2026-06-18 15:32 女子漾／編輯許智捷
金宣虎《Bonjour麵包店》紅眼眶！親帶邕聖祐上工，李主儐初上工成人氣王
韓國療癒實境綜藝《Bonjour麵包店》在 Hami Video 全台獨家熱播，節目找來金喜愛、車勝元、金宣虎與李基宅，一起經營專為銀髮族打造的甜點咖啡廳。原本以為是明星開店、端甜點給長輩，沒想到越錄越像一場雙向療癒：演員們想把溫暖送出去，最後卻被長輩們的真心回禮暖到心裡。
金宣虎被長輩歌聲擊中 錄到一半紅眼眶
在《Bonjour麵包店》中，金宣虎負責的不只是咖啡與外場工作，更像是店裡最溫柔的接待員。面對走進店裡的銀髮客人，他總是細心觀察、慢慢靠近，把一句問候、一杯咖啡都做得剛剛好。
而最讓金宣虎難忘的，是最後一次拍攝時，一位長輩突然開口唱歌，現場其他人也跟著拍手合唱。那一刻沒有設計好的感人橋段，卻因為太真實，反而讓人更難招架。金宣虎回憶，當大家一起笑、一起享受那個瞬間時，他突然有種想哭的感覺。這一幕也成了《Bonjour麵包店》最動人的理由：不是明星去療癒長輩，而是人與人之間真的互相接住了彼此。
金喜愛也忍不住落淚：反而是我獲得慰藉
不只金宣虎被暖到紅眼眶，金喜愛同樣坦言，拍攝過程中多次被長輩們感動。她看見許多長輩不辭辛勞遠道而來，只為了品嚐甜點、與大家相聚，那份真誠讓她數度鼻酸。
金喜愛表示，原本以為自己是帶著療癒大家的心情來到節目，沒想到看見長輩們真心幸福的模樣，反而讓自己獲得更大的安慰。這句話也點出《Bonjour麵包店》的核心魅力：它不是靠刺激任務製造笑點，而是用很慢、很暖、很生活的互動，把觀眾的心慢慢烘熱。
車勝元送甜點給長輩 反被神秘禮物暖到
身為廚房靈魂人物的車勝元，這次在節目中展現滿滿照顧力。四人接受 Hami Video 越洋獨家專訪時，車勝元透露，最難忘的並不是烘焙成功的瞬間，而是有長輩特地準備禮物送給大家。
他坦言，看到長輩們開心吃甜點，其實大家就已經很滿足，沒想到最後反而收到對方帶來的小禮物。那些並不是昂貴精品，而是帶著生活痕跡與心意的小物，讓車勝元深深感受到，原本只是想好好招待大家，結果自己才是被安慰、被鼓勵的人。
185公分李基宅收工哭了！車勝元笑虧比麵團還柔軟
在廚房裡擔任車勝元小幫手的李基宅，也成了節目另一個反差看點。車勝元爆料，最後一天營業結束後，身高185公分、外型高大的李基宅突然忍不住落淚，讓大家都被他的感性一面打動。
車勝元笑說，李基宅明明身材那麼高大，感性卻「比麵團還柔軟」。原本以為他只是捨不得節目結束，但從眼淚中更能看見他對這段旅程的投入。李基宅則把感動歸功於車勝元，透露前輩即使忙著製作甜點，仍會不時注意外場狀況，隨時思考如何讓整間店運作得更好，讓他非常佩服。
邕聖祐驚喜上工 金宣虎親自帶訓練
最新播出的《Bonjour麵包店》中，也迎來全新工讀生加入。Wanna One 出身的邕聖祐驚喜現身週末營業日，第一次上工就被金宣虎親自帶領展開職前訓練。
這段也讓金宣虎多了另一層看點，從溫柔咖啡師變成可靠前輩，不只要顧好客人，還要帶著新同事熟悉工作節奏。邕聖祐能不能順利接班咖啡師任務，也成為最新集數的亮點之一。
李主儐初上工就被封人氣王 麵包店週末更熱鬧
除了邕聖祐，《離婚保險》女星李主儐也驚喜加入。她首次上工就憑藉親和力迅速擄獲長輩們的心，甚至意外成為店內人氣王，讓原本就充滿人情味的麵包店更熱鬧。
另一方面，車勝元與李基宅也挑戰全新高難度甜點，兩人默契升級到只要一句「那個」，就能立刻理解彼此想法。再加上曾造訪麵包店的熟客爺爺帶著特別禮物再度登門，讓這集笑聲、驚喜與感動一次到位。
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