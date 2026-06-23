2026-06-23 06:38 女子漾／編輯Wendi
孔曉振、申敏兒曬閨蜜照！從大齡單身女郎蛻變為「姊系」幸福人妻，青澀模特兒時期曝光！
2大「韓劇女神」孔曉振、申敏兒都曾被譽為「浪漫喜劇女王」，私下更是心有靈犀的「神仙閨蜜」，感情親密無間令人稱羨。日前孔曉振無預警在IG曬出一組鑲嵌在復古鑰匙圈裡的合照，並寫下意味深長的「1998-」，瞬間掀起網友們熱議，照片中的她們當年還是青澀模特兒，彼此臉貼著臉、笑得燦爛，黑白色調也反映出雙向成長、經典長存的深厚友誼。
事業軌跡精彩交會
孔曉振、申敏兒1998年以雜誌模特兒身份出道，之後雙雙轉戰影視圈，2009年她們在獨立電影《喜歡現在這樣》（지금, 이대로가 좋아요）中飾演一對同父異母的姊妹，雖然2人戲裡性格迥異、關係緊張，現實中感情卻好得不得了，據說拍攝期間孔曉振與申敏兒相談甚歡、促膝長談一整夜，之後她們也從默默無名的模特兒，到如今成為各擁代表作的一線女星，感情甚至比親姊妹還要好呢！
同樣覓得年下真愛
戲外的孔曉振、申敏兒曾被視為演藝圈「大齡單身女神」代表，然而後來她們都與年下男攜手步入婚姻。孔曉振2022年與小她10歲的美籍歌手Kevin Oh結婚，善良細膩的Kevin Oh令孔曉振甘願打破不婚原則，小倆口婚後在美國過著浪漫的藝術生活；申敏兒則是與小她5歲的「長腿男神」金宇彬走過10年愛情長跑，交往期間他倆共同歷經抗癌艱辛歷程，去年12月終於低調完婚。
時尚品味如出一轍
申敏兒婚紗選擇也與孔曉振有志一同，她在首波釋出的黑白婚紗寫真選穿美國紐約小眾設計師品牌Danielle Frankel，以露肩馬甲禮服顯露簡約俐落風範；而孔曉振2022年舉行婚禮時選穿的夢幻澎袖婚紗，恰好也出自於Danielle Frankel之手。設計師Danielle Frankel畢業於帕森設計學院，曾在Vera Wang與Marchesa等國際頂級婚紗品牌奠定基本功，就連時尚品味出眾的孔曉振與申敏兒也被她別出心裁的設計所打動。
神仙友誼歷久彌新
如今的孔曉振與申敏兒愛情事業雙得意，孔曉振主演的驚悚新劇《殺手媽咪》即將於7月開播；申敏兒則將推出全新懸疑電影《瞳孔》與真人版漫改劇《再婚皇后》，雙姝持續在大、小螢幕發光發熱。從單身黃金女郎到「姊系」幸福人妻，孔曉振和申敏兒以近30年交情證明，真正的友誼絕對經得起時間考驗。