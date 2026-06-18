陸劇「綠茶女配」盤點！《甄嬛傳》安陵容太經典，《知否》母女檔看了血壓飆高

陸劇裡最讓觀眾血壓飆高的角色，不一定是明著壞的大反派，而是那種表面柔弱、句句委屈，實際上卻把局面一步步推向失控的「綠茶女配」。她們最擅長的是用一句「我不是故意的」、一滴眼淚、一個看似無辜的眼神，把自己包裝成受害者，讓男女主角的感情線瞬間烏煙瘴氣。

圖片來源：電視劇官方微博

以下盤點陸劇中讓觀眾邊罵邊追的經典綠茶女配，每一位都堪稱「茶藝大師」，出場就自帶彈幕警報。

陸劇「綠茶女配」1.《延禧攻略》爾晴

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《延禧攻略》裡的爾晴，絕對是許多觀眾心中最難忘的綠茶女配之一。她原本是富察皇后身邊的宮女，表面溫順懂事、善解人意，看似對皇后忠心耿耿，實際上卻藏著極深的嫉妒與不甘。尤其她對傅恆的執念，讓她一步步走向黑化，明明知道傅恆心中另有魏瓔珞，卻仍想用婚姻綁住對方，最後更把自己的不幸轉化成對他人的怨恨。

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爾晴最讓觀眾討厭的地方，在於她總能把自己包裝成最可憐的人。她傷害皇后、折磨傅恆，甚至說出許多讓觀眾氣到咬牙的話，卻永遠擺出一副「我也是被逼的」姿態。她不是單純壞，而是壞得很會演，前一秒還柔弱落淚，下一秒就能把人推進深淵，也難怪成為宮鬥劇裡經典的討罵角色。

陸劇「綠茶女配」2.《知否知否應是綠肥紅瘦》林噙霜

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《知否知否應是綠肥紅瘦》中的林噙霜，是宅鬥劇裡教科書級的綠茶角色。她身為盛紘寵妾，深知自己在盛家的位置不能靠正面衝突取得，因此她最擅長用柔弱、委屈與眼淚博取憐惜。面對大娘子時，她總是一副低眉順眼的模樣，彷彿自己才是被欺負的那一個，但私底下卻步步算計，把盛紘的偏愛牢牢抓在手裡。

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林噙霜最厲害的是，她懂得把「弱」變成武器。她不需要大聲爭，只要哭得剛剛好、退得剛剛好，就能讓盛紘站到她這邊。她把墨蘭養成和自己一樣懂得爭寵、懂得算計的人，也讓盛家內宅長期不得安寧。這種表面柔弱、實際操盤全局的綠茶手段，才是最讓觀眾看得火大的地方。

陸劇「綠茶女配」3.《知否知否應是綠肥紅瘦》墨蘭

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墨蘭可以說是林噙霜一手教出來的「綠茶接班人」。她從小在母親的影響下長大，深信只要夠會爭、夠會裝，就能搶到自己想要的一切。她表面上是盛家溫婉漂亮的四姑娘，實際上卻事事都想壓過明蘭一頭，無論是才情、婚事還是父親的寵愛，她都不願意輸。

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墨蘭最讓觀眾無奈的是，她總以為自己聰明，卻把心機用得太明顯。她在梁晗婚事上的操作，就是典型為了高嫁不惜賭上名聲的綠茶式算計。她想用柔弱、眼淚與「真心相愛」來替自己的越界行為找理由，結果反而一步步暴露自己的格局。比起母親林噙霜的老練，墨蘭更多了一種被寵壞的自以為是，讓人又氣又覺得可悲。

陸劇「綠茶女配」4.《錦繡未央》李常茹

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《錦繡未央》裡的李常茹，走的是「白切黑」路線。她一開始給人的感覺是溫柔、安靜、不爭不搶，好像只是李家姐妹中不起眼的一個。但隨著劇情推進，觀眾才發現她的心思其實藏得很深。她對拓跋余的感情，讓她不斷在愛情與權力之間失衡，也逐漸展現出陰狠的一面。

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李常茹的綠茶感在於，她太懂得隱藏自己。她不像李長樂那樣張揚跋扈，而是用無害的姿態讓人放下戒心，再在關鍵時刻出手。她可以溫柔地說話，也可以毫不手軟地算計別人，笑得越淡，越讓人覺得背後有刀。這種「看起來不是壞人，實際上更難防」的女配，正是陸劇裡最有戲劇張力的綠茶類型。

陸劇「綠茶女配」5.《三十而已》林有有

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《三十而已》林有有之所以讓觀眾罵到出圈，是因為她太有現實感。她不是古裝劇裡的宮鬥惡女，而是生活裡真的可能遇到的那種「邊界感消失」女孩。她對許幻山展現崇拜、理解和陪伴，總是用一種「我只是欣賞你」「我只是想靠近你」的姿態，一步步介入顧佳的婚姻。

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林有有最綠茶的地方，是她把越界包裝成單純，把破壞包裝成真愛。她知道許幻山在婚姻裡渴望被肯定，於是精準抓住他的虛榮心和逃避心態。她不一定每句話都惡毒，但每一次靠近都帶著目的。觀眾討厭她，不只是因為她介入別人的家庭，更因為她的手段太日常、太真實，真實到讓人越看越窒息。

陸劇「綠茶女配」6.《我的前半生》凌玲

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《我的前半生》中的凌玲，是現代劇裡非常典型的低調型綠茶。她沒有漂亮張揚的外表，也不是一出場就很有攻擊性，反而總是看起來樸素、體貼、能幹。她在陳俊生身邊扮演理解者與照顧者的角色，讓對方覺得自己在婚姻之外找到了被需要、被理解的感覺。

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凌玲的可怕在於，她的心機不是外放型，而是滲透型。她不直接爭吵，也不明目張膽搶位置，而是用「我不想造成你的困擾」「我可以自己承受」這類話術，讓陳俊生更加愧疚、更加靠近她。她看似退讓，實際上每一步都在往自己想要的位置前進。這種安靜、現實、沒有戲劇化大反派感的綠茶，反而更讓觀眾後怕。

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《甄嬛傳》裡的安陵容，並不是一開始就讓人討厭。她出身低微，初入宮時敏感、自卑又小心翼翼，甚至曾經與甄嬛、沈眉莊有過真心相待的時刻。但後宮從來不是單純的地方，她在一次次比較、冷落與不安全感中，逐漸被嫉妒吞噬，也開始學會用示弱與算計保護自己。

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安陵容的綠茶感，比較像是帶著悲劇底色的黑化。她明明在意甄嬛，卻又無法停止嫉妒甄嬛得到的寵愛與尊重。她用歌聲、香料、皇帝的寵幸當成自己往上爬的工具，也在過程中越來越失去原本的良善。觀眾罵她背叛，也會忍不住覺得她可悲，因為她不是天生壞，而是把自卑活成了傷人的刀。

陸劇「綠茶女配」8.《如懿傳》衛嬿婉

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《如懿傳》衛嬿婉是一路從低位往上爬的野心派女配。她出身不高，早期受盡委屈，但她並沒有因此變得清醒善良，反而把所有不甘轉化成對權力的執念。她懂得看人臉色，也懂得在不同人面前切換不同樣貌，該乖巧時乖巧，該柔弱時柔弱，該狠時也絕不手軟。

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衛嬿婉的綠茶感在於，她把「可憐」用成了上位工具。她知道自己沒有背景，就更要利用每一次被看見的機會。她可以裝作無辜受害，也可以在背後設局陷害他人，尤其和如懿之間的對立，更讓觀眾看見她如何一步步把自己推向權力核心。她不是單純為愛黑化，而是為了翻身、為了往上爬，可以把所有人都變成棋子。

陸劇「綠茶女配」9.《長月燼明》葉冰裳

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《長月燼明》裡的葉冰裳，是很容易引發兩極討論的女配。她前期帶著溫柔端莊的白月光氣質，外表看似善良無害，也曾讓人覺得她只是身世可憐、命運不公。但隨著劇情發展，觀眾逐漸看見她內心深處的不安全感與自私。她害怕失去、渴望被愛，也因此不斷做出傷害他人的選擇。

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葉冰裳的綠茶感，不是那種一眼就能看穿的壞，而是她總能把自己的選擇合理化。她會把恐懼說成不得已，把自私說成求生，把傷害別人包裝成自己也很痛苦。她最讓觀眾糾結的地方，就是角色並非完全扁平，她的委屈是真的，心機也是真的。也因為這種複雜性，讓她每次出場都很有討論度。

陸劇「綠茶女配」10.《香蜜沉沉燼如霜》穗禾

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《香蜜沉沉燼如霜》裡的穗禾，是典型「高貴白孔雀式」綠茶女配。她身為鳥族公主，外表端莊優雅、氣場高冷，看似一心守護旭鳳，實際上卻把愛情、權力與佔有慾全都綁在一起。她對旭鳳的執念幾乎走火入魔，明明知道對方心裡只有錦覓，卻仍不斷用深情姿態包裝自己的算計，彷彿只要她夠愛，就能合理化所有傷害。

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穗禾最讓觀眾火大的地方，就是她很懂得站在「我都是為你好」的位置說話。她可以在旭鳳面前表現得忠心、委屈、深情，轉身卻能為了拆散旭鳳與錦覓使出狠招。她不是單純想搶愛，而是想把旭鳳的人生也納入自己的控制範圍。這種把愛演成奉獻、把嫉妒包裝成守護的綠茶女配，越看越讓人想開罵，也讓《香蜜沉沉燼如霜》的虐戀線更有火藥味。