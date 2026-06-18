2026-06-18 09:22 女子漾／編輯桑泥
6月必追韓劇Top5！《新進職員姜會長》收視破8%、《鐵拳教育》改編真實議題掀熱議
今年 6 月韓劇戰場競爭激烈，從財閥重生、校園正義到職場療癒，各類題材應有盡有。其中最受矚目的莫過於收視一路飆升的《新進職員姜會長》，以及 Netflix 爭議話題作《鐵拳教育》，開播後都成功引爆社群討論。以下盤點本月最值得追的 5 部韓劇，看看你追了幾部？
Top 1：《新進職員姜會長》收視狂飆破8%
由李濬榮、孫賢周主演的JTBC奇幻職場劇《新進職員姜會長》，改編自同名人氣網路小說，講述財閥會長意外與年輕人靈魂互換後，化身菜鳥員工重返自己公司展開改革的故事。該劇開播後收視一路走高，第 4 集全國收視率突破8%，創下JTBC今年週末劇最佳成績之一。
劇中結合財閥鬥爭、職場逆襲與靈魂交換設定，不少觀眾直呼：「有《財閥家的小兒子》加《金科長》的爽感。」
Top 2：《鐵拳教育》校園正義題材引爆話題
Netflix新劇《鐵拳教育》改編自韓國超人氣網漫《極權教師》，故事設定在校園暴力與師權崩壞問題日益嚴重的背景下，政府成立特殊教育保護機構介入校園事件。
雖然劇情並非改編自單一真實事件，但大量取材自韓國近年校園霸凌、教師權益與教育爭議等社會議題，因此自公布以來便引發正反兩極討論，被視為今年最具爭議性的韓劇之一。
Top 3：《醫到孤島愛上你》療癒系黑馬崛起
李宰旭與辛叡恩主演的《醫到孤島愛上你》，將醫療劇搬到偏遠孤島舞台。故事描述都市醫師被派駐離島後，重新找回醫療初心，並展開一段溫暖愛情。
劇中不僅有浪漫戀愛線，更聚焦偏鄉醫療資源不足等現實問題，被不少劇迷稱為「今年最舒服的治癒系韓劇」。
Top 4：《明天也要上班》社畜人生超有共鳴
徐仁國、朴智賢主演的職場愛情劇《明天也要上班》，改編自同名人氣網漫，講述陷入職業倦怠的上班族，如何在工作與愛情中重新找到人生方向。
比起傳統霸總戀愛，本劇更貼近真實職場生態，尤其「每天都想離職卻還是得上班」的設定，引發許多上班族共鳴。
Top 5：《金特務：本色回歸》蘇志燮動作魂全面解放
蘇志燮主演的 Netflix 動作劇《金特務：本色回歸》將於6月26日 首播，改編自人氣網漫《Manager Kim》，講述一名隱退特務為了尋找失蹤女兒，再次踏入危險世界的故事。
硬派打戲加上催淚父女情，讓不少觀眾聯想到《無赦之仇》與《以吾之名》的結合版，也被外界看好有望成為 Netflix 下一部全球爆款韓劇。
精華 FAQ
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該劇改編自人氣小說，結合財閥鬥爭、靈魂互換與職場逆襲，第4集收視率就突破8%，成為JTBC今年週末劇的亮眼代表，也帶動觀眾熱烈討論。
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劇情雖非改編單一真實事件，但大量取材自韓國校園霸凌、教師權益與教育制度爭議，因而在開播前後就引起兩極評價，被視為本月最具爭議性的作品之一。
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除了熱血與爭議題材，還有《醫到孤島愛上你》的療癒醫療線、《明天也要上班》的社畜共鳴，以及《金特務：本色回歸》的硬派動作，題材相當多元。
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