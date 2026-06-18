2026-06-18 09:49 享民頭條
自媒體經營！拍了百支影片只有老媽按讚 搞懂4個關鍵鎖定目標族群
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：自媒體內容要回應觀眾痛點，而非只顧自我分享。
- 重點二：定位應聚焦能替受眾省時省錢省心的單一主題。
- 重點三：變現關鍵在信任感與價值輸出，不必等粉絲暴增。
編輯/李明真撰文
每天剪片剪到黑眼圈快掉到下巴，好不容易生出了百來支影片，結果點閱率不是個位數，就是只有親媽和閨蜜在按讚。這時候妳一定很想仰天長嘯：到底是演算法在整我，還是我真的不適合吃網紅這行飯？先別急著摔手機，自媒體這條路上，最殘酷的現實往往不是妳不夠努力，也不是妳長得不夠正，而是妳拍了一堆影片，卻從來沒有認真想過這些內容到底「解決了什麼問題？以及是誰的問題？」
經營自媒體想變現，不能只靠自我感動。以下這4點關鍵建議，幫妳把走歪的流量一把揪回來。
停止自嗨式的碎碎念 聽眾要的是「與我有關」
很多網紅剛開始拍影片，最容易把鏡頭當成個人的日記本。今天吃了什麼漂亮的下午茶、明天心情不好去看了海，妳以為這是分享生活，但在觀眾眼裡，這叫「關我屁事」。在妳還不是頂流網紅之前，大眾對妳的私生活其實沒那麼多好奇心。影片要有人看，核心在於妳的內容有沒有精準踩中別人的痛點。比如分享下午茶，不要只說好不好吃，而是要告訴大家「這裡有沒有插座、適不適合拍照打卡」，這才叫解決問題。
定位不是選妳喜歡的 而是選妳能幫上忙的
妳可能同時喜歡彩妝、穿搭、還喜歡研究理財和養狗，於是影片主題像大雜燴一樣什麼都拍。這樣做只會讓演算法直接迷失方向，觀眾也看不懂妳的專業到底在哪裡。定位的精髓，是找出一個妳「最能幫別人省時、省錢或省心」的窄門。與其當個什麼都聊的聊天系博主，不如專攻「小資女如何用千元穿出高級感」或者「辦公室久坐族的十分鐘伸展操」。把目標受眾縮小，妳的解法才會顯得無可替代。
變現不是粉絲多才行 信任感才是最強的印鈔機
很多人以為要拿到幾萬追蹤才能開始賺錢，這真的是最大的誤區。如果妳拍了一百支影片都在搞笑，粉絲看完笑一笑就點走，這種流量的變現力其實非常低。相反地，如果妳只有一千個粉絲，但每個人都是因為看了妳的教學，成功解決了買房踩雷的問題，她們對妳的信任度就是破表的。當妳成為某個領域的「問題解決專家」，根本不需要跪求廠商乾爹，光是推出自己的數位產品或諮詢服務，粉絲就會心甘情願為妳的專業買單。
輸出價值不是在上課 而是用對方的語言講故事
找到了問題，也知道怎麼解決，結果一開拍就乾癟癟地像在背教科書，這也是點閱率的殺手。20到40歲的女性下班後看影片是為了放鬆，不是來上微積分。把生硬的知識包裝成有趣的日常故事、或者是用幽默的自嘲來拉近距離，才能讓人不知不覺把影片看完。自媒體的價值產出，是把複雜的事情變簡單，把無聊的乾貨變雞湯，讓觀眾看完之後覺得「天哪，妳怎麼這麼懂我」。
做自媒體就像談一場大型的戀愛，不能只顧著表現自己有多好，而是要看懂對方需要什麼。那一百支沒人看的影片並不是白費，它們是妳摸索市場的學費。現在開始把焦點從「我想拍什麼」轉換成「觀眾需要我幫她解決什麼」，當妳開始能為別人創造價值，源源不絕的流量和變現的機會，自然會像磁鐵一樣緊緊黏著妳不放。
精華 FAQ
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因為內容若只記錄生活或自我抒發，觀眾常覺得與自己無關。文章強調要先找出受眾痛點，提供能解決問題的資訊，流量才會更集中。
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定位不是挑自己最喜歡的題材，而是選擇自己最能幫上忙的領域。最好聚焦在能替特定族群省時、省錢或省心的單一主題。
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可以。文章指出變現重點是信任感而非粉絲數，只要內容能持續解決問題，就能推出數位產品、諮詢服務或其他付費方案獲利。
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