2026-06-20 10:30 職場讀書人 Thak tsheh lang
【選書】人生中途「30+」 不再屬於初級大人的我們所經歷過的那些—《三十女子微物誌》
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：《三十女子微物誌》以三十歲為人生中段的觀察起點，書寫自我與生活。
- 重點二：全書分為微物、微情、微塵三部分，從物件延伸到情感與失落。
- 重點三：作者不定義三十的標準答案，而是安慰讀者面對迷惘與變老。
三十的某一種層次是，拿捏生活和自己的限度，不遷怒世界，但有意識地待自己好。不是因為外界常說的「你值得」，我不特別好，我自己最知道。但此生，也只有這副肉身，要學著跟它相處下去，哄自己開心。
前陣子曾流行「初級大人」這個詞，從同樣概念延伸，「30」這個介於中年與青年的年紀，在數字上進位的同時，似乎也成為了人生過程中的一個重要里程碑——從這裡開始，就是真正的大人了。然而，在以平均壽命來說大概介於人生中段的時期，「30」到底代表著怎樣的意義？換句話說，處於這個階段的每個人，或許也多少問過自己，是否活出了這個年紀「該有的樣子」。
人生的中點 具有特別意義的「30+」
從這樣的角度閱讀《三十女子微物誌》，或許多少有種「對答案」的感覺。作者吳緯婷在35歲時發想的這本作品，主要分成三個部分：藉由與女性有關的器物，書寫「成為女性過程」的〈微物〉；著重在情感面的〈微情〉；以及一些人在中年過後，對於失去與逝去感悟的〈微塵〉。不一定著重於「物」，但大致可以歸納在「三十」與「女子」的大主題之下，每個章節收錄數量不一的散文，整體的步調則由表象往內逐步推移，心境的層次也隨之加深；儘管是作者的經驗，但閱讀的同時也會讓讀者多少回望自己的人生，甚至因為共鳴而產生被安慰、陪伴的感覺。
既然定錨在「三十」，能夠對《三十女子微物誌》有感觸的大概還是處於這個區間的讀者，還未抵達的恐怕會因為缺乏類似經驗而無法領會，超過的前輩們則或許早已超脫書中的那些；但對於不能自稱「初級」，卻也尚未進階到「成熟」的階段，作者確實觸及到了我們可能曾在心中產生過的念頭：初次對於變老的深刻體會（或恐懼）、決定後半人生方向的迷茫、面對長輩開始衰弱的不適應、不算陌生卻還未熟悉的社會生存技能。隨著作者的文字去檢視自己曾遇到的種種，也多少會有一種「原來不是只有我這樣」的釋懷感。
雖然是以女子為題，但不少人生經驗其實是所有人共有的，這也讓《三十女子微物誌》成為本適合這個階段所有讀者而不限於特定性別的作品；就算是在那些關於女性經驗的部分，其實也是一個窗口，讓不同性別的人能夠看見那些差異所帶來的不同心境。
告別初級邁向高級 人生下半場才正要開始
對正處在「30+」的我而言，這其實是一個美好的階段，在身體機能還處在高檔的同時，用天真換來的經驗則讓我們開始學會一些生存的法則，同時也開始擁有一些累積資本的能力；但或許正是這樣看似充滿可能性的交叉口，更容易讓人焦慮迷惘。《三十女子微物誌》借寫物其實更寫人，更能由作者分享延伸到同個年齡層的共同經驗；它並未企圖定義三十，而是讓讀者了解自己的那些徬徨並不孤單，並且給予我們繼續面對人生下半場的勇氣。
精華 FAQ
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作者從女性與日常器物出發，延伸到情感、失落與自我檢視，把三十歲視為人生中段的觀察點，呈現人在身心交界處的迷惘與學習。
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雖然書名聚焦女子，但其中許多關於變老、迷茫、照顧自己與面對家人衰弱的經驗，其實是多數人共享的，因此不同性別都能從中找到共鳴。
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作者並不企圖替三十歲下定義，而是讓讀者理解自己的徬徨並非孤單，透過文字獲得被安慰與陪伴的感覺，並帶著勇氣繼續走向人生下半場。
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