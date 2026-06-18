2026-06-18 17:24 女子漾／編輯劉芫榛
IKEA出清挖寶開跑！近千項出清3折起，家具、收納、餐具必買推薦
想替家裡換新氣氛，又不想讓荷包大失血，這波真的可以趁機挖寶！IKEA「絕版品出清」即日起至7月15日開跑，近千項商品限時3折起，從客廳沙發、餐桌、辦公椅，到收納盒、餐具、寢具與銅板價小物都有優惠。重點是許多商品都是售完不補，看到喜歡的顏色、尺寸和款式，真的不要想太久。
這次出清最吸睛的，不只是一堆小物變便宜，大型家具也有感降價。像是VISKAFORS三人座沙發原價29,990元，特價9,990元，直接現省20,000元；NORDVIKEN延伸桌也從12,990元降到3,999元，對剛搬家、想改造餐廳或客廳的人來說，這波很適合一次補齊居家大件。
VISKAFORS小資升級客廳
如果家裡客廳一直缺一張「看起來有質感、坐起來又舒服」的沙發，VISKAFORS三人座沙發可以列入第一順位。淺米色搭配樺木色調，視覺上乾淨溫柔，很適合北歐風、奶油風、日系木質調空間。
它原價29,990元，出清特價9,990元，現省20,000元，是這次折扣感最強的家具之一。寬敞深座位加上獨立筒彈簧設計，不管是下班追劇、週末躺平，還是朋友來家裡聊天，都很有生活感。
產品編號：194.433.33
NORDVIKEN延伸桌超實用
很多人家裡空間不大，但又希望偶爾能招待朋友吃飯，這種時候延伸桌就很加分。NORDVIKEN延伸桌平常可以當4人桌，需要聚餐時可延伸成6人桌，實木材質也讓餐廳多一點溫度。
原價12,990元，這次特價3,999元，現省8,991元。對正在佈置新家、租屋處想升級餐桌，或想把家裡餐廳改得更像咖啡廳的人來說，這張很有入手價值。
產品編號：903.696.06
GRÖNFJÄLL辦公椅讓久坐舒服一點
每天坐在電腦前超過8小時的人，真的不能再委屈自己坐餐椅辦公。GRÖNFJÄLL辦公椅附扶手與頭靠墊，外型簡約俐落，也有人體工學設計，適合工作、讀書、剪片、打遊戲等長時間使用。
原價13,990元，特價5,499元，現省8,491元。比起買一張只好看的椅子，這款更適合想兼顧支撐感與空間美感的人。
產品編號：095.139.20
HELMERN附輪腳抽屜櫃，兼具美感和實用
想讓書桌、化妝桌或工作區瞬間變整齊，HELMERN附輪腳抽屜櫃很適合趁這波入手。藍色櫃身帶一點復古感，放在白色、木質或灰色系空間裡都很有亮點，不只是收納工具，也能順便替房間增加一點色彩。
這款原價1,299元，出清特價999元，現省300元。抽屜附有標籤匣，適合分類文件、文具、保養品、彩妝或生活雜物；加上輪腳設計，可以輕鬆移動到書桌旁、床邊或沙發邊使用。對租屋族、小坪數空間，或想把雜物集中管理的人來說，是實用度很高的千元有找收納單品。
產品編號：105.627.16
ÖNNESTAD扶手椅放客廳、臥室都好看
如果想替家裡增加一張「有設計感、又不會太佔空間」的單椅，ÖNNESTAD扶手椅很值得看。這款靈感來自IKEA 1972年首次亮相的GOGO系列，以柔軟飽滿的靠枕搭配俐落椅框，坐起來有包覆感，也帶著一點復古可愛的味道。
ÖNNESTAD扶手椅katorp米色原價3,499元，出清特價1,799元，現省1,700元。米色調相對百搭，放在客廳角落可以變成閱讀椅，放在臥室也能當作睡前放鬆的小角落；不管是搭配木質家具、奶油風空間，或想替租屋處增加一點生活感，都很適合趁這波出清入手。
產品編號：895.544.74
BRÄNNBOLL充氣躺椅、寢具、洗衣籃都可收
這波出清不只是大型家具好買，百元級商品也很有驚喜。BRÄNNBOLL充氣躺椅原價1,599元，特價479元，隨附小型充氣泵，適合追劇、玩遊戲或臨時打造放鬆角落。不用時還能掛起來收納，對小空間很友善。
想替臥室換季，可以看MYGGLASVINGE被套附2個枕頭套，原價1,799元，特價599元，大面積樹葉圖案很有夏天感。MÄVINN洗衣籃也從899元降到269元，黃麻與棉質材質帶有自然手作感，不只可以放髒衣，也能收納靠枕、毯子或雜物。
產品編號：705.862.86
銅板價必掃：9元碗、49元收納盒、29元餐具組太誇張
最有「去IKEA順手買一袋」感的，就是銅板價小物。VITABBORRE碗原價29元，特價9元，防撞、防刮，日常吃飯、露營野餐都能用，同系列湯盤與餐盤也有9元起優惠，適合一次補齊餐桌備品。
SANDLÖPARE收納盒原價179元，特價49元，長頸鹿圖案可愛又實用，尺寸也適合搭配KALLAX層架。PANSARTAX附蓋收納盒原價199元，特價99元，半透明設計適合收化妝品、髮飾、充電線和桌面小物。KALAS餐具18件組更只要29元，家有小孩、常野餐或想準備派對餐具的人都很適合收。
產品編號：206.255.77
卡友再加碼：滿500元贈200元滿額抵用券
除了商品本身出清優惠，IKEA也同步推出宜家卡卡友加碼活動。活動期間，家具家飾單筆滿500元，即贈200元滿額抵用券。也就是說，不管是補小物、買收納，還是趁機入手大型家具，都有機會再拿回饋。
這波IKEA絕版品出清很適合三種人：剛搬家想省預算買家具的人、想用小物快速改造居家氛圍的人，以及熱愛挖寶、看到銅板價就忍不住的人。提醒大家，出清商品數量有限、售完不補，熱門品項很可能很快缺貨，建議可以先上官網看庫存，再到全台分店或線上選購。
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