2026-06-18 15:51 女子漾／編輯許智捷
戰鬥陀螺X掀「文藝復興」！萊爾富最新款CX-18限量開賣，玩家徹夜排隊搶收藏
曾陪伴許多七、八年級生成長的戰鬥陀螺，近年再度掀起「文藝復興」熱潮。這波翻紅不只吸引新世代玩家加入，更讓不少成年玩家重拾童年回憶，從收藏、改裝到實戰對戰都玩得比小孩更投入。看準這股童年回憶與收藏熱潮，萊爾富率先同業引進日本最新《戰鬥陀螺X》（BEYBLADE X）系列商品 CX-18「腕龍鞭打」，限量開賣消息一出，立刻吸引大批玩家關注，甚至出現民眾徹夜排隊的搶購盛況。
戰鬥陀螺X為何再度爆紅？新機制讓對戰更刺激
這次讓戰鬥陀螺重新翻紅的主角，是官方最新推出的《戰鬥陀螺X》。相較於過去大家印象中「比誰轉得久」的玩法，新一代加入更強烈的高速對戰感，透過專用戰鬥盤與陀螺齒輪結構，讓陀螺在對戰過程中能瞬間加速衝刺，碰撞力道、彈飛畫面與爆裂感都更強。
也因為對戰節奏更快、畫面更有衝擊力，《戰鬥陀螺X》不只吸引小朋友，更多是長大後有消費能力的成年玩家重新入坑。小時候買不起整套裝備，如今終於能用薪水「補票」，也讓戰鬥陀螺從兒童玩具，變成兼具收藏、競技與懷舊情緒的熱門話題商品。
成年玩家熱情驚人 萊爾富CX-18「腕龍鞭打」限量開賣
萊爾富本次引進的 CX-18「腕龍鞭打」，是日本最新《戰鬥陀螺X》系列商品。新品開賣前就已在玩家圈引發討論，正式販售當天更吸引民眾排隊搶購，展現戰鬥陀螺在收藏市場與成年玩家之間的高人氣。
為維護每位玩家的購買權益，萊爾富特別規劃現場排隊購買機制，於上午 9 點 30 分開始發放號碼牌，上午 10 點正式開放販售。萊爾富表示，希望透過完善的販售流程，讓熱愛戰鬥陀螺的玩家都能有公平購買機會，也能享受收藏與對戰樂趣。
新手想入坑怎麼買？先從對戰盤組合開始
如果最近也被這波戰鬥陀螺熱潮燒到，想跟朋友或家人一起入坑，最建議從「對戰盤組合」開始。因為《戰鬥陀螺X》的核心魅力在於高速衝刺對戰，若沒有專用戰鬥盤，就很難完整感受新一代玩法的刺激感。
預算有限、想先體驗的新手，可以選擇基本對戰組，通常會包含戰鬥盤、兩顆陀螺與發射器，拆開就能直接對戰；若想一步到位，也可以選擇較高階組合，搭配實戰表現更強的陀螺與發射器，對戰體驗會更完整。對成年玩家來說，戰鬥陀螺不只是玩具，更像是一場把童年熱血重新找回來的收藏與競技體驗。
萊爾富618活動同步開跑 優惠一次看
除了引進熱門話題商品，萊爾富也同步推出 618 年中慶活動。即日起至 6 月 30 日，萊爾富推出「周周猜謎留言送大獎」活動，消費者只要依照萊爾富官方 Facebook 及 Instagram 貼文指引，前往萊購物網站尋找對應商品名稱，並於指定貼文下方留言回答正確答案，即可獲得抽獎資格。
本次活動集結超過 200 項商品，涵蓋家電、生活用品等多元品類，活動總獎項超過 10 項，最高獎品價值逾 5,000 元，每波活動將抽出 1 至 5 名幸運得主，讓消費者在 618 購物節期間不只搶優惠，也能透過社群互動抽好禮。
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