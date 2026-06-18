2026-06-18 16:57 蒔緣‧鹿角腓腓
為什麼人們總對白月光念念不忘？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：白月光迷人之處常在回憶，而非現實中的完美條件。
- 重點二：人們念念不忘，往往因未曾真正擁有而留下遺憾。
- 重點三：戲劇借白月光探問真愛與執念，答案始終模糊。
白月光真正迷人的地方，不一定是她比現任更漂亮，或許也不是她比別人更善良、可愛，而是因為她存在於回憶；一個懵懵懂懂、天真無邪的過往。
人們沒有機會發現，她其實也有需要互相磨合的缺點；所以她便一直活在竹馬所思念的青梅夢中。有時候，人們口中的「忘不了」，或許是因為從未真正得到；而所謂的「最愛」，也可能來自於未曾擁有的遺憾。
當一個人不斷懷念白月光時，他懷念的或許不只是那個人，也包括那段再也不回頭的青春。
因此，《白月光到底只是一份執念，還是妥妥的摯愛？》這大概是所有戲劇最喜歡探討的問題。
有人認為白月光是真愛。因為即使多年過去，即使身邊出現許多人，心中最重要的位置仍然留給她。這種歷久彌新的感情，似乎證明了愛情超越時間與距離。
但有人認為，白月光更多時候是一種執念。也有人認為，真正能長久的愛，應該存在於現實之中。它不只是幻想或回憶，更應有理解、包容與陪伴；不只是懷念過去，而是共同經歷現在，偕手走向未來。
戲劇之所以讓觀眾著迷，正是因為白月光介於真愛與執念之間。她既可能是此生最深刻的感情，也可能只是主角無法放下的遺憾。觀眾永遠無法得到標準答案，卻總能從中看見似真又如幻的浪漫。
月亮之所以美，不是因為得到；白月光真的比較美嗎？或許未必。她的美，來自於距離；她的迷人，來自於遺憾。她的存在，來自於人們對回憶的眷戀，就像是一場永不清醒的美夢。
~~~~ by蒔緣觀劇 ~~~~
精華 FAQ
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因為白月光多半停留在回憶裡，沒有被現實磨合與缺點削弱，於是被想像得更美、更純粹，也更容易與青春和遺憾綁在一起。
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支持真愛的人認為，長久多年仍放在心中最重要的位置，代表感情深刻；但反對者認為，真正的愛應在現實中陪伴、理解與共同成長。
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因為白月光介於真愛與執念之間，既有浪漫也有缺憾，能讓觀眾投射自身經驗，感受到那種似真似幻、難以給出標準答案的情感張力。
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