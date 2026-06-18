2026-06-18 14:50 女子漾／編輯黃冠婷
玻璃越擦越花有救了！HOBOT雙刮刀擦窗機器人登場，懶人也能擦出無痕窗景 必買亮點一次看
家裡窗戶最難清的地方，不只是灰塵，而是「擦完還是霧霧的水痕」。全球智慧清潔品牌 HOBOT 今年推出全新旗艦款「玻妞雙刮刀擦窗機器人 HOBOT-SP10」，主打全球首創雙刮刀設計，並導入獨家專利「SSS™ 噴擦刮玻璃清潔技術」，將專業洗窗人員的流程變成一鍵自動化，讓清窗不再是需要爬高、費力又有安全疑慮的大工程。以下編輯整理5大必買亮點
亮點1：全球首創雙刮刀，擦完不怕水痕殘留
HOBOT-SP10 最大特色就是「雙刀流」自動升降刮刀設計，模擬專業洗窗人員先洗窗、再刮淨的流程。機器移動時，刮刀會自動貼合玻璃刮除殘水，改善傳統擦窗容易留下水痕、霧感或越擦越花的問題，讓玻璃、窗戶與鏡面都能更清透明亮。
亮點2：「噴、擦、刮」三步驟，一鍵完成專業清潔
獨家 SSS™ 噴擦刮玻璃清潔技術，將清潔流程拆成 Spray 噴水、Sweep 擦拭、Scrape 刮淨三步驟。先用雙側噴嘴噴灑細緻水霧軟化髒污，再以超細纖維布加壓擦拭，最後用刮刀帶走殘水，讓擦窗不再只是把灰塵抹開，而是更接近專業洗窗效果。
亮點3：雙側高防風噴水，高樓窗戶也能穩定清潔
HOBOT-SP10 採用 Dual Spray 雙側高防風噴水設計，透過水泵加壓將水霧精準噴向玻璃表面。即使是戶外高處、陽台窗戶或有風環境，也能降低水霧被吹散的情況，讓清潔效果更穩定。
亮點4：4種達人模式，依照髒污程度自由選
不同窗戶的髒污狀況不一樣，HOBOT-SP10 提供4種達人清潔模式，可依玻璃髒污程度、窗戶位置與使用情境選擇。日常灰塵、雨後水痕、久未清潔的窗面，或家中鏡面與玻璃門，都能找到合適的清潔方式。
亮點5：減少爬高擦窗風險，懶人也能維持明亮窗景
對住高樓、有大片落地窗或陽台玻璃門的家庭來說，擦窗常常費力又有安全疑慮。HOBOT-SP10 能自動貼附玻璃並完成清潔流程，讓使用者不用頻繁爬高、伸手擦外窗，也能維持窗面乾淨，特別適合忙碌上班族、家有長輩或重視居家安全的人。
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