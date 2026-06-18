為什麼這個時代需要ONE OK ROCK：再給自己五秒鐘，好好活下去！

2026-06-18 00:05 熊愛造
One Ok Rock 粉專
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：ONE OK ROCK以高雄暴雨演出，傳遞活著真好的情緒力量。
  • 重點二：成團二十一年仍親近歌迷，以行動回應困境與質疑。
  • 重點三：從We are到DETOX，歌曲持續關照自我認同與世界議題。

從《We are》到《DETOX》一場不說教的「行為實踐」心靈諮商

【跟4.5萬人一起，被鑽石雨淋過】


 2024 年 9 月 21 日晚上， ONE OK ROCK 在高雄世運主場館，演唱會的開場影片，訴說著遠方的戰爭、人心疏離與爭吵，揭示著一切離我們如此的近。暴雨在主舞台前落成了巨型瀑布，這不是狂歡派對，而是聲嘶力竭的呼喚： 面對科技、戰爭與時代巨變，一個搖滾樂團或許無法改變任何政策，但他們藉由音樂，試圖喚醒人們跨越鴻溝的共感與合作。

雨真的好大。 大到可以隱藏臉上的淚水。

那些生活中的壓抑、對於人生的茫然、對生命的質疑，都在一首又一首直擊心靈的歌裡徹底抒發。

意料之外的暴雨，讓〈Take what you want〉 那首歌的燈光散開，映照成了滿天撒下的彩色鑽石雨

在全場長達數十秒的絕對寂靜，後當大鼓與吉他再度炸開， Taka 用高亢撕裂的嗓音唱出最後的副歌，平日裡壓抑的痛苦會隨著音浪徹底炸開。

站在搖滾區被雨淋透的我， 忍不住想著：「好美啊，活著真好，今後也要好好活下去」。

One Ok Rock 粉專
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【成團21年，熱血依然一如少年初心】

就像在 2024 年的高雄世運演唱會上遇上豪雨，團員們本可躲在後方不淋雨的舞台區，卻選擇直接走入雨中，全程淋雨表演。

2025 年的日本日產體育場演唱會，主唱 Taka 的腳趾意外骨折 ，即使痛到臉色發白冒汗，他短暫退場後竟直接坐著輪椅重返舞台，甚至用單腳在台上跳動、走遍全場繼續賣力演出，那份對舞台與歌迷的執著，直擊歌迷內心深處。

而這場集體治療，在 2020 年疫情最絕望的期間就已開啟。當時 ONE OK ROCK 為了鼓勵歌迷不要失去希望、好好活下去，呼籲大家要撐到疫情過去看見曙光，展開了一連串的行動。

他們先是將成名曲《完全感覺Dreamer》幽默改編成防疫版的《完全在宅Dreamer》呼籲大家待在家，隨後更發起《[re:] Project》音樂計畫，號召多位日本歌手合唱應援單曲，攜手合作，溫暖彼此的歌迷。

緊接著，他們自費籌備了首場大型無觀眾線上直播演唱會《Field of Wonder》。雖然當時樂團因曲風走向全球流行、不再是傳統的日系搖滾，而面臨日本樂壇與部分歌迷的質疑，但他們依然在空無一人的體育場，高規格展現了極致的舞台張力。

這段從陷入困境到放手一搏的，真實彩排與演出紀實，後來被 Netflix 買下全球獨家發行權——

成為了紀錄片《擲硬幣決定：ONE OK ROCK 線上演唱會實錄》。

有人問歌迷為何如此死忠。

或許還有句話可以說明一切：

「別看他說了什麼，要看他做了那些事。」

他們用行動治癒了歌迷，而歌迷用死忠回應了這段關係。

One Ok Rock 粉專
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【從We are 到《DETOX》，時代背景下的精神共鳴】

成軍至今，OOR不斷創造歌迷心中的神曲。如果你還不認識One Ok Rock，這首〈

We are，是每次演唱會讓粉絲舉手呼喊的精神圖騰。 創作起因，是2016年NHK電視台首次舉辦「18祭」 的活動，邀請1000位18歲的年輕人，投稿描繪18歲的心情，而請歌手創作成歌曲。

青春的迷茫痛苦、對於生命的疑問，或許正因為他也曾經歷過那些歲月，這首歌才如此真實。 年少的他，曾是大人眼裡「叛逆不長進、沒有明天」的沒救少年。於是他在We are這首歌裡，呼喊著：「Never tell yourself Yourself is someone else」

永遠不要告訴自己，你必須成為別人。

當年少的你正站在崩潰的懸崖邊緣，年輕卻又感到無比絕望，連自己都不知道自己怎麼了。而全場幾萬人舉起手，一起用力唱著We are！We are！那瞬間，再武裝的叛逆都卸下心防，因為在那裏，有人懂你。

而對我這中年人來說，這場遲來了三十年的療癒，在人群中擁抱18歲的自己，依然不算太遲。

【大至世界和平，小到青少年移民，都是他們在乎的議題】

這個持續給出正能量的樂團，在台上謙虛的說，面對世界如此多的挑戰跟不安，遠方戰爭、科技焦慮、人心浮躁；而這些現況，都是一個搖滾樂團無法改變的現實。只能用音樂帶領歌迷去思考跟感受，所以他們只能創作歌曲，努力向前。

歌曲〈Stand Out Fit In〉 真切地描繪了移民群體的心理掙扎，尤其是正視了移民青少年在文化夾縫中，邊緣人的群體孤獨感。那種被看見的力量，支持著在新舊文化之間痛苦，甚至可能被霸凌著的年輕靈魂。

而2024的<+Matter>大聲呼喚：「你」才是最重要的。AI時代最珍貴的資產，就是你這個人。你的過往，你的痛苦跟困惑，你決定提起勇氣向前走……都是無比珍貴，獨一無二的寶藏。

OOR的音樂，看似曲風流行，但極其聚焦在他們關注的問題，每一首歌都隱藏著許下的願望：希望世界和解，也盼每個人能跟自己真正的和解。

One Ok Rock 粉專
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【用38歲的眼淚，抱住了15歲的自己，與不完美和解】

Taka說，他自己也曾是抱持著恨意生活的人，甚至覺得帶著那樣的恨意生活是很帥氣的，直到他意識到，如果帶著對世界、對人的恨意活著，最終自己也會變成那樣恨意的一部分。

所以他唱著The Pilot在OOR的歌聲裡明白，破碎也是人生的一種美。每一次看見他們在演出中，竭盡全力不辜負每一個破碎的靈魂，我們又有了力量，帶著那些傷痛轉化的愛，勇敢地為自己繼續戰鬥下去。 

One Ok Rock 粉專
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精華 FAQ

  • 因為他們不只唱出痛苦與迷惘，也用淋雨演出、疫情時的線上演唱會與合作計畫，實際陪伴歌迷度過低潮，讓人感到被理解。

  • 作者在暴雨與燈光交織的現場，看到樂團與觀眾一起承受風雨，感受到強烈的共鳴與釋放，甚至因此重新想起活著真好的念頭。

  • 他們的作品常圍繞自我認同、邊緣處境、和解與希望，從We are到Stand Out Fit In，都在鼓勵人面對傷痛，仍要勇敢做自己。

熊愛造

熊愛造

文字創作者與 AI 探索者。站在科技與生活觀察第一線，同時也是薩提爾模式對話陪伴者與體制外教育媽媽。在人生轉折路口，我選擇重新創作自己的故事。透過一對一對話教練，陪伴女性聽懂內心冰山，找回屬於自己的聲音。

#教練 #鑽石 #演唱會 #Netflix

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2026-06-06 08:00 J.T



▋那一則永遠停在未讀的訊息

2026年5月26日凌晨4時21分，潤泰集團總裁尹衍樑在台北榮總辭世，享壽76歲。

根據《富比士》2025年台灣富豪榜，他身價約56億美元，折合新台幣約1,762億元，名列台灣第10。身後留下的，是橫跨營建、金融、生技、零售的龐大集團版圖，以及一子一女——兒子尹崇堯，女兒尹崇恩。

消息傳出後兩天，尹崇恩在臉書發文，寫下這些字：

「我一直以為，還有時間。現在才真正明白，有些訊息送出去後，真的會變成永遠不會回的簡訊，永遠停在未讀。」

看到這段話的那一刻，很多人心裡不是在想尹家的千億財富，而是想到了自己的父親、母親、伴侶，和那些還沒來得及說、還沒來得及安排的事。

▋傳承，從來不是「有錢人才需要想的事」

很多人看到「1,762億」這個數字，第一反應是：那是別人家的事，跟我有什麼關係？

但真正值得思考的問題，其實和金額無關。

尹衍樑在世時，早已提前安排兒子尹崇堯進入南山人壽歷練、2022年接掌董座；女兒尹崇恩也陸續在集團旗下多家公司擔任要職。這種「提前布局、有序交棒」的方式，讓家族事業的傳承相對平穩，少了很多可能發生的震盪。

但問題是：一般家庭，有沒有類似的安排？

你上一次跟父母談到「萬一有一天……」是什麼時候？你知道父母有哪些保單、受益人填的是誰嗎？你自己的保單，受益人有多久沒有更新了？

這些問題不是要嚇你，而是因為——真正看過家庭財務安排現場的人都知道，最難的從來不是金額，而是那句「我以為還有時間」。

▋遺產稅，是許多家庭第一個措手不及的關卡

尹衍樑辭世後，外界最多討論的是：千億身家怎麼分？這個問題的答案，比多數人想的還複雜。依據台灣現行法律，遺產稅必須在繼承人知悉繼承之日起六個月內申報，而且必須「先繳遺產稅，才能辦理遺產分割與財產移轉」。

以尹衍樑的資產規模為例，《富比士》估算的是整體財富，但法律上實際須課徵遺產稅的範圍，還要扣除負債、已信託安排、已移轉股權等，實際計算相當複雜，仍需依個案狀況與專業評估而定。換句話說，就算家人之間對分配沒有爭議，資金能否在第一時間到位，往往才是真正的挑戰。

對普通家庭而言，這個邏輯一模一樣：

父母過世後，房子要過戶前得先繳遺產稅。那筆現金，你準備好了嗎？

▋保單，是讓心意準確傳遞的工具

尹衍樑2011年時，曾公開宣示捐出95%財產、撥出30億元籌設唐獎，資助人文與科學研究。他對財富的態度，從來不只是「留給自己人」，而是更大範圍的責任與傳承。

這讓人想到一個很重要的觀念：保單的真正價值，有時不在理賠金額，而在它能把一個人的心意，準確送到對的人手上。指定受益人的保險金，原則上不計入遺產、不需等待遺產稅申報完成，就可以相對快速地交到受益人手中。這筆錢，可以是家人最困難時刻的緊急支援，也可以是讓繼承流程更順暢的現金準備。

但前提是：受益人，要提前寫清楚。

很多人的保單上，受益人一欄寫的是「法定繼承人」——這看起來沒問題，但一旦家庭結構變化（離婚、再婚、生育、照顧責任轉移），這幾個字的意義可能完全不同。

一份好的安排，重點不只在金額，也在誰能拿、何時能拿、拿了之後能解決什麼問題。

▋她說「把您放不下的牽掛，好好接住」

尹崇恩在那篇悼文的最後這樣寫：

「媽媽會有我們陪著。我們也會一起，把您放不下的牽掛，好好接住。」

這句話讓很多人紅了眼眶。因為那種感覺太真實了——失去一個人之後，最難受的，往往是那些他沒說完的話、沒安頓好的事、還有那些他最後放心不下的人。

一份清楚的財務安排，能讓家人在最心碎的時候，少一份混亂、多一份方向。

不是有錢才需要安排，而是你在乎的人，值得你提前想清楚。

▋現在，你可以做的第一步

你不需要是千億富豪，才需要思考這件事。

找出你現在所有保單，確認受益人是否符合你現在的家庭狀況。

和父母做一次「萬一有一天」的對話——不是觸霉頭，而是體貼。

評估家庭的現金流：如果明天發生變故，家人有沒有足夠的流動資金撐過最初的困難期？

如果覺得這些問題太複雜、不知從哪開始，找一位你信任的保險顧問或理財規劃師坐下來談談，通常比你想像中的更容易起步。真正成熟的財務安排，是讓愛有順序，讓責任有名字，讓家人在最混亂的時候，還能照著清楚的路走。

不要等到那則訊息，真的停在未讀。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是律師， 但有些想法，想跟你分享。

（實際保險、稅務與遺產規劃仍需依個案狀況、現行法規與專業人士評估。）


J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#台灣 #富比士

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【心理測驗】走過那場大雨，你最渴望哪一種放晴？

2026-06-09 10:48 SWALLOW

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：以雨後天空選擇測出療癒盲點與依賴人格。
  • 重點二：A至D四種天空畫面對應不同心理狀態。
  • 重點三：測驗主打浪漫、方向感、靈魂共鳴與斷捨離。

你那裡今天天氣好嗎？有時候生活就像一場突如其來的暴雨，把我們淋得措手不及。我們換上雨衣、撐起傘，假裝堅強地在雨中繼續奔跑。但當雨勢終於漸漸停歇，天空開始透出光芒時，你最期待看見什麼樣的景象？

直覺選擇一幅你最想看見的「雨後天空」，這將揭示你現階段最需要被「療癒的盲點」以及你在關係中「隱藏的依賴人格」。



【心理測驗】走過那場大雨，你最渴望哪一種放晴？ [SWALLOW]
【心理測驗】走過那場大雨，你最渴望哪一種放晴？ [SWALLOW]

【選項】

連續下了好幾天的大雨終於停了，你推開窗戶，吸了一口帶著泥土清香的微涼空氣。此時，抬頭望向天空，哪一個畫面最吸引你的目光？

A｜【雲霧散去，一道極其清晰的完美彩虹】 橫跨在建築物之間，顏色鮮艷得不可思議。

B｜【厚重烏雲裂開一條縫，透出像瀑布般的「天使光」】 一束束金黃色的陽光垂直灑落地面。

C｜【雨後的粉紫色晚霞，配上剛升起的朦朧月亮】 天空染上溫柔的魔幻色調，讓人想立刻拍照留念。

D｜【天空徹底洗刷乾淨，呈現一片純淨、毫無雲朵的湛藍】 雖然沒有特別的奇景，但寬廣得讓人心情瞬間平靜。




【答案】

A｜雲霧散去，一道完美的彩虹


「追求儀式感、默默等待被肯定的『雨後驚喜者』」
  • 潛意識療癒盲點：過度壓抑期待，害怕失望。 你選擇了雨後最經典、也最耀眼的彩虹。這代表你其實是個對生活抱持著美好憧憬的人，但過去這段時間，現實的瑣碎或挫折可能讓你有點麻木。你的潛意識在提醒你：你太久沒有好好獎勵自己了。你一直在等待一個「結果」或「回報」，好證明自己之前的堅持是有意義的。
  • 關係中的隱藏人格：在感情或友情中，你是個「付出型」人格。你渴望浪漫與驚喜，但又貼心地不想給對方壓力，所以常常把期待藏在心裡。當對方沒有接收到訊號時，你會默默在心裡扣分。



B｜烏雲裂縫中灑落的「天使光」

「在迷惘中尋找方向、極具韌性的『破曉追光者』」
  • 潛意識療癒盲點：身心處於高壓，急需內心的「秩序感」。 選擇破雲而出的強烈光束，代表你現階段的生活或工作正經歷某種轉折期、迷惘或高壓狀態。你有一種「很想破繭而出」的強烈渴望。你不需要虛浮的安慰，你現在最需要的是一個明確的方向、一個能讓你心安的答案。
  • 關係中的隱藏人格：你非常有肩膀，在關係中常常扮演「指引者」或「傾聽者」的角色，朋友遇到困難都很喜歡找你商量。但你習慣隱藏自己的脆弱，不願意成為別人的負擔，總是默默消化負面情緒。



C｜粉紫色的晚霞與朦朧月亮

「浪漫至上、渴望深度靈魂共鳴的『極致感性者』」
  • 潛意識療癒盲點：在社交中感到疲憊，強烈渴望「精神逃離」。 粉紫色晚霞是天空最溫柔、也最短暫的時刻。選擇這裡的你，擁有極高的審美與敏銳的共情能力。你最近可能經歷了太多的「人際應酬」或「表面和諧」，內心極度渴望逃離現實。你的潛意識正在發出訊號：你需要一段完全屬於自己的 me time，去讀書、聽歌或發呆。
  • 關係中的隱藏人格：你追求「靈魂伴侶」的境界。你不在乎世俗的條件，你在乎的是兩個人能不能聊到心坎裡、能不能看懂彼此的眼神。你很容易因為一個小細節而感動，也會因為一個冷漠的舉動而瞬間冷卻。



D｜洗刷乾淨、毫無雲朵的湛藍天空

「斷捨離實踐者、追求心靈極簡的『自由行者』」
  • 潛意識療癒盲點：生活超載，需要徹底的「清空與歸零」。 什麼都不要，只要一片純淨的藍。選擇這個選項的你，現階段最大的渴望就是「簡單」。你可能剛結束一場混亂的專案、一段消耗你的關係，或者正被生活中的繁瑣雜事壓得喘不過氣。你的潛意識在告訴你：該進行生活與心靈的「斷捨離」了。
  • 關係中的隱藏人格：你在關係中非常注重「空間感」與「透明度」。你討厭猜忌、討厭拐彎抹角、更討厭情緒勒索。對你來說，最好的相處模式是「舒服」，兩個人待在同一個空間裡各做各的事、不說話也不覺得尷尬。



【溫馨提醒】

本測驗結果僅供參考，無法作為專業心理診斷或建議。如您有心理健康方面的疑慮或困擾，建議尋求專業諮詢協助。感謝您的參與！

精華 FAQ

  • 測驗透過選擇雨後天空的畫面，分析受測者現階段最需要被療癒的盲點，以及在感情或友情中可能隱藏的依賴人格，屬於自我探索型內容。

  • A是追求儀式感、默默期待肯定；B是迷惘中尋找方向、韌性強；C是浪漫感性、重視靈魂共鳴；D則偏向斷捨離、追求簡單與自由。

  • 文末提醒這類測驗結果僅供參考，不能當作專業心理診斷或建議；若有心理健康疑慮或困擾，仍應尋求專業諮詢與協助。

SWALLOW

SWALLOW

我是 swallow 是一種叫燕子的鳥鳥，不是吞嚥。興趣愛好很多，但通常都三分鐘熱度，有做一些小飾品，有興趣可以去看看 ヾ(*ΦωΦ)ツ

#天氣 #潛意識 #心理測驗

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馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局

2026-06-15 08:16 女子漾／編輯張念慈
馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局。女子漾AI製圖
馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局。女子漾AI製圖

馬年前半段，很多人可能都有一種「努力很多、回報很少」的無力感，明明加班沒少過，責任也扛了不少，升職名單卻遲遲沒有自己，加薪消息更像消失在空氣裡。不過進入馬年後半段，部分生肖的職場氣場有機會出現轉折，尤其屬牛、屬龍、屬猴、屬雞、屬豬的人，若能把握關鍵時機，升職加薪、貴人提拔與工作舞台都有機會一起靠近。

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馬年下半年職場運旺生肖1.生肖牛：苦撐半年終於被看見，別再把機會讓出去

關曉彤。圖片來源：關曉彤 官方微博
關曉彤。圖片來源：關曉彤 官方微博

屬牛的人在馬年前半段，多半是職場裡最默默承擔的那一群。事情來了就做，問題出現就扛，不太邀功，也不太習慣高調表現自己。這種穩定可靠的特質，讓主管知道你值得信任，但也容易讓人誤以為你「不急著往上爬」。

進入馬年後半段，生肖牛的職場運有望慢慢翻紅。過去累積的工作成果，可能被某位關鍵人物看見，也可能因為部門調整、專案分工或人事空缺，讓你突然被推到更重要的位置。對生肖牛來說，這不是突然變幸運，而是長期努力終於等到適合的時機。

不過生肖牛最大的問題，就是太習慣低調。當主管問你是否有意願接下新任務，或是否想挑戰更高位置時，千萬不要第一時間說「我再想想」。這段時間最適合主動談工作規劃，不是硬要職位，而是清楚表達你準備好了。若總是等到萬無一失才開口，機會很可能已經落到別人手上。

馬年下半年職場運旺生肖2.生肖龍：財運與事業一起動，少說話就是保住運勢

圖片來源：李昀銳 微博
圖片來源：李昀銳 微博

屬龍的人在馬年本來就帶著較強的氣場，但前半段可能有些分心，忙著經營副業、人際或其他外部機會，反而讓主業表現沒有完全發揮。到了後半段，生肖龍的職場重點會重新回到原本的工作場域，尤其是舊主管、老東家、內部重組或升遷評估，都可能成為職涯轉折點。

生肖龍下半年的機會，往往不是從外面突然掉下來，而是原本累積的人脈與表現開始發酵。你以為自己在公司裡只是一般成員，但在某些決策者眼中，生肖龍其實自帶企圖心與存在感，只要關鍵時刻站出來，很容易被注意到。

不過生肖龍下半年要特別小心口舌是非。職場裡的站隊、背後評論同事、隨口抱怨主管，這些事情看似只是聊天，卻可能在升遷前夕變成扣分項。尤其當你的名字已經進入評估範圍時，任何負面印象都可能被放大。這段時間最聰明的做法，就是少捲入八卦，多拿成果說話。

馬年下半年職場運旺生肖3.生肖猴：新專案是翻身舞台，別再當人人都好的老好人

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

屬猴的人反應快、腦筋靈活，最擅長在變動中抓到機會。馬年後半段，生肖猴的職場機會很可能出現在新專案、新業務、新主管或新部門成立時。別人還在觀望值不值得投入，生肖猴若能第一時間站出來，就有機會搶到關鍵位置。

對生肖猴來說，下半年最適合「先卡位」。等到一個專案已經成熟、資源都分配完畢，往往就輪不到你發揮。真正能讓生肖猴被看見的時刻，是在大家還不確定方向時，主動提出方法、展現判斷力，甚至願意承擔一點風險。只要撐過前期混亂，後面的回報會比想像中更大。

但生肖猴也有一個容易壞事的習慣，就是想讓所有人都滿意。一邊想討主管喜歡，一邊又怕得罪同事，最後做事變得模糊，立場也不夠清楚。升職加薪時，主管要看的不是你人緣多好，而是你能不能在關鍵時刻做判斷、扛責任。下半年別再當和稀泥的人，越清楚站穩位置，越容易被看見價值。

馬年下半年職場運旺生肖4.生肖雞：專業實力到位，關鍵在於走出自己的小圈圈

圖片來源：微博@張凌赫工作室official
圖片來源：微博@張凌赫工作室official

屬雞的人向來對工作標準高，做事細、要求嚴，在專業能力上很容易成為團隊裡的穩定支柱。馬年後半段，生肖雞的優勢將不只是把事情做好，而是有機會透過跨部門合作、對外交流、專案展示，讓更多人知道你的能力。

過去生肖雞可能只是在原本部門裡被肯定，主管知道你能做事，同事知道你可靠，但更大的圈子未必認識你。下半年若有跨部門協作、內部提案、公開報告或資源整合的機會，生肖雞務必要把握，這些場合會成為升遷評估時很重要的加分關鍵。

不過生肖雞最大的盲點，是太習慣單打獨鬥。遇到新任務時，第一反應常常是「我自己來就好」，但後半段的機會未必靠一個人就能完成。若能適時求助、善用團隊資源，反而更能展現你的統籌能力。職場升遷看的不是一個人硬撐到多累，而是你能不能把事情帶著大家一起完成。

馬年下半年職場運旺生肖5.生肖豬：貴人正在靠近，兩個機會只能選一個

圖片來源：微博@楊紫工作室
圖片來源：微博@楊紫工作室

屬豬的人在馬年後半段貴人運相當值得期待，可能會有一位對你特別欣賞的人，主動在更高層面前替你說話，或在重要場合中幫你牽線。這個人未必是你平常最常往來的朋友，也不一定是最會稱讚你的人，反而可能是某位長期觀察你工作態度、但平常不太多話的主管或前輩。

生肖豬下半年的機會，有時會出現在意想不到的地方。可能是原本沒想過的職務調整，也可能是有人突然把你推薦進某個新團隊。這段時間要更敏銳觀察身邊的人脈，不是每段關係都要用力經營，而是要分辨誰真正能推動你的職涯往前走。

另外，生肖豬下半年可能會面臨兩個工作選項，一個比較穩，一個比較有挑戰。選擇時不要貪心想兩邊都抓，否則容易分散能量。可以用一個簡單標準判斷：如果你現在缺的是預算、人脈、團隊，就選能給你更多資源的機會；如果你缺的是曝光、舞台與認可，就選能讓你被看見的位置。

馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局。女子漾AI製圖
馬年下半年升職加薪有望！「5生肖」職場運翻紅 這個坑踩到直接出局。女子漾AI製圖

這3個職場地雷，5生肖下半年都要避開

首先，不要到處放話說自己想升職。適度表達企圖心是好事，但如果私下不斷跟同事透露「我想要那個位置」，消息很快可能傳遍公司。主管聽到時，未必會覺得你積極，反而可能覺得你太急、太沉不住氣。

第二，不要在升職前夕鬆懈。很多人最容易敗在這一點，覺得機會差不多來了，工作態度反而開始飄，結果最後關頭出現失誤，被同期競爭者追過去。越接近成果浮現，越要穩住節奏。

第三，不要錯過關鍵時機。生肖牛適合在秋意漸深後主動談規劃，生肖龍適合在年末衝刺前集中展現價值，生肖猴要抓住新專案啟動期，生肖雞要把握跨部門合作場合，生肖豬則要在冬月前後做出關鍵選擇。時機抓對，努力才更容易被放大。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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開場就想關掉？陸劇「一集棄劇」TOP10！趙露思這部也上榜，第一名讓人越追越後悔

開場就想關掉？陸劇「一集棄劇」TOP10！趙露思這部也上榜，第一名讓人越追越後悔

2026-06-11 16:46 女子漾／編輯許智捷
開場就想關掉？陸劇「一集棄劇」TOP10！趙露思這部也上榜，第一名讓人越追越後悔。圖片來源：電視劇官方微博
開場就想關掉？陸劇「一集棄劇」TOP10！趙露思這部也上榜，第一名讓人越追越後悔。圖片來源：電視劇官方微博

現在觀眾追劇越來越沒有耐心，尤其陸劇一集動輒40分鐘，如果開場節奏慢、台詞尷尬、濾鏡太重、CP感不對，一不對味就會想直接退出。

其實「一集棄劇」不一定代表作品完全不好，有些劇後面漸入佳境，也有忠實觀眾力挺。但不可否認，第一集就是最殘酷的試煉場，能不能讓人想點下一集，往往就看開場有沒有抓住人。以下整理近年網友討論度很高的陸劇「一集棄劇」排行榜，看看哪一部也曾讓你秒關？

「一集棄劇」TOP 10：《長月燼明》

圖片來源：電視劇官方微博
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《長月燼明》開播時話題非常高，服化道、特效、仙俠世界觀都很有聲勢，但也有觀眾一開始就被大量設定勸退。第一集要消化仙門、魔神、宿命、時空線與人物關係，對不熟仙俠劇套路的人來說，容易有「畫面很美，但我有點看不懂」的感覺。

圖片來源：電視劇官方微博
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這部不是沒有優點，後續虐戀線、角色命運感都吸引不少劇迷入坑，只是第一集門檻偏高，屬於需要耐心進入世界觀的類型。

「一集棄劇」TOP 9：《重紫》

圖片來源：電視劇官方微博
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《重紫》主打師徒虐戀與仙魔糾葛，但開場給人的熟悉感太重，讓不少觀眾覺得好像已經看過類似設定。天真女主、清冷師父、命運劫數、仙門壓迫，元素都有，但新鮮感不夠強。

圖片來源：電視劇官方微博
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對喜歡仙俠虐戀的觀眾來說，這類設定依舊有吸引力；但對已經看過太多同類型作品的人，第一集可能就會覺得「又是這個配方」，因此被放進棄劇清單。

「一集棄劇」TOP 8：《且試天下》

圖片來源：電視劇官方微博
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《且試天下》有楊洋、趙露思坐鎮，開播前期待值很高，白風夕與黑豐息的江湖人設也很有記憶點。不過也有觀眾認為第一集節奏偏平，角色登場很帥，卻少了讓人立刻上頭的爆點。

圖片來源：電視劇官方微博
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這部後續靠男女主互動與江湖朝堂線吸引觀眾，但若只看第一集，對部分追求快節奏的人來說，可能會覺得「好看是好看，但沒有非追不可」。

「一集棄劇」TOP 7：《千古玦塵》

圖片來源：電視劇官方微博
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《千古玦塵》是典型高期待仙俠劇，但開播初期曾因造型、濾鏡、人物氣場引發不少討論。仙俠劇最怕第一眼不對味，因為觀眾很吃「神仙感」與沉浸感，一旦畫面質感或角色狀態沒有達到期待，就容易出戲。

圖片來源：電視劇官方微博
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不過這部後期也累積不少支持者，尤其虐戀與角色成長線有觀眾喜歡。只是對一集定生死的人來說，前期視覺觀感確實容易成為勸退點。

「一集棄劇」TOP 6：《你微笑時很美》

圖片來源：電視劇官方微博
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《你微笑時很美》原本主打甜寵加電競，題材很適合年輕觀眾，但播出後爭議也不少。有些觀眾認為劇中電競職業感不夠真實，感情線又過於偶像劇化，讓原本期待熱血競技的人有落差。

圖片來源：電視劇官方微博
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甜寵觀眾或許會吃男女主互動，但若是衝著電競題材來看，第一集就可能覺得不夠燃、不夠專業，甚至覺得世界觀太懸浮。

「一集棄劇」TOP 5：《狐妖小紅娘月紅篇》

圖片來源：電視劇官方微博
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《狐妖小紅娘月紅篇》改編自知名IP，楊冪、龔俊主演，未播先有高度關注。也因為原作粉與演員粉期待都高，第一集幾乎是在放大鏡下被檢視。部分觀眾認為節奏、特效、角色情緒沒有立刻打中人，導致開局評價兩極。

圖片來源：電視劇官方微博
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這類大IP作品最吃虧的地方，就是觀眾心中早有想像，一旦第一集沒有達到期待，就會被迅速放大討論。不是完全不能看，而是「期待太高」反而變成壓力。

「一集棄劇」TOP 4：《我的人間煙火》

圖片來源：電視劇官方微博
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《我的人間煙火》播出時討論度非常高，但很多話題不是來自甜蜜，而是來自角色人設爭議。男女主感情線、女主家庭關係、部分台詞與行為，都曾引發觀眾熱烈吐槽。

圖片來源：電視劇官方微博
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這部最容易勸退人的地方，不是拍得不夠熱鬧，而是角色選擇讓人很難共情。觀眾如果第一集就無法理解主角的情緒與動機，後面再多深情鋪陳，也很容易變成「我不懂，但我先退」。

「一集棄劇」TOP 3：《以愛為營》

圖片來源：電視劇官方微博
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《以愛為營》原本有白鹿、王鶴棣這組高人氣組合，未播前期待值非常高，但播出後卻因台詞、剪輯、運鏡與霸總感引發不少吐槽。尤其部分橋段被網友認為過於刻意，甜寵不夠自然，反而變成尷尬名場面。

圖片來源：電視劇官方微博
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霸總劇其實不是不能拍，但現在觀眾更在意角色是否有真實感。若男主只是一直耍帥、女主一直製造誤會，第一集就很容易讓人覺得「我知道你們想讓我心動，但我只想快轉」。

「一集棄劇」TOP 2：《仙劍六祈今朝》

圖片來源：電視劇官方微博
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《仙劍六祈今朝》背著「仙劍」這個大IP上線，原作粉自然會用更高標準看待。角色還原、劇情節奏、特效質感、群像塑造，任何一環不對，都容易變成棄劇原因。

圖片來源：電視劇官方微博
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對沒玩過遊戲的觀眾來說，第一集也需要時間理解人物與世界觀；對原作粉來說，則是容易一邊看一邊比較。兩邊觀眾都不容易討好，也讓它成為不少人心中的「想支持但撐不下去」代表。

「一集棄劇」TOP 1：《以家人之名》

圖片來源：電視劇官方微博
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如果說前面幾部是「第一集就被勸退」，那《以家人之名》更像另一種經典：開局很好看，甚至一開始讓很多人真心入坑，但後續感情線與人物轉折引發爭議後，不少觀眾回頭表示「早知道後面這樣，第一集就該棄」。

圖片來源：電視劇官方微博
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這部前期親情線非常有感染力，三個沒有血緣的孩子一起長大，家庭氛圍溫暖又催淚；但後續劇情轉向愛情線後，部分觀眾覺得味道變了，原本喜歡的家人感被打破。它不是典型的一集棄劇，卻是很多人心中「越追越後悔」的代表。

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2026-05-25 08:00 廖嘉紅

高資產長輩離世後，留下上億房產、土地、股票，為什麼有些家庭沒有被遺產稅壓垮？關鍵不是運氣，也不是神奇節稅招，而是早就把「繼承過程中的現金流」設計好。

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很多家庭財富傳承　＃第一個誤區　是：👉 以為有房、有地、有股票，就代表孩子接得住。

但真正發生繼承時，最麻煩的不是資產不夠，而是現金不夠。

遺產稅沒繳清前，很多遺產不能順利過戶、分割或處分；銀行存款要動用，也常需要繼承人配合。

這時候，如果家族裡有人意見不同、有人急用錢、有人不願意簽名，整個繼承程序就可能卡住。

所以高資產家庭真正重視的，不只是「省稅」，而是：

✅ 家人有沒有錢撐過繼承過程

✅ 有沒有現金繳稅

✅ 不用被迫賣房、賣地、賣股票

✅ 不讓家族資產在最混亂的時候被拆掉

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很多人會說：「沒錢繳遺產稅，拿土地或股票，#實物抵繳 遺產稅就好了？」這也是 #第二個誤區。

實物抵繳不是你想拿哪一塊地、哪一檔股票去抵就可以。

依《遺產及贈與稅法》第30條及財政部說明，遺產稅原則上以現金繳納；應納稅額在30萬元以上，確有困難不能一次繳納現金時，才可在期限內，就現金不足部分申請實物抵繳，且 #抵繳標的須符合易於變價及保管等條件。

問題是，好的土地用3折公告現值抵稅、或潛力股一旦拿去抵稅，未來增值空間也可能一起送出去了。

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很多高資產家庭真正看懂的是：👉 遺產稅還沒完稅前，要直接動用「遺產裡的不動產、股票或存款」，通常沒有那麼容易。

房子不是想賣就能賣。

股票不是想質押就能質押。

銀行存款也不是孩子想領就能領。

所以真正有規劃的家庭，不會等到繼承發生後，才讓孩子四處籌錢、被迫賣資產。

他們會在生前就先設計好一筆「遺產外現金」。

這就是 #保險在傳承裡真正重要的功能：👉 不是逃稅，而是 #在遺產之外_替家人準備一筆可以先動用的現金。

依《遺產及贈與稅法》第16條，約定於被繼承人死亡時給付指定受益人的人壽保險金，符合規定時不計入遺產總額。

白話說，長輩還在時就規劃好保單、指定受益人，未來孩子領到保險金，就有機會先處理喪葬費、生活費、房貸、稅款，以及家族協商期間的現金壓力。

這筆錢，可以幫家人撐過繼承過程，也可以預留稅源，好好規劃還有很大機會免繳遺產稅。

你發現了嗎？👉 資產留得下是本事，現金接得上才是傳承。

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至於房子要生前贈與，還是等繼承？這是 #第三個誤區

很多人以為：「房子先給小孩最省稅。」

但如果父母在105年前就持有，房子又增值很多，直接贈與可能讓孩子未來出售時，面臨更高的房地合一稅壓力。

反過來，如果是105年後取得、增值不多的資產，才可能評估分年贈與、每年244萬元免稅額等做法。

更要注意的是，死亡前2年內贈與配偶、子女或特定繼承人的財產，不論贈與時有無申報或繳納贈與稅，依法仍可能被視為被繼承人死亡時之遺產，併入遺產總額申報。所以，不是快過戶就叫節稅！

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📌傳承沒有一招打天下

👉房子、股票、保險、現金，每一種資產都有不同角色；

👉不同的家庭關係，也要有不同的處理方式。

真正高明的傳承規劃，不是臨終前急著過戶，而是在人還清楚、關係還穩定、資產還能安排時，就先把現金流、稅源與分配邏輯設計好。

👉 資產留得下是本事，現金接得上才是傳承！

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廖嘉紅

廖嘉紅

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