《熾夏》太夯但這幾幕真的太不合理！場景解析：周柯宇包上恩CP好嗑，劇情卻讓人邊追邊吐槽

由周柯宇、包上恩主演的陸劇《熾夏》開播後掀起討論，青春校園、久別重逢、破鏡重圓、雙向救贖幾個關鍵字一字排開，根本就是現偶劇迷最容易上頭的配方。尤其周柯宇飾演的陸西驍是叛逆又深情的校園風雲人物，包上恩飾演的周挽則是清冷堅韌的學霸少女，兩人從彼此試探到慢慢動心，CP感確實很有說服力。不過，《熾夏》好看歸好看，劇情裡也有不少讓觀眾忍不住暫停思考的場面。不是不能拍戲劇化，而是有些橋段真的太像「為了讓男女主角相愛，所以全世界都自動讓路」。以下就來解析《熾夏》中幾個讓人邊追邊喊「這合理嗎」的場景。

《熾夏》不合理場景1：為了籌醫藥費接近男主，計畫太危險也太偶像劇

《熾夏》的核心設定之一，是周挽為了替重病奶奶籌措手術費，帶著目的接近陸西驍。這個設定本身很有戲劇張力，因為它讓兩人的愛情從一開始就不是單純心動，而是混雜了謊言、現實壓力與情感算計。但從現實角度來看，這個選擇也真的太冒險。高中生面對家人生病、錢不夠、求助無門，竟然把希望押在接近一個有錢少爺身上，這幾乎是把人生賭進一段不確定關係裡。她不只要承擔謊言被拆穿的後果，也要面對情感失控的風險。

圖片來源：截取《熾夏》ＹＴ

可偏偏這也是《熾夏》最偶像劇的地方。現實裡這樣做很可能滿盤皆輸，但放進青春劇裡，就變成「帶著目的靠近，最後卻交出真心」的虐戀開端。觀眾明知道不合理，卻還是會被兩人越靠越近的曖昧拉住。

《熾夏》不合理場景2：陸西驍看穿周挽卻還是放任自己淪陷

陸西驍不是單純的傻白甜富家少爺，他其實很敏銳，也能感覺到周挽的靠近並不單純。照理說，一個從小在複雜家庭與利益關係中長大的人，應該更懂得防備，也更不容易輕易相信別人。但劇中最微妙的地方就在於，陸西驍明明察覺不對，卻還是一步步放任周挽走進自己的世界。從現實邏輯來看，這很危險；從愛情劇邏輯來看，這就是男主角的致命浪漫：我知道妳可能在騙我，但我還是想相信妳一次。

《熾夏》圖片來源：官方

這種橋段合理嗎？不一定。但好嗑嗎？很難否認。因為觀眾看的不是陸西驍有多理智，而是他明明孤獨、驕傲、嘴硬，卻願意為周挽放下防線。這種「看穿妳，還是選擇愛妳」的設定，就是現偶劇最會讓人上頭的地方。

《熾夏》不合理場景3：校園裡的「少爺感」太強，青春感和懸浮感只差一線

《熾夏》主打校園青春，但陸西驍的設定帶有很強烈的富家少爺氛圍。他叛逆、張揚、家世不凡，出場就自帶校園風雲人物光環，像是所有人都知道他不好惹，也所有人都默認他和普通學生不是同一個世界的人。這類角色很有爽感，因為他足夠耀眼，也足夠有距離感，才能讓女主角的靠近變得更有張力。但問題是，當校園劇把「富家少爺」拍得太重時，很容易從青春疼痛變成豪門偶像劇。

《熾夏》圖片來源：官方

現實裡的高中生活多半是考試、作業、升學壓力、同學小圈圈，但劇中的校園更像一個讓男女主角曖昧、拉扯、誤會、救贖的舞台。這不是不能看，而是觀眾會很清楚知道：這不是我的高中，這是偶像劇宇宙裡的高中。

《熾夏》不合理場景4：十年分離卻不說清楚，誤會拖太久

青春劇最常見的虐點，就是「當年沒有說出口」。而《熾夏》也用了這個公式，讓周挽和陸西驍因為誤會、現實與傷害分開，多年後再重逢。問題是，觀眾現在真的越來越不吃「有嘴不說」這一套。十年不是十天，也不是十個月。兩個人明明都放不下，卻可以硬生生錯過這麼久，當中只要有一次好好說清楚，也許就不會讓彼此痛那麼多年。當然，這也是破鏡重圓劇的必要痛點。因為如果當年就講開了，後面就沒有成年重逢、互相試探、愛恨拉扯可看了。只是站在觀眾角度，難免會一邊心疼一邊抓狂：你們兩個到底是相愛，還是在比誰比較會忍？

《熾夏》圖片來源：官方

《熾夏》不合理場景：泳池放魚養魚，浪漫氛圍一秒變生態疑問

《熾夏》裡最讓觀眾忍不住暫停畫面的橋段之一，絕對是「泳池放魚養魚」這一幕。原本劇情應該是想營造一種青春、浪漫、帶點夢幻感的畫面，畢竟男女主角站在泳池邊，水光、夜色、曖昧氛圍一字排開，理論上應該很有偶像劇名場面感。但問題是，當魚真的出現在泳池裡，觀眾腦中第一個浮現的可能不是「好浪漫」，而是：「等等，這不是泳池嗎？魚要怎麼活？」一般泳池為了維持水質，通常會加入消毒藥劑，也會有循環過濾系統，這樣的環境本來就不太適合魚類生存。再加上泳池空間雖然看起來大，但它不是自然池塘，也沒有完整水草、氧氣、微生物與生態循環，硬是把魚放進去，視覺上或許有美感，現實上卻很容易讓人替魚緊張。

《熾夏》圖片來源：官方

不過，這種巧合其實也是觀眾願意買單的老梗。因為大家看破鏡重圓，本來就不是要看男女主角各自安好、永不相見，而是要看命運硬把兩個嘴硬的人推回彼此面前。合理性可以先放旁邊，重點是那種「逃了十年還是逃不掉」的宿命感有沒有拍出來。

《熾夏》不合理場景6：一邊報復一邊心動，情緒轉換太快

成年後的陸西驍與周挽重逢，不再是當年單純的少年少女。兩人之間有誤會、有怨氣，也有放不下的感情，因此劇情會出現「明明想報復，卻又忍不住心軟」的拉扯。這種設定很有戲，但也很容易讓觀眾覺得情緒太跳。上一秒還在互相傷害，下一秒又因為一個眼神、一句話、一個回憶開始心動，理智上會覺得：你們先不要急著曖昧，能不能先把問題處理完？

圖片來源：截取《熾夏》ＹＴ

但愛情劇最迷人的地方，也正是這種不理智。真正放不下的人，本來就很難做到完全冷靜。陸西驍和周挽之間的問題不是沒愛，而是太愛、太痛、太不甘心，所以才會讓報復和心動同時存在。這種矛盾雖然不夠現實，卻很符合青春虐戀的情緒邏輯。

圖片來源：截取《熾夏》ＹＴ