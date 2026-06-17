【端午節中午12點，您在做什麼？】

AI重點 文章重點整理： 重點一： 端午午時水重在淨宅、安身與整理生活，不是神水。

端午午時水重在淨宅、安身與整理生活，不是神水。 重點二： 取午時水可擦拭家中角落、敬祖泡茶，也象徵祈安。

取午時水可擦拭家中角落、敬祖泡茶，也象徵祈安。 重點三：文章強調配合實際行動，並注意用水安全與就醫。

文／谷帥臻｜風水命理專家・設計學博士

端午節中午12點，妳正在做什麼？也許正和家人吃粽子、看龍舟，或躲進冷氣房避開盛夏熱氣。但在許多人的端午記憶裡，家中的母親或祖母會先洗淨一只玻璃瓶，在上午11點至下午1點之間，安靜接下一瓶「午時水」。

她們留下的，不只是一瓶水，更是一種過節的方法。端午午時水並不是喝得越多就越開運的神水。它真正珍貴之處，是古人選在一年重要的歲時節點，藉由水的潔淨與流動，整理家宅、照顧身體、敬奉祖先，也重新安頓一家人的心。

農曆五月初五正值午月，午時又是一日陽氣旺盛之際。古人會在端午採藥、浴蘭、懸掛艾草與菖蒲，也會汲水祈安。這些看似不同的習俗，其實都指向同一件事：趁季節轉折，清除積滯、保護身體，讓生活重新流動。

走訪台灣百餘間廟宇進行田野研究時，我發現老一輩真正重視的，往往不是午時水有多神奇，而是接回家之後，如何將這份祝福用在日常。

▌用一盆水，替家裡換一口新氣

可取少量午時水擦拭玄關、門把、窗臺與客廳，再順手清除灰塵和雜物。所謂淨宅，不必想得過度神祕；當空間重新變得乾淨、明亮、有秩序，人回到家裡，心也會跟著鬆開。端午的整理，不只是掃除，而是提醒自己：有些堆積已久的東西，也該放下了。

▌用一點水，安定從外面帶回來的疲憊

曾出入醫院、喪葬場所或陰暗潮濕的環境，民俗上會以少量午時水輕拍肩膀、手臂與四肢，象徵除穢祈安。身體發燒或不適時，也有人將少量午時水加入溫水中擦拭，作為安定心神的儀式。但午時水不能退燒，也不能治療疾病。身體持續不舒服或症狀加重，仍應盡快就醫。傳統可以安頓人心，醫療則負責守護健康，兩者不應互相取代。

▌煮一壺茶，重新記得家的來處

若使用的是家中安全飲用水，可以煮沸後泡茶敬奉祖先。端午不只是個人求平安的日子，也是一家人重新連結家族記憶的時刻。一杯午時茶，不必追求多麼玄妙的效果。願意在節日裡，替祖先奉上一杯茶、和家人坐下來說說話，本身就是一種溫柔的傳承。井水、泉水、河水或溪水，即使外觀看來清澈，也可能含有污染物，不宜未經檢驗便直接飲用。

▌換一杯水，也整理自己的財務生活

家中若擺放貔貅、金雞或其他招財吉祥物，可在端午更換一杯乾淨午時水；也可以將一小杯水放在整潔、明亮的財位，象徵財路流動。但真正的招財，不是把水放下就結束。換水時，不妨順手整理錢包、清掉過期收據、核對帳目，或聯絡一位久未追蹤的客戶。財氣需要的不只是吉祥象徵，更需要清楚的秩序與行動。供水一旦混濁、產生異味，就應立即倒掉，不宜長期擺放。

▌2026端午午時水，這樣取就可以

2026年端午節是6月19日。當天上午11點至下午1點，先洗淨玻璃瓶或陶瓷容器，再盛裝家中安全可用的水即可。沒有古井、名泉，也不必特地四處奔波，更不需要執著某一分鐘才算有效。接水時，讓自己安靜片刻，只想一件目前最重要的事：家人平安、工作穩定、財務改善，或身心安定。接完水之後，再替這個願望採取一項實際行動。

午時水不是仙水。它真正想洗掉的，也不只是表面的髒污，而是家中的凌亂、身體的疲累、工作的拖延、財務的混雜，以及心裡一直放不下的不安。古人取的是午時之水；現代女性真正能留下的，是一份照顧家人、整理生活，也不忘安頓自己的文化記憶。

今年端午，願妳接住的不只是一瓶水，而是重新開始的清醒與力量。

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