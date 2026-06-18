Disney+ 12部話題新作推薦！白鹿《莫離》、李棟旭《殺人者的購物中心2》到網漫改編《再婚皇后》一次看！

Disney+新劇新片陸續更新，片單從古裝權謀、韓劇續作、偶像實境到網漫改編作品都有亮點。其中白鹿、丞磊主演的《莫離》以「先婚後謀」設定引發關注，李棟旭、金慧峻回歸的《殺人者的購物中心》第二季也備受韓劇迷期待，加上《大熊餐廳》第五季、《MOVING 異能》第二季、《再婚皇后》與《魅惑》等話題作品，讓追劇清單瞬間排滿。以下精選12部Disney+最有熱度片單，一次整理必看亮點。

1.《莫離》

白鹿、丞磊上演「先婚後謀」古裝權謀

圖片來源：Disney+

改編自高人氣小說《盛世嫡妃》的《莫離》，由白鹿、丞磊主演，光是主演組合就很有話題。故事講述女主角葉璃身為家族遺孤，憑藉聰慧與計謀，一步步瓦解曾陷害家族的敵人，並在政治婚姻中與墨修堯從表面合作，逐漸建立深厚的權謀聯盟。

最吸引人的地方，是《莫離》並不是傳統「先婚後愛」套路，而是主打「先婚後謀」。兩人不是一開始就只談戀愛，而是在局勢、利益與復仇之中互相試探、並肩布局。喜歡古裝權謀、強強聯手、夫妻聯盟感的觀眾，這部很適合放進待追清單。

2.《醫到孤島愛上你》 2.《醫到孤島愛上你》

整形外科醫師被派去離島，人生直接大轉彎

圖片來源：Disney+

韓劇《醫到孤島愛上你》目前熱播中，劇情從一位夢想成為頂尖整形外科醫師的都志義展開。他原本一心想往韓國醫界高峰前進，卻因服兵役被派到偏遠小島，成為為期一年的公衛醫師。

對都志義來說，這一年原本只想低調撐過去、等職涯回到正軌，沒想到從踏上渡輪開始，事情就一路失控。島上的生活、人際關係與突發狀況，讓他被迫重新面對自己的人生節奏。加上熱血護理師陸遐俐的出現，也讓這座孤島不只是職涯低谷，更可能成為他重新理解愛與生活的轉捩點。

3.《TRAVIS JAPAN到美國放暑假》

七人男團展開十天美國夏日旅行

圖片來源：Disney+

喜歡日綜和偶像實境的觀眾，可以收下《TRAVIS JAPAN到美國放暑假》。七人國際男團 Travis Japan 展開一場為期十天的美國夏日之旅，由被團員公認是旅遊規劃師的川島如惠留帶隊，從拱門國家公園出發，一路前往杜蘭戈、紀念碑谷、塞多納等地。

節目看點不只是美國壯麗自然景觀，還有團員們在旅途中最自然的互動。比起舞台上的帥氣模樣，這類旅行實境更能看見成員私下的反應、默契與可愛日常，適合想輕鬆下飯、順便雲旅遊的觀眾。

4.《King & Prince：洛杉磯二人行》

永瀨廉、高橋海人LA放鬆出任務

圖片來源：Disney+

6月17日上線的《King & Prince：洛杉磯二人行》，是 King & Prince 的9集全新無腳本旅遊實境節目，由成員永瀨廉與高橋海人親自走訪洛杉磯。

兩人將在城市景點探索、挑戰任務與自然聊天中，呈現比舞台上更放鬆的一面。對粉絲來說，這不只是旅遊節目，更像是跟著偶像一起放暑假。想看兩人真實互動、友情默契與LA旅遊感，這部很適合週末慢慢追。

5.《像我這樣的愛情》

廖子妤、陳家樂挑戰身體自主與愛情界線

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6月19日上線的電影《像我這樣的愛情》，由廖子妤、陳家樂主演。故事聚焦天生患有腦性麻痺的阿妹，她性格開朗樂觀，即使身體受限，仍努力追求獨立生活，以繪畫維持自己的日常，也擁有一群同樣坐輪椅、玩滑板的朋友。

然而，過度保護的母親安排她接受子宮切除手術，讓她好不容易建立起來的生活再次失衡。後來阿妹透過朋友介紹，接觸到專為殘疾人士提供性服務的自發組織，並認識義工Ken。兩個受傷靈魂在相遇中互相靠近，也讓觀眾思考：當身體不由自主時，愛情與慾望是否仍能被完整理解？

6.《阿凡達：火與燼》

潘朵拉全新冒險，蘇里一家再遇新威脅

圖片來源：Disney+

6月24日上線的《阿凡達：火與燼》，將延續潘朵拉星球的壯闊世界觀。故事聚焦已歸化納美族、並成為首領的傑克蘇里，以及妻子奈蒂莉與蘇里一家人。

在經歷過奮戰與傷痛後，他們仍必須面對全新的冒險與威脅。新登場反派也將讓蘇里一家再次被捲入危機之中。對喜歡《阿凡達》系列的觀眾來說，這部不只是視覺大片續章，也會延續家族、族群與生存之間的情感拉扯。

7.《大熊餐廳》第五季

廚房戰場回歸，卡米繼續重建人生



圖片來源：Disney+

6月26日上線的《大熊餐廳》第五季，是許多劇迷期待的重點片單。故事從年輕主廚卡米回到芝加哥接手家族三明治店開始，他原本來自高級餐飲界，卻因家中變故，被迫面對小本經營的現實、強勢廚房夥伴，以及與家人的緊張關係。

《大熊餐廳》最迷人的地方，在於它從來不只是一部餐廳劇。廚房裡的混亂、壓力、情緒爆炸與互相扶持，都像人生縮影。第五季將繼續看卡米如何在餐廳轉型中重建自己，也和這群「自己選擇的家人」建立更深的連結。

8.《星光繼承者：暗黑仙境》

童話二代再闖暗黑仙境

圖片來源：Disney+

Disney電影《星光繼承者：暗黑仙境》將於7月17日上線，延續《星光繼承者》系列的奇幻冒險世界觀。故事中，紅心皇后變得和善可親，灰姑娘也安然無恙，紅和克洛伊的生活看似終於回到正軌，沒想到改變過去的代價才正要開始。

這次全新反派馬多克斯哈特登場，並挾持紅心皇后，讓紅和克洛伊不得不再次聯手新夥伴，闖進暗黑仙境拯救一切。童話角色二代、魔法冒險、暗黑仙境設定，本來就很適合Disney粉與青春奇幻片迷，視覺與話題感都很夠。

9.《殺人者的購物中心》

第二季李棟旭、金慧峻原班人馬回歸



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《殺人者的購物中心》第二季是韓劇迷非常期待的續作之一，由李棟旭、金慧峻原班人馬回歸。李棟旭飾演前傭兵進灣，金慧峻則飾演努力躲避致命殺手的大學生智安。

第二季除了原班人馬，還加入岡田將生、玄理等全新卡司，讓故事的國際感與危險程度再升級。第一季以殺手設定、動作場面與神秘購物中心世界觀打出口碑，第二季預告一出，再度引爆韓劇迷討論。

10.《再婚皇后》

皇后被背叛後開啟逆襲復仇

圖片來源：Disney+

改編自超熱門網漫的《再婚皇后》，主打宮廷婚姻、權力鬥爭與女性逆襲。故事講述深受百姓愛戴的皇后娜菲爾，原本擁有看似穩固的地位，沒想到皇帝丈夫某天突然帶回情婦，甚至要求與她離婚。

面對羞辱與背叛，娜菲爾沒有選擇默默吞下委屈，而是乾脆同意離婚，並提出要和敵對西王國的王子結婚。從被迫失去皇后之位，到主動改寫命運，《再婚皇后》有網漫IP基本盤，也有「背叛、復仇、再婚、權謀」等高討論元素，吸引喜歡大女主、宮廷鬥爭與復仇爽劇的觀眾。

11.《MOVING 異能》

第二季韓劇神作續集期待值爆表

圖片來源：Disney+

《MOVING 異能》第二季劇情緊接首季旌元高中崩塌事件展開，主角們逐漸回歸日常生活，但看似平靜的世界其實暗潮洶湧。全新勢力崛起，過去的威脅也將再次現身，讓他們心愛的人再度陷入危機。

第一季《MOVING 異能》以超能力、親情、動作與角色群像打出口碑，第二季自然是Disney+韓劇片單中最具爆款潛力的作品之一。回歸消息一出，韓劇迷很難不期待。

12.《魅惑》

超人氣網漫改編，吸血鬼浪漫懸疑感拉滿

圖片來源：Disney+

改編自Naver超高人氣網路漫畫的《魅惑》，是Disney+接下來很值得關注的韓劇新作。故事融合浪漫、懸疑與吸血鬼元素，講述一名心碎的吸血鬼在哀悼與孤獨中，與神祕畫家展開一段充滿謎團的相遇。

劇情中，離群索居五十年的宋夫人，會定期委託畫家替自己繪製肖像。某天，一名帶著神祕過往的畫家怡浩接受委託後來到飯店，卻被眼前景象大大震撼。吸血鬼、肖像畫、神祕飯店、浪漫懸疑，光是關鍵字就很有追劇吸引力，也很適合喜歡暗黑愛情、奇幻懸疑與網漫改編韓劇的觀眾。