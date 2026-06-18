2026-06-18 10:44 女子漾／編輯劉芫榛
Disney+《莫離》快閃店在哪？白鹿丞磊官方小卡領取方式、心動郵筒活動整理
Disney+古裝復仇劇《莫離》熱度持續升溫！由白鹿、丞磊主演的《莫離》開播後話題不斷，不只登上 Disney+ 收視冠軍，在騰訊站內熱度也突破 28000，成為近期古裝劇討論焦點。劇中「葉璃」與「墨修堯」從各懷心機的政治婚姻，到攜手揭開滅門血仇，感情線與復仇線雙線狂飆，也讓粉絲徹底嗑上「非璃墨屬」CP。
Disney+ 台灣更趁勢推出全台唯一《莫離》應援快閃店，從沉浸式劇照牆、官方小卡到心動郵筒，讓粉絲不只在線上追劇，也能到現場替白鹿、丞磊打卡應援。
白鹿復仇線開虐，親奶奶竟是血案關鍵人物
《莫離》故事圍繞離山書院長女葉璃與定王墨修堯展開，兩人原本因局勢與利益結為連理，起初彼此試探、防備，卻在一場場危機中逐漸理解對方，成為彼此最堅定的依靠。
最新劇情中，葉璃追查母親與族人遇害真相多年，沒想到殘酷真相竟指向自己的親祖母。得知祖母是幕後黑手之一後，葉璃徹底被仇恨擊潰，傷心、憤怒與背叛感一次爆發，持刀逼近祖母，準備親手報仇。
千鈞一髮之際，墨修堯及時趕到，以一句呼喚將葉璃從崩潰邊緣拉回，阻止她犯下無法挽回的錯。雖然祖母最終因天災重傷離世，但這場滅門血仇顯然只是更大陰謀的開端，也讓後續復仇主線更令人期待。
丞磊終於「站起來」！病嬌王爺回歸霸氣戰神
除了復仇線高能反轉，墨修堯的「站起來」橋段也成為近期最大名場面之一。劇中葉璃為了醫治墨修堯因戰亂受傷的雙腿，日夜照料、悉心陪伴，終於讓他奇蹟般重新站起。
當墨修堯成功邁出步伐的那一刻，他難得卸下平時冷漠又病嬌的武裝，激動將葉璃擁入懷中說出「謝謝妳」，接著迎來兩人開播以來最甜蜜的浪漫擁吻，直接把觀眾嗑到心跳加速。
更甜的是，葉璃半夜餓醒偷吃糖，墨修堯竟親自下廚煮麵，寵溺表示以後不管多晚，只要她餓了都可以替她做飯。前一秒還在復仇權謀，下一秒直接變成深夜寵妻現場，也難怪「非璃墨屬」CP討論度一路飆升。
白鹿爆料接演原因，丞磊坐輪椅坐出劇組大玩具
戲外互動同樣有趣。白鹿與丞磊日前接受訪問時，白鹿開玩笑爆料丞磊接演《莫離》的原因，竟是因為看到角色前面要坐十幾集輪椅，覺得很有吸引力就接了。
丞磊也笑說，一開始確實覺得坐輪椅表演會受限，但拍到後來不只越來越習慣，劇中的特殊輪椅還變成劇組「大玩具」，大家會在王府裡互相推著輪椅狂奔，拍攝現場氣氛相當歡樂。
不過只要墨修堯一起身，畫風立刻從病弱王爺切換成霸氣戰神。丞磊透露角色站起來後，第一天就有滿滿武打戲，「站起來第一天就狂打」，也讓觀眾更加期待後續墨修堯回歸戰場的高燃場面。
追劇團活動甜度爆表，粉絲拱丞磊露腹肌
《莫離》人氣火熱，白鹿與丞磊日前出席追劇團活動時，不只現場重現劇中經典台詞，還玩起測量心率遊戲。當丞磊重現霸氣告白時，台下粉絲激動大喊他的稱號「浴皇大帝」，甚至起鬨要他當場露腹肌，讓現場氣氛瞬間失控又爆笑。
面對粉絲熱情攻勢，白鹿與丞磊害羞狂笑，白鹿的心率更從 78 一路飆到 98，讓她忍不住笑喊：「我這樣是不是有點不太正常？」自然又可愛的互動，也讓CP粉再次被甜暈。
Disney+打造《莫離》快閃店，圓山限定打卡應援
看準《莫離》人氣延燒，Disney+ 台灣也特別推出全台唯一《莫離》應援快閃店，邀請粉絲沉浸式替白鹿、丞磊的「非璃墨屬」CP應援。
快閃店自 2026 年 6 月 17 日至 6 月 28 日於 Seoul Ho! Churros 圓山店登場，現場設有沉浸式劇照牆、主演人形立牌、專屬應援留言板等打卡裝置。粉絲只要完成拍照打卡任務，還有機會領取限量主演官方小卡與迷你吉拿圈。
官方小卡領取方式也相當簡單，只要拍下與葉璃、墨修堯相關的打卡照片，上傳 IG 限時動態，標記 @disneyplustw 並加上 Hashtag #莫離，再向櫃台出示貼文即可兌換。官方小卡平日每日限量 50 張，假日每日限量 100 張，隨機不挑款，每人每日限兌換一次；平日前 20 名、假日前 35 名完成打卡者，還可加碼獲得迷你吉拿圈一份。
心動郵筒同步登場，寫下給白鹿、丞磊的應援
除了圓山快閃店，Disney+ 也在 Starlink 影視小卡店推出粉絲限定《莫離》心動郵筒活動。活動時間同樣為 2026 年 6 月 17 日至 6 月 28 日，地點位於台北市信義區忠孝東路五段 410-1 號。
粉絲只要向 Starlink 工作人員出示手機 Disney+ APP 訂閱畫面，即可領取留言小卡，寫下想對白鹿、丞磊說的應援或看劇心得，再投入心動郵筒。完成後還能於櫃台填寫抽獎登記表，Disney+ 將於《莫離》完結日在官方社群抽出 5 位粉絲，送出獨家官方劇照小卡組與迪士尼限定禮包，內容包含院線電影票、皮克斯主題周邊等好禮。
《莫離》快閃店活動資訊
活動日期：2026 年 6 月 17 日至 6 月 28 日
地點：Seoul Ho! Churros 圓山店
地址：台北市中山區玉門街 1 號
備註：週一、週二公休，營業時間以官方公告為準
Disney+粉絲限定《莫離》心動郵筒活動資訊
活動日期：2026 年 6 月 17 日至 6 月 28 日
活動時間：平日、週日 13:00 至 19:00；週五、週六 13:00 至 20:00
地點：Starlink 影視小卡店
地址：台北市信義區忠孝東路五段 410-1 號
備註：週一公休，數量有限，發完為止
從白鹿的虐心復仇線，到丞磊重新站起的戰神名場面，再到現實中替CP粉準備好的沉浸式應援快閃店，《莫離》不只是近期古裝劇黑馬，更把追劇熱度一路延伸到線下。喜歡白鹿、丞磊，或已經被「非璃墨屬」CP圈粉的觀眾，端午連假不妨把快閃店排進行程，親自感受《莫離》的高甜與高虐魅力。
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