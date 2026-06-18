2026-06-18 09:43 谷帥臻
【家裡別再亂掛畫了：名家作品，不一定適合你的家】
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：掛畫不只看名氣價格，更要看是否適合居家空間長期觀看。
- 重點二：客廳餐廳臥室等區域應依功能選擇安定明亮且有生命力圖像。
- 重點三：風水設計重視圖像色彩比例與心理感受共同塑造家的氣場。
文／谷帥臻｜風水命理專家・設計學博士
過去多年從事陽宅風水設計與諮詢時，許多業主都曾問過我關於掛畫的問題。有一次，業主指著客廳主牆上的一幅畫說：「老師，這張可是名家作品，而且僅此一張，為什麼不適合掛在這裡？」
畫面中，是一棵秋末的孤樹，枝葉將盡，靜靜立在水岸旁，水中映著它孤單的倒影。從藝術角度來看，構圖深沉、意境悠遠，甚至帶著一種孤寂之美。然而，陽宅掛畫真正要判斷的，從來不是這幅畫夠不夠名貴，而是它是否適合長期出現在一個家庭最主要的生活空間。
很多人挑選居家掛畫時，只在意名氣、價格、美感，以及是否能與家具搭配，卻忽略了一個更重要的問題：這幅畫每天都在對家人說什麼？
從風水設計的角度來看，掛畫並非只是填補牆面空白的裝飾，而是空間中的「視覺定錨」。畫作的色彩、明暗、構圖、人物姿態與景物意象，會反覆進入居住者的視線，慢慢形塑一個家的情緒與氣場。名畫具有藝術價值，但藝術價值與居住適切性並不是同一件事。有些作品適合收藏、欣賞或展示，卻不一定適合放在客廳、餐廳或臥室中，成為家人每天反覆接收的視覺訊息。
我在研究台灣廟宇建築，以及進行百餘座廟宇田野調查的過程中發現，傳統廟宇中的壁畫、彩繪與吉祥圖案，從來不是隨意安排。龍鳳象徵祥瑞，花鳥寓意富貴和合，忠孝節義的故事則傳遞秩序、倫理與價值。這些圖像共同形成一套完整的「空間敘事」，讓走進廟宇的人感受到庇護、力量與希望。
因此，傳統廟宇正殿很少出現孤墳荒野、殘枝敗葉或強烈衝突的圖像。這不全然是迷信，而是古人早已理解，人會受到反覆觀看的景象影響。居家空間亦是如此，牆上的畫每天都在說話，差別只在於，它傳遞的是安定、豐盛與成長，還是孤寂、衝突與衰敗。
客廳是全家共同活動與接待訪客的主要場所，也是最需要開展、明亮與穩定氣象的位置。適合客廳的畫作，通常具有視野開闊、構圖平衡與光線明朗三項特質。山水畫可選擇山勢穩健、前景開闊、水流舒緩的構圖；牡丹、荷花與花鳥畫，則帶有富貴、清雅與和合的文化寓意；晨光、旭日、稻田與豐收景象，也能讓空間更有生命力。
較不建議客廳主牆長期懸掛枯木荒原、暴風巨浪、猛獸撲擊、戰爭刀劍，或具有強烈撕裂與壓迫感的作品。這並不是否定藝術，而是住宅與美術館承擔的功能不同。藝術可以挑戰、刺激，甚至刻意製造不安；但家首先應該是一個讓人放鬆、休息與恢復的地方。
餐廳的掛畫，則應以溫暖、豐盛與有生命力為主。果實、麥穗、花卉、茶席、麵包與田園收穫等題材，都能呼應飲食與家庭生活的富足。好的餐廳掛畫，不只是讓人感到有食慾，也會讓家人願意多坐一會兒、多說幾句話。相反地，殘杯空盤、腐敗食物、荒涼道路與冷清人物，容易使餐廳顯得疏離。
兒童房掛畫更不應只按照父母心中的「成功標準」布置。滿牆的金榜題名與望子成龍，看似是鼓勵，孩子接收到的卻可能是「我還不夠好」。比起過度期待，孩子自己的畫作、家庭旅行照片，以及符合年齡與興趣的自然、動物、科學或星空圖像，往往更能建立安全感與自我認同。
玄關則是回家後的第一個視覺轉換。適合選擇花卉、晨光、林間小徑或具有延伸感的作品，讓人一進門便感受到明亮與迎接。畫作尺寸也必須與牆面、櫃體、燈光及動線相互配合，太大容易形成壓迫，太小則顯得空蕩無力。
陽宅掛畫的核心，不是看到一棵枯樹便斷言家運衰敗，也不是掛上牡丹便保證富貴臨門。真正專業的風水設計，是理解圖像、色彩、光線、比例與人的心理感受，如何共同構成一個家的氣場。
名畫不一定適合你家，昂貴也不等於吉祥。牆上掛的從來不只是一幅畫，而是這個家每天反覆說給自己聽的話。
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精華 FAQ
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因為居家掛畫的重點不在收藏價值，而在長期反覆觀看後帶來的情緒與氣場。若作品意象偏孤寂、衝突或壓迫，即使是名作，也可能不利於家庭空間的放鬆與安定。
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客廳適合山水、花鳥、旭日與豐收等明亮開闊的題材，營造穩定感；餐廳則宜選果實、麥穗、花卉與田園收穫，讓空間更溫暖豐盛，也更有聚餐與交流氛圍。
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兒童房不宜只用金榜題名等過度期待的圖像，應以孩子作品、旅行照或自然星空為主；玄關則適合花卉、晨光與林間小徑，讓人一進門就感到明亮、迎接與延伸感。
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