好，千萬別讓你的粽子直接在醬汁裡游泳。
內餡聰明換，營養更均衡
吃完粽子最怕肚子嘟嘟好難受？其實只要稍微改變食材，就能大大減少負擔：
1.告別脹氣： 將不易消化的糯米換成五穀飯或糙米，增加纖維又能穩定血糖。
2.拒絕肥肉： 把油膩的五花肉、加工肉換成雞胸肉、豆腐或毛豆，輕鬆補充優質蛋白質。
3.減鈉提味： 捨棄油蔥酥、鹹蛋黃與重鹹醬油，改用蔥、薑、蒜與胡椒提味，香氣不減更健康。
4.升級口感： 蔬菜吃不夠？直接在粽子裡包入香菇、木耳、竹筍或杏鮑菇，口感層次大升級，還能補充植化素！
守護健康不NG！4個加碼小秘訣
1.【順暢不卡卡】 少油膩、多纖維，主食糙米不過量，並搭配酵素水果跟蔬菜。
2.【血糖乖乖穩】 避開甜粽與含糖沾醬，選擇全穀糙米，將米飯替換成部分主食份量。
3.【呵護好代謝】 調味清淡少加工，減少高鈉沾醬，蔬菜先汆燙再料理更無負擔。
4.【守護心血管】 少吃五花肉與花生粉，控制油脂攝取，多搭配蔬菜，豆類與堅果也要適量。
文章來源：高敏敏營養師
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