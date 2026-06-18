為什麼這個時代需要ONE OK ROCK：再給自己五秒鐘，好好活下去！

AI重點 文章重點整理： 重點一： ONE OK ROCK以高雄暴雨演出，傳遞活著真好的情緒力量。

ONE OK ROCK以高雄暴雨演出，傳遞活著真好的情緒力量。 重點二： 成團二十一年仍親近歌迷，以行動回應困境與質疑。

成團二十一年仍親近歌迷，以行動回應困境與質疑。 重點三：從We are到DETOX，歌曲持續關照自我認同與世界議題。

從《We are》到《DETOX》一場不說教的「行為實踐」心靈諮商

【跟4.5萬人一起，被鑽石雨淋過】

2024 年 9 月 21 日晚上， ONE OK ROCK 在高雄世運主場館，演唱會的開場影片，訴說著遠方的戰爭、人心疏離與爭吵，揭示著一切離我們如此的近。暴雨在主舞台前落成了巨型瀑布，這不是狂歡派對，而是聲嘶力竭的呼喚： 面對科技、戰爭與時代巨變，一個搖滾樂團或許無法改變任何政策，但他們藉由音樂，試圖喚醒人們跨越鴻溝的共感與合作。

雨真的好大。 大到可以隱藏臉上的淚水。

那些生活中的壓抑、對於人生的茫然、對生命的質疑，都在一首又一首直擊心靈的歌裡徹底抒發。

意料之外的暴雨，讓〈Take what you want〉 那首歌的燈光散開，映照成了滿天撒下的彩色鑽石雨。

在全場長達數十秒的絕對寂靜，後當大鼓與吉他再度炸開， Taka 用高亢撕裂的嗓音唱出最後的副歌，平日裡壓抑的痛苦會隨著音浪徹底炸開。

站在搖滾區被雨淋透的我， 忍不住想著：「好美啊，活著真好，今後也要好好活下去」。

One Ok Rock 粉專

【成團21年，熱血依然一如少年初心】

就像在 2024 年的高雄世運演唱會上遇上豪雨，團員們本可躲在後方不淋雨的舞台區，卻選擇直接走入雨中，全程淋雨表演。

2025 年的日本日產體育場演唱會，主唱 Taka 的腳趾意外骨折 ，即使痛到臉色發白冒汗，他短暫退場後竟直接坐著輪椅重返舞台，甚至用單腳在台上跳動、走遍全場繼續賣力演出，那份對舞台與歌迷的執著，直擊歌迷內心深處。

而這場集體治療，在 2020 年疫情最絕望的期間就已開啟。當時 ONE OK ROCK 為了鼓勵歌迷不要失去希望、好好活下去，呼籲大家要撐到疫情過去看見曙光，展開了一連串的行動。

他們先是將成名曲《完全感覺Dreamer》幽默改編成防疫版的《完全在宅Dreamer》呼籲大家待在家，隨後更發起《[re:] Project》音樂計畫，號召多位日本歌手合唱應援單曲，攜手合作，溫暖彼此的歌迷。

緊接著，他們自費籌備了首場大型無觀眾線上直播演唱會《Field of Wonder》。雖然當時樂團因曲風走向全球流行、不再是傳統的日系搖滾，而面臨日本樂壇與部分歌迷的質疑，但他們依然在空無一人的體育場，高規格展現了極致的舞台張力。

這段從陷入困境到放手一搏的，真實彩排與演出紀實，後來被 Netflix 買下全球獨家發行權——

成為了紀錄片《擲硬幣決定：ONE OK ROCK 線上演唱會實錄》。

有人問歌迷為何如此死忠。

或許還有句話可以說明一切：

「別看他說了什麼，要看他做了那些事。」

他們用行動治癒了歌迷，而歌迷用死忠回應了這段關係。

One Ok Rock 粉專

【從We are 到《DETOX》，時代背景下的精神共鳴】

成軍至今，OOR不斷創造歌迷心中的神曲。如果你還不認識One Ok Rock，這首〈

We are〉，是每次演唱會讓粉絲舉手呼喊的精神圖騰。 創作起因，是2016年NHK電視台首次舉辦「18祭」 的活動，邀請1000位18歲的年輕人，投稿描繪18歲的心情，而請歌手創作成歌曲。

青春的迷茫痛苦、對於生命的疑問，或許正因為他也曾經歷過那些歲月，這首歌才如此真實。 年少的他，曾是大人眼裡「叛逆不長進、沒有明天」的沒救少年。於是他在We are這首歌裡，呼喊著：「Never tell yourself Yourself is someone else」

永遠不要告訴自己，你必須成為別人。

當年少的你正站在崩潰的懸崖邊緣，年輕卻又感到無比絕望，連自己都不知道自己怎麼了。而全場幾萬人舉起手，一起用力唱著We are！We are！那瞬間，再武裝的叛逆都卸下心防，因為在那裏，有人懂你。

而對我這中年人來說，這場遲來了三十年的療癒，在人群中擁抱18歲的自己，依然不算太遲。

【大至世界和平，小到青少年移民，都是他們在乎的議題】

這個持續給出正能量的樂團，在台上謙虛的說，面對世界如此多的挑戰跟不安，遠方戰爭、科技焦慮、人心浮躁；而這些現況，都是一個搖滾樂團無法改變的現實。只能用音樂帶領歌迷去思考跟感受，所以他們只能創作歌曲，努力向前。

歌曲〈Stand Out Fit In〉 真切地描繪了移民群體的心理掙扎，尤其是正視了移民青少年在文化夾縫中，邊緣人的群體孤獨感。那種被看見的力量，支持著在新舊文化之間痛苦，甚至可能被霸凌著的年輕靈魂。

而2024的<+Matter>大聲呼喚：「你」才是最重要的。AI時代最珍貴的資產，就是你這個人。你的過往，你的痛苦跟困惑，你決定提起勇氣向前走……都是無比珍貴，獨一無二的寶藏。

OOR的音樂，看似曲風流行，但極其聚焦在他們關注的問題，每一首歌都隱藏著許下的願望：希望世界和解，也盼每個人能跟自己真正的和解。

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【用38歲的眼淚，抱住了15歲的自己，與不完美和解】

Taka說，他自己也曾是抱持著恨意生活的人，甚至覺得帶著那樣的恨意生活是很帥氣的，直到他意識到，如果帶著對世界、對人的恨意活著，最終自己也會變成那樣恨意的一部分。

所以他唱著The Pilot在OOR的歌聲裡明白，破碎也是人生的一種美。每一次看見他們在演出中，竭盡全力不辜負每一個破碎的靈魂，我們又有了力量，帶著那些傷痛轉化的愛，勇敢地為自己繼續戰鬥下去。

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