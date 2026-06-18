2026-06-18 20:30 野喵老師
2027年假日嫁娶才32天？！定洋堂獨家「14個月全週期清單」，幫妳在全台搶餐廳大戰中逆轉勝！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：2027年假日宜嫁娶日僅32天，新人搶檔期壓力大。
- 重點二：定洋堂提供14個月全週期清單，協助提早規劃備婚。
- 重點三：除擇日外，還附婚禮流程企劃與三重實體諮詢服務。
2027年假日嫁娶才32天？！定洋堂獨家「14個月全週期清單」，幫妳在全台搶餐廳大戰中逆轉勝！內行新娘的「私訊諮詢SOP」大解密
最近超多想辦【訂結合一＋婚宴】的新人私訊定洋堂野喵老師，大家最焦頭爛額的就是：心儀的餐廳跟新秘檔期快被秒殺了！😭
到底要怎麼跟老師諮詢，才能最快、最精準地拿到日子去搶檔期？ 今天老師直接公開一場真實的「私訊對話SOP」，看完妳就知道為什麼大家都說定洋堂是備婚神隊友！
💬 備婚男女 vs. 定洋堂野喵老師 諮詢實錄
🙋♀️ 新人：「老師好！我們打算辦『訂結合一＋婚宴』，想請您幫忙看結婚好日子！」
🔮 野喵老師：「沒問題！恭喜你們跨出第一步。為了在 12 小時內高效幫你們作業，請先幫我確認以下 4 個基本條件喔：
- 希望落在哪個月份區間？（例如：2027年底～2028年初）
- 新人的八字與雙方長輩的生肖？（嚴格過濾、避開沖煞用）
- 有沒有已經卡到的餐廳或特定檔期要先避開？
- 有沒有一定要避開的個人行程？（例如出國、重要考試等）」
🙋♀️ 新人：「好的，資料晚點傳給老師！對了老師，聽說好日子很難搶，你們的方案有什麼保障嗎？」
🔮 野喵老師：「這點請完全放心！以 2027 年為例，全年度包含農曆七月，可用的六日宜嫁娶日居然才 32 天！這是全台灣新人一起搶的戰場。
所以定洋堂的服務直接打破傳統：
- 給足 14 個月全週期清單：我們目前進度已經完整看得到未來一整年的好日子！一次給妳一整年清單，讓妳有滿滿的備用方案，訂心儀餐廳、搶新秘絕對比別人快！
- 全流程日期一應俱全：從提親、登記、訂婚、結婚、安床等所有需要日期的列表一次給齊。如果妳提親或登記時間隔比較遠，時段我都可以完美配合。
- 獨家附贈婚顧級企劃書：我們還會附贈傳統婚禮完整流程企劃，把時間線、準備物品寫得一清二楚，照著做就算沒請婚顧也能完全控場！」
🏠 新北市三重實體工作室，長輩那關我們幫妳過
我們在 新北市三重區設有實體服務處，提供最理性、科學的諮詢。除了線上隨時用 LINE 溝通，老師親撰、質感滿分的「實體紅課表」拿回家，長輩看完直接安心放行！🛡️
妳負責美美地當新娘，繁雜的日子與流程控管，交給定洋堂！💪
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精華 FAQ
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因為2027年全年包含農曆七月後，可用的六日宜嫁娶日只有32天，對想辦訂結合一與婚宴的新人來說，熱門餐廳和新秘檔期會被快速搶光。
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定洋堂會先確認月份區間、八字與長輩生肖、已卡餐廳檔期及個人行程，再提供14個月全週期清單，並列出提親、登記、訂婚、結婚與安床日期。
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除了擇日，定洋堂還附婚顧級企劃書與流程控管內容，並提供線上生成器、八字合婚排盤等免費工具，幫助新人更快整理條件、減少溝通成本。
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