菲律賓年度催淚片《最後的我們》7月上映！刷新年度票房紀錄，DonBelle最後合體挑戰分手旅行

哭爆全菲律賓的愛情電影《最後的我們》（Tayo Sa Wakas）即將於2026年7月10日在台上映！本片由菲律賓頂尖製作公司 Star Cinema 打造，找來億萬票房名導凱西嘉西亞桑帕納（Cathy Garcia-Sampana）執導，不只刷新2026年菲律賓本土電影首日票房紀錄，更是超人氣銀幕情侶「DonBelle」唐尼潘吉利南（Donny Pangilinan）與貝兒馬里亞諾（Belle Mariano）最後一次以情侶檔身份合作。兩人在片中從青春甜寵走向成年愛情的崩壞與修復，挑戰相愛多年後最痛的課題，也讓不少觀眾看完哭到停不下來。

刷新菲國年度票房紀錄，催淚口碑一路燒到海外

《最後的我們》在菲律賓上映後氣勢驚人，首日便以1,200萬披索，約台幣626萬元，空降本土電影首日票房冠軍，一舉刷新2026年菲律賓本土電影首日開片紀錄。

不只開片成績亮眼，電影上映短短9天便累積7,000萬披索票房，約台幣3,586萬元，成為當地今年最受矚目的愛情電影之一。隨著口碑持續延燒，電影也陸續前進澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、關島、香港、澳門、馬來西亞與中東地區上映，這股催淚熱潮即將在7月10日輪到台灣觀眾接棒。

DonBelle最後一次合體，菲國最強銀幕情侶告別作

《最後的我們》最大看點之一，就是菲律賓人氣組合「DonBelle」再度合作。唐尼潘吉利南與貝兒馬里亞諾自2019年合作以來，憑藉自然火花與高甜默契圈粉無數，是菲律賓近年最具代表性的銀幕情侶之一。

圖片來源：威視電影提供

不過兩人日前證實，《最後的我們》將是他們最後一次以「銀幕情侶」身份合作，未來將把重心放在各自的演藝事業與個人成長。消息曝光後令大批粉絲不捨，也讓這部電影多了一層告別意味。對一路陪伴DonBelle成長的觀眾來說，《最後的我們》不只是銀幕愛情故事，更像是一次青春記憶的正式道別。

預告18小時觀看破590萬，未上映先引爆討論

電影話題從預告釋出後就一路飆升。《最後的我們》官方預告公開後，短短18小時內便狂飆590萬次觀看，驚人聲量讓電影未映先轟動。

預告中可以看見男女主角從熱戀時的甜蜜依靠，到後來被現實、工作壓力與自我野心逐漸拉遠距離，情緒濃度相當高。兩人不是不愛了，而是在相愛多年後，開始不知道該怎麼繼續愛下去，也讓不少觀眾光看片段就直呼「太痛」、「感覺會哭爆」。

「分手旅行」挽救愛情？挑戰成年人最痛戀愛課題

《最後的我們》不走單純夢幻愛情路線，而是把鏡頭對準成年人感情中最難面對的問題：當兩個人都還愛著彼此，卻已經把關係走成傷害，究竟該努力修復，還是勇敢放手？

圖片來源：威視電影提供

故事描述西斯科與雀絲卡相戀多年，曾經是事業與生活上的完美靈魂伴侶，卻在各自的人生目標、職場競爭與現實壓力中，慢慢走進有毒的惡性循環。當爭執、冷戰與失望一點一點累積，兩人決定展開一場約定好的「分手旅行」，重新走過曾經相愛的足跡。

這趟旅行不是單純的浪漫逃亡，而是一場對感情的最後檢視。他們要面對的不是誰對誰錯，而是曾經那麼相愛的兩個人，為什麼會走到快要失去彼此的地步。

最後一次旅行，是通往離別，還是回到彼此身邊？

片中西斯科由唐尼潘吉利南飾演，雀絲卡則由貝兒馬里亞諾飾演。兩人從熱烈青春一路走進現實人生，卻也在成長過程中面對不同的壓力與選擇。當價值觀開始分歧，當愛情不再只是甜蜜，而是牽扯到工作、夢想、自尊與未來，關係也被推向臨界點。

圖片來源：威視電影提供

他們踏上分手旅行，原本是為了好好道別，卻也可能在回望過去的過程中，重新看見曾經相愛的理由。究竟這趟旅程會讓兩人勇敢放手，還是再給彼此一次機會，也成為全片最揪心的核心。

7月10日在台上映，準備好衛生紙進戲院

從刷新菲律賓年度票房紀錄，到DonBelle最後一次以情侶檔合作，再到「分手旅行」直擊成年人愛情最痛命題，《最後的我們》不只是菲律賓今年最具話題性的愛情電影，也很可能成為暑期檔最催淚的戀愛作品。

《最後的我們》將於2026年7月10日在台上映。對喜歡虐戀、現實愛情故事，或曾經在一段關係裡努力過、拉扯過、捨不得放手的人來說，這部電影或許會痛得很熟悉，也哭得很過癮。