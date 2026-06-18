2026-06-18 11:19 造咖
8年級生才是最幸運一代？網列7優勢喊「SSR開局」：買房族卻被新青安坑慘？
雖然近期台灣股市飛漲，但談起民生，普遍還是認為低薪、高房價、高物價壓力揮之不去，尤其對「7年級生」來說，成長時代什麼都碰上了超哀怨。不過近日有一名自稱8年級生的網友在Dcard發文，直言自己是「最幸運的一代」，還列舉七大優勢簡直就是「SSR開局」，引起不少同世代網友共鳴，但也有人持不同意見，認為「新青安」恐怕是最大未爆彈！
一名「8年級生」網友在Dcard發文，覺得自己是「最幸運的一代」，並列舉七大項觀點，包括躲過2008金融危機，小時候沒有短影音、沒有AI、機器人，相對來說競爭壓力小，長大後就業環境完善、勞權意識抬頭，加上科技業蓬勃發展薪資優渥，現在更碰上股市大爆發，而且部分男生只要當兵4個月，簡直就是「SSR開局」起跑點就贏了。
貼文一出釣出不少同世代網友共鳴，紛紛表示：「小時候沒有被3C荼毒真的幸運」、「反觀7年級，什麼都扛下來了」、「7年級還扛了教改」、「還有00後幫忙職場整頓」。
不過也有不少人持反對意見，認為對8年級來說也經歷了2次教改、國小畢旅SARS，還有「最大敗筆」就是遇上了「新青安政策」、「一堆8年級的存錢買房被坑，結果股票根本沒賺到」、「新青安讓房價上漲太快了」，認為過了房貸寬限期即將成為「未爆彈」，還有人提醒目前股票勢頭正旺，當然看什麼事情都是美好的，但小心股市還是會震盪起伏，總是會有人被收割，千萬別一頭熱、更別借貸來投資。
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