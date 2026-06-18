2026-06-18 11:22 女子漾／編輯ANDREA
2026連假最適合追的陸劇TOP6！《莫離》、《耀眼》話題爆棚，這幾部一看就停不下來！
連假不想出門人擠人，宅在家狂嗑陸劇絕對是最幸福的選擇！平時上班壓力大，放假就是要看些高顏值、劇情又夠帶感的優質好劇來好好療癒一下。這回私心推薦「連假最適合追的陸劇TOP6」，不僅有近期討論度爆表的新劇《莫離》、《耀眼》，還有保證一看就上頭的口碑神劇。趕快準備好零食，連假把這幾部用力追起來就對了！
推薦1. 《莫離》
連假怎麼能少了超帶感的「先婚後愛」！由白鹿、丞磊主演的古裝劇《莫離》，講述雙腿殘疾的腹黑王爺與為復仇假裝柔弱嫁入王府的雙強大女主。兩人白天假裝恩愛、晚上聯手搞事業，全場智商在線的權謀劇情，光是看預告就讓人狂刷好幾遍。連假想看節奏緊湊不拖沓的爽劇，首選絕對是它！
推薦2. 《耀眼》
主演： 關曉彤、李昀銳
喜歡看雙向救贖題材的話，這部絕對必追！關曉彤飾演因故落難的學霸千金，與李昀銳飾演的痞帥輟學生在偏遠小鎮相遇。劇情集結了破鏡重圓與青春遺憾，男女主角之間那種從互相陪伴到成為彼此光芒的感情線，真的超好哭又超心動，連假一口氣看完保證餘韻無窮。
推薦3. 《逐玉》
主演： 張凌赫、田曦薇
這部早就完播的好劇，還沒刷過的真的要趁連假補起來！張凌赫在劇裡化身背負血海深仇的落難侯爺，被田曦薇飾演的霸氣屠戶女救下。張凌赫將角色「美強慘」的破碎感演繹得淋漓盡致，兩人從契約夫妻到戰場上並肩作戰，高張力的互動和感情拉扯，包準讓你嘴角失守！
推薦4. 《唐宮奇案》
主演： 白鹿、王星越
喜歡懸疑燒腦劇情的看過來！同樣是已經全集上線的超夯口碑劇，以盛唐為背景的探案故事。不僅服化道精緻華美，每一個單元案件都環環相扣、懸念迭起。連假大把的時間最適合拿來沉浸在這種需要動腦的劇情中，跟著主角團一起抽絲剝繭找真相，超級過癮！
推薦5. 《愛你》
主演： 張凌赫、徐若晗
如果連假想看點輕鬆甜寵的現代劇來舒緩身心，這部絕對是完美選擇！張凌赫的高顏值配上溫柔深情的人設，簡直是理想男友範本。劇情沒有太多狗血誤會，只有滿滿的雙向奔赴與日常甜蜜，看完不僅心情大好，還會讓人超想談戀愛！
推薦6. 《度華年》
主演： 張凌赫、趙今麥
連假看長篇古裝大劇最適合不過了！這部結合了「雙重生」與「先婚後愛」的熱門元素。男女主角帶著前世的記憶重來一次，從原本的相愛相殺到最終聯手改變命運。看腹黑權臣與傲嬌公主之間火花四射的對手戲，保證一打開就完全停不下來！
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