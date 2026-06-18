2026-06-18 12:38 造咖
高雄LaLaport準備開幕！全台最大規模商場、韓國爆紅ARTE MUSEUM也進駐
高雄人的新百貨要來了！位在鳳山國泰重劃區的「Mitsui Fudosan LaLaport高雄」近期外觀正式曝光，超大白色建築加上巨型招牌一掛上，立刻成為東高雄最新話題。
這座被視為南台灣重量級商業地標的新商場，不只規模超越南港LaLaport，更預計引進約270個品牌，還有韓國超人氣沉浸式展館「ARTE MUSEUM」首度登台設立常設館，讓不少民眾相當期待。
亮點1：全台規模最大LaLaport、270間品牌進駐
繼台中與南港之後，Mitsui Fudosan 再度把大型購物中心版圖拓展到南台灣，這次選址就在高雄鳳山國泰重劃區，整體規劃地下2層、地上6至7層，總樓地板面積高達6.2萬坪，成為目前全台量體最大的LaLaport。
商場預計導入約270間品牌專櫃，涵蓋國際服飾、日系美食、娛樂設施與生活選物等內容，未來有望成為高雄最新的「一站式生活娛樂中心」，若依照目前進度，最快將於2026年底試營運，最慢則可能落在2027年第一季正式開幕。
亮點2：鳳山首座大型區域型購物中心
鳳山一直是高雄人口最密集的行政區之一，但過去大型百貨與區域型商場相對缺乏，因此LaLaport高雄的到來，也被視為鳳山商業版圖的重要轉捩點。
由於基地鄰近衛武營藝文特區、市議會與成熟住宅區，加上未來捷運黃線通車後，將形成雙捷運交會優勢，不少在地居民都相當期待，認為未來不只逛街更方便，整個東高雄生活圈也會一起升級。
亮點3：韓國爆紅ARTE MUSEUM首度進駐台灣
這次最受矚目的焦點之一，就是全球知名沉浸式藝術品牌「ARTE MUSEUM」確定進駐，該展館由韓國數位藝術團隊 d’strict 打造，曾因首爾COEX超巨大LED海浪作品爆紅全球。
未來高雄館將以「永恆的自然」為核心概念，結合大型投影、音效與香氛設計，打造沉浸式五感空間，讓民眾像走進奇幻世界一樣。消息曝光後，也讓不少南部網友超興奮，直呼「終於不用跑國外看了」、「高雄近年真的很會」。
亮點4：交通位置「雙捷運交會、近衛武營」
LaLaport高雄基地位於高雄市鳳山區國泰路二段與自由路口，緊鄰高雄捷運橘線「高雄捷運鳳山西站」，未來也將與捷運黃線Y18站交會。此外，商場距離國道1號交流道約5分鐘車程，無論搭捷運或自行開車都相當方便，也讓外界看好未來能吸引高雄、屏東甚至外縣市客群。
延伸閱讀
日本「3COINS」登台懶人包！社群爆紅「煎魚神器」、必買清單曝光
台灣夜市發紅包了？經濟部推「200換400」全台18縣市都有，參加方式一次看
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower