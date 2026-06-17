2026-06-17 22:34 女子漾／編輯周意軒
《單身即地獄5》金敏智來台！韓系運動穿搭太圈粉，親曝理想情侶裝關鍵：不用穿一樣也有默契
因參與 Netflix 戀愛實境節目《單身即地獄5》受到關注的金敏智（KIM MIN JI）來台了！擁有健康自信形象、率真個性與運動感魅力的她，這次以日本高端運動品牌 DESCENTE 品牌大使身分現身台北，為 DESCENTE 忠孝形象店開幕一週年同慶。活動當天她身穿全新跑步系列亮相，水藍色系造型清爽又有活力，一登場就展現滿滿韓系運動時尚感。
金敏智平時就熱愛跑步與運動，也經常透過社群分享訓練日常與穿搭風格。這次首度以品牌大使身分訪台，她也分享自己選擇運動服裝時最重視舒適度與活動自由度，並表示 DESCENTE 最吸引她的地方，就是能將專業運動機能與日常時尚風格結合，是每天都能搭配、不可或缺的存在。
金敏智親示範韓系運動風！水藍色跑步穿搭清爽又有線條感
想知道韓國女生最愛的運動時尚怎麼穿？金敏智這套造型很值得筆記。她以亮眼水藍色作為主軸，上身選穿兼具柔軟舒適與高延展性的運動內衣，背部交叉設計讓整體更有線條感；外搭輕盈透氣的運動背心，背部透氣拼接設計不只提升機能性，也讓層次看起來更俐落。
下身則搭配寬鬆剪裁的運動短褲，採用輕量彈性面料，無論跑步、訓練或日常活動都能自在伸展。腳上的 ENERZITE RIDE V2 機能跑鞋則採雙層中底結構，兼顧緩震與穩定支撐，從跑步到日常通勤都能輕鬆駕馭，完整詮釋 DESCENTE 兼具機能與風格的運動美學。
理想情侶運動穿搭曝光！金敏智：不用穿一樣，色系呼應更自然
活動現場被問到如果要推薦一套商品給未來男友，作為情侶運動穿搭會怎麼選擇？金敏智笑著分享，自己很喜歡「一起運動、一起享受生活」的情侶相處模式。比起刻意穿得一模一樣，她更喜歡透過相近色系與一致的生活態度展現默契。因此她推薦男生可以選擇透氣涼感機能上衣，搭配彈性機能長褲，再配上一雙白色 ENERZITE SUPER V5 運動鞋。透過色系呼應，不需要穿同款，也能打造低調卻充滿默契的運動系情侶裝。這種「不像制服、但一看就知道很搭」的情侶穿搭，也正是近年最受歡迎的低調放閃公式。兩個人一起跑步、散步、旅行或週末出門，都能穿得舒服又有型。
不只跑步系列！DESCENTE 推薦運動生活單品，日常也能穿出俐落感
除了金敏智活動當天演繹的跑步系列，DESCENTE 也推薦多款適合運動與日常穿搭的單品。像是 WOMEN SEMI-CROPPED SLEEVELESS BRA-TOP，以半短版剪裁搭配彈性機能面料，能修飾比例又帶出輕盈感；WOMEN LEGGINGS 則以高延展材質與修身版型設計，兼顧舒適度與線條修飾效果。
鞋款部分，EDGE COURT VINTAGE 以復古輪廓打造都會休閒風格，很適合日常穿搭；CHRON RACER 則透過柔軟皮革鞋面與穩定抓地結構，在運動與生活場景間自由切換。從跑步訓練到城市穿搭，都能看見 DESCENTE 近年積極發展的運動生活風格美學。
金敏智與 DRC 跑團交流，感受台北慢跑文化
身為韓國田徑選手的金敏智，這次來台也與 DESCENTE Running Club（DRC）跑團成員及品牌好友互動交流，分享平時的訓練習慣與跑步心得。透過慢跑體驗，她也感受台北獨有的城市節奏與運動氛圍。金敏智表示，台灣不只擁有充滿活力的城市景觀，也讓她感受到濃厚的人情味與運動社群熱情。她也開心表示，希望未來還有機會再次造訪台灣，與更多粉絲及跑步愛好者見面，一起感受運動帶來的能量與樂趣。
近期韓國女生的運動鞋穿搭不只追求舒適，更講究「看起來很會穿」。除了金敏智示範的韓系跑步運動風，韓韶禧近期帶火的 FILA 話題鞋款也成為時尚迷關注焦點。從米蘭時裝週同款薄底鞋、甜美芭蕾粉運動鞋，到韓國爆紅「甜點鞋」與復古戶外鞋，FILA 1911 同步韓國引進多款限量鞋履，不用飛首爾也能跟上韓國最新 IT GIRL 穿搭趨勢。
韓韶禧米蘭時裝週同款！RITMO SLEEK LX 掀薄底鞋熱潮
近期韓國街頭最受矚目的鞋款之一，絕對少不了 RITMO SLEEK LX。韓韶禧三月現身米蘭時裝週時，就以吸睛的抹茶綠 RITMO SLEEK LX 搭配時尚套裝，成功讓這雙鞋成為討論焦點。
FILA RITMO SLEEK LX 以 2000 年代經典 SCRIPT SPIKE 鞋型為靈感重新演繹，透過流線輪廓與麂皮材質，打造輕盈俐落的薄底視覺感。除了亮眼抹茶綠，另有更具潮流感的黑色款，復古卻不厚重的設計，正好呼應近年韓國女生最愛的乾淨俐落穿搭，不管搭西裝褲、長裙或牛仔褲都很有型。
等了一季終於來了！GLIO 芭蕾粉新色甜美登場
今年年初由韓韶禧帶火的 GLIO Silver-Moon 銀月芭蕾運動鞋，在韓國與台灣一推出就迅速完售。這個夏天，女孩們敲碗期待的芭蕾粉新色終於正式登場。
GLIO 將近年流行的 Balletcore 芭蕾風元素融入運動鞋設計，以柔和粉嫩色調搭配復古跑鞋輪廓，兼具甜美感與實穿性。鞋款採用輕量中底結構，提供日常步行所需的舒適緩震效果；鞋面則結合皮革與絲滑織布異材質拼接，透過細膩層次展現芭蕾風的優雅質感。無論搭配洋裝、百褶裙或寬褲，都能穿出溫柔又不過分甜膩的夏日風格。
韓國爆紅「甜點鞋」Echappe 回歸！草莓奶油新色台灣也有
提到近兩年韓國最具代表性的薄底鞋，不能不提韓韶禧帶火的 Echappe。先前 Silver Moon 銀月與 Choco 巧克力二色推出後，迅速成為小紅書與韓國 Instagram 熱搜鞋款，今年再度推出草莓奶油新色，勢必再掀一波搶購潮。
FILA Echappe 復刻 1995 年經典 Terrain Crusher 戶外機能鞋，以辨識度極高的輪胎波浪大底打造強烈視覺特色。鞋面結合麂皮與透氣網布拼接設計，兼具復古與未來感，並搭載 Ortholite 專利鞋墊，提供透氣性與舒適腳感。也因為柔軟 Q 彈的穿著體驗，韓國網友暱稱它為「甜點鞋」，成為許多時尚 KOL 與韓星私服中的指定鞋款。