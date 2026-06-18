2026-06-18 11:02 女子漾／編輯ANDREA
櫻桃小丸子40週年特展來了！工藤靜香親手設計「酷帥風小丸子」，限定透卡快去打卡
終於等到這天！今年夏天最療癒的展覽來啦！為了慶祝《櫻桃小丸子》原作滿40週年，這場充滿回憶殺的特展正式在松菸登場。這次展覽不只喚醒大家的童年，現場亮點更是多到讓人驚呼連連，快跟著編輯一起搶先開箱！
工藤靜香跨界操刀！搖滾版小丸子帥度爆表
這次特展最讓時尚圈關注的，就是日本天后工藤靜香驚喜跨界，親手為小丸子與同學們設計了全新的「閃耀舞台」造型。不同於平常可愛呆萌的模樣，工藤靜香以「如果小丸子組成了搖滾樂團」為靈感，讓角色們穿上帥氣的黑色系舞台裝，搭配搶眼的紅色細節與演唱會元素。這絕對是我們從沒見過的小丸子，既充滿個性又有舞台張力，讓人忍不住想大喊：小丸子也太帥了吧！
經典場景神還原，沉浸式光影劇場必拍
展區設計超級豐富，主辦單位集結了77座立體角色人偶，打造出像是經典街道、櫻花小橋等夢幻場景。如果你想拍出夢幻美照，絕對不能錯過國際光影藝術大師藤本実打造的《奇想劇場》，這裡將小丸子那天馬行空的腦內世界化為夢幻光影，隨便拍都是大片。此外，還有「時光回憶路」透過30台復古電視重現歷代動畫經典，保證讓你邊看邊掉入回憶漩渦，感動到不行。
入場特典太欠收！IG透明相卡隨機送
除了滿滿的拍照點，編輯最愛的還有凡持票入場，就能隨機獲得一款「角色IG透明相卡」。設計成社群貼文風格的透卡，上面還有超可愛的角色台詞，拿著它在展場隨手一拍，直接幫你記錄下最療癒的觀展日常！
【展覽資訊】展覽名稱： 【櫻桃小丸子原作40週年】特展展覽日期： 2026年6月18日 - 9月28日展覽地點： 松山文創園區 五號倉庫
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