2026-06-18 13:31 女子漾／編輯黃冠婷
雀巢618超殺優惠MOMO、蝦皮同步開跑！ 多款人氣商品買一送一！米飛兔聯名超萌購物袋只送不賣
618購物節又多一個囤貨理由！雀巢即日起於MOMO、蝦皮兩大電商平台推出618優惠活動，包含雀巢咖啡新品、雀巢金牌濾掛咖啡、雀巢纖怡穀物棒新品等多款人氣商品買一送一，折扣下殺50%起。咖啡控、早餐族、辦公室零食控都可以趁這波補貨，購買雀巢咖啡指定商品或達成滿額門檻，還有機會獲得與「米飛兔」聯名的超萌購物袋盲盒，款式隨機、只送不賣，收藏感直接拉滿。
MOMO優惠：雀巢超級品牌日、最高回饋25%
MOMO雀巢618活動主打6月10日雀巢超級品牌日與618大促優惠，活動期間下單就有機會抽價值兩萬元以上的知名掃拖機器人，最高回饋25%。咖啡控也別錯過MOMO獨家首賣的星巴克迷你隨星杯，限量販售很適合送禮或自用。
Nescafe雀巢咖啡指定活動中，滿599元可獲得聯名米飛兔購物袋盲盒，6月指定日期滿618元登記還可再送60 mo點，最高回饋可達110點。
蝦皮優惠：6月18日零點開搶官方神券
蝦皮則鎖定6月18日618大促，雀巢金牌咖啡系列指定商品、沁桃美式夏季新品組合等都有優惠，購買指定商品可獲得米飛兔聯名贈品；
克寧UC-II兩罐組也推出限量搖搖杯贈品。想把優惠拿好拿滿的人，記得6月18日零點先拚手速領蝦皮官方神券，再搭配平台活動與品牌優惠，咖啡、機能飲品與日常補給一次買齊更划算。
咖啡新品、穀物棒新品都進買一送一
這次雀巢618優惠最吸引人的地方，就是多款人氣商品直接祭出買一送一，這波優惠很適合一次囤起來。尤其夏季新品沁桃美式走清爽果香路線，很適合放在辦公室、居家或出門前快速補充咖啡因。
對喜歡療癒系周邊的人來說，這不只是購物袋，也是618下單的小確幸。想趁618補咖啡、穀物棒與日常飲品的人，可以同步比較MOMO與蝦皮優惠，把平台回饋、滿額贈與買一送一一起算進去，才不會錯過最划算組合。
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