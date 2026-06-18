2026-06-18 14:11 女子漾／編輯許智捷
柯震東生日願望太實在！《我未許願先吹蠟燭》定檔8月14日上映 為演澳門廢柴青年增胖10公斤
柯震東首度前進澳門拍攝的新片《我未許願先吹蠟燭》正式定檔8月14日在台上映！今（18日）正逢柯震東35歲生日，片中飾演「廢柴青年」的他，也分享今年生日願望，除了希望大家身體健康，更幽默許願：「希望大家跟自己都能早日達到各自定義的財富自由。」超接地氣願望一出，立刻讓人很有共鳴。
柯震東首度澳門拍戲 化身討債不成反被照顧的廢柴青年
電影《我未許願先吹蠟燭》由周鉅宏、胡錦筵聯合執導，故事描述柯震東飾演的台灣青年志華，在澳門舊城區討生活，原本向金燕玲與13歲梅靜妍飾演的一對祖孫討債，沒想到討債不成，反而被祖孫照顧，意外結下情誼。
之後，小孫女JoJo撿到只能在賭場使用的泥碼，便委託志華幫忙，一大一小各懷鬼胎，決定前進賭場展開一場「相親相愛又相騙」的老千行動。從廢柴人生、祖孫情誼到賭場計畫，故事充滿黑色幽默與溫情反差。
35歲生日願望曝光：希望大家早日財富自由
片名叫《我未許願先吹蠟燭》，現實中的柯震東則在35歲生日這天認真許下願望。他表示，自己好像30歲之後的生日願望都差不多，第一個是希望大家和自己都能身體健康，因為沒有什麼比健康更重要；第二個則是希望大家都能早日達到各自定義的財富自由，有能力照顧自己與他人。
至於第三個願望，柯震東則保留神祕感，笑說：「就放在心裡囉。」
為角色增胖10公斤 大啖澳門豬扒包、葡國菜
這次為了詮釋片中的廢柴青年志華，柯震東特別增胖10公斤。因為角色設定需要，他不只在戲裡大口吃豬扒包，戲外也趁著到澳門拍攝期間，盡情品嚐當地美食。
柯震東透露，自己在澳門吃了很多東西，其中最印象深刻的是葡國菜，「畢竟在台灣很少有機會吃到道地的，而且葡國菜料理肉類跟海鮮類的方式很特別又新鮮。」為戲增重，也順勢解鎖澳門美食地圖，聽起來完全是最幸福的工作任務。
入選台北電影節國際新導演競賽 台灣首映票火速完售
《我未許願先吹蠟燭》今年4月於義大利烏迪內遠東國際影展進行世界首映，監製唐在揚、導演周鉅宏與柯震東也一同出席，電影映後獲得現場觀眾熱烈迴響。
5月，本片再度入選台北電影節「國際新導演競賽」，將於6月28日在中山堂舉行台灣首映，沒想到票券開賣第二天便完售，可見影迷期待值相當高。柯震東也向觀眾喊話，希望大家先進戲院看看「放大版的我」。
《乩身》後再挑戰新角色 柯震東期待帶來更多不同作品
談到事業期許，柯震東坦言，很開心前陣子主演作品《乩身》獲得許多好評，也希望未來能有更多不一樣的角色與作品呈現給大家。
從《乩身》的玄幻題材，到《我未許願先吹蠟燭》裡增胖10公斤挑戰澳門廢柴青年，柯震東近年不斷嘗試不同表演樣貌。這次新片融合澳門城市風景、賭場元素、祖孫情感與黑色幽默，讓人好奇他會如何詮釋這位看似失敗、卻意外捲入人生轉折的角色。
電影《我未許願先吹蠟燭》將於8月14日在台上映。
《我未許願先吹蠟燭》前導預告
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