2026-06-18 15:05 女子漾／編輯黃冠婷
把本命球隊戴在手機上！CASETiFY 與2026世界盃聯名系列開賣，618優惠同步開跑
2026世界盃足球賽即將點燃全球球迷熱情，國際時尚配件品牌 CASETiFY 也搶先開踢應援模式，推出全新「2026 世界盃足球賽 x CASETiFY」聯名系列。這次設計靈感來自各國代表隊的經典配色與標誌性元素，從阿根廷藍白黃、比利時紅黑色彩、巴西森巴活力，到克羅埃西亞招牌格紋，讓球迷不用等到進場看球，平常拿起手機就能展現本命球隊魂。
球衣手機殼可客製姓名背號，應援感直接拉滿
這次聯名系列最吸睛的單品，就是「FIFA WORLD CUP 26™ 球衣手機殼」。球迷可以自由選擇球隊配色、姓名與經典背號數字，把手機殼變成專屬應援球衣。無論你是想紀念最愛球星、寫上自己的名字，或是用幸運號碼打造個人化設計，都能讓手機配件多一點專屬感。對平常就愛把穿搭、配件和心情一起搭配的人來說，這款不只是手機殼，更像是隨身版的世界盃戰袍。
「WE ARE」熱血印花，把全球球迷精神戴上手
除了球衣手機殼，CASETiFY 也推出結合 2026 FIFA WORLD CUP™ 官方標誌與「WE ARE」圖案的印花手機殼，以鮮明色彩與大膽撞色設計，呈現世界盃最迷人的團結感。不同國家代表色、足球圖騰與充滿速度感的印花元素，讓每款手機殼都自帶賽事氛圍。無論是在球場邊大聲吶喊，還是和朋友守在螢幕前熬夜看球，都能用配件一起進入世界盃模式。
珍藏版獎盃手機殼登場，收藏迷不能錯過
如果你是世界盃收藏迷，這次系列中的「FIFA WORLD CUP 26™ 珍藏版手機殼」更值得鎖定。設計以 FIFA 金色獎盃為靈感，透過金屬光澤與立體質感工藝，重現黃金獎盃的經典輪廓，讓賽場上的最高榮耀變成可以握在掌心的時尚配件。比起一般球隊款，珍藏版更有紀念性，也很適合想要低調展現足球熱愛、又重視質感設計的球迷入手。
618優惠同步開跑，任兩件8折再送購物袋
迎接618年中購物節，CASETiFY也推出「618心動大賞」限時優惠活動，即日起至6月19日止，於 CASETiFY 台灣官方網站及 CASETiFY STUDiO 品牌概念店購買任兩件產品，即可享有8折優惠，會員登入更可享最低75折；單筆消費滿3,000元，還可額外獲得品牌專屬訂製的「可收納小花購物袋」乙個，數量有限送完為止。
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