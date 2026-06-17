2026-06-17 17:52 女子漾／編輯ANDREA
日系空調AQUA強勢登台！鬼鬼吳映潔大推「減法生活」，米其林主廚孫鍾元最愛家電曝光
炎炎夏日到來，女孩們是不是也只想待在冷氣房裡避暑呢？今年夏天，來自日本的質感空調家電品牌 AQUA 正式宣佈進軍台灣啦！首站直接空降華山 1914 文創園區，打造為期五天的超時髦《不隨波，來吹風・AQUA「流感」計劃》快閃店。不僅有消暑冰棒可以吃、超萌限定娃包免費拿，現場更邀請到風格生活家 GEmma 吳映潔、國際時尚指標 Kiwi 李函，以及人氣毛孩共同打造四大絕美展區。端午連假還不知道去哪放風？快跟著編輯的腳步一起去華山吹吹風吧！
捨棄盲從！GEmma 吳映潔的質感「減法生活」
總是以活力形象示人的 GEmma 吳映潔，這次驚喜現身 AQUA 快閃店！升格人母後，她大方分享自己愛上了「減法生活」。挑選家電不再迷信一堆複雜功能，而是追求「穩定、安心、好操作」。她笑稱寶貝女兒「妹子」根本是家裡最誠實的人體溫度計，只要太熱就會立刻變臉抗議！對經常找不到遙控器的新手媽媽來說，AQUA 空調直覺又好懂的設計簡直是救星，加上吹起來極致舒適的涼感，讓她直呼：「如果有換機需求，AQUA 絕對是好理解又容易挑選的首選！」
沉浸式超好拍！四大「流感」創意展區一次看
AQUA 這次以「水流」為靈感，結合品牌「不隨波，走自己的流」的態度，將快閃店佈置得超有氛圍感！其中 #AQUA Joyful 展區由吳映潔親自參與設計，充滿透明海灘球、大型泳圈等夏日玩心元素，隨手一拍都是時髦大片；時尚潮人 Kiwi 李函主導的 #AQUA Creative 則以漂浮氣泡與復古小物，展現率性不跟風的自我態度；而毛孩界明星柴犬 Nana 與阿楞則在 #AQUA Experimental 用巨大冰塊視覺帶來滿滿療癒感。不管妳是哪一種風格的女孩，都能在這裡找到屬於自己的清涼角落。
業界最長10年保固！找到真正適合妳的「命定空調」
承襲日本職人精神，AQUA 這次不僅帶來全系列家用空調，對應各種不同的居家空間與裝潢需求，更霸氣喊出「沒有最好的，只有你要的」！全機更將於 7 月 1 日起升級為業界最長的 10 年保固，加上專業的上洋產業維修團隊，就是要讓大家買得無負擔、用得超安心。
活動期間只要完成指定拍照打卡任務，就能把超Ｑ的 AQUA 限定娃包帶回家，追蹤社群還有免費消暑冰棒可以吃！更狂的是，留言加截圖還有機會直接抽中一組「初系列空調」！端午連假別猶豫了，快約閨蜜一起到華山走自己的流，吹專屬妳的涼風吧！
不隨波，來吹風 · AQUA 「流感」計劃 活動資訊
活動日期： 6月17日（三）— 6月21日（日）
活動時間： 11:00 — 20:00
活動地點： 華山 1914 文化創意產業園區 忠孝三角
必搶好康：
1. 打卡即贈： 現場拍照分享至 IG 限時動態，標記官方帳號並加上 Hashtag #AQUA走自己的流，即可免費兌換限定娃包。
2. 抽空調大獎： 於 FB 官方社群指定貼文留言 @一位朋友 並上傳截圖，即有機會抽中室內外機空調一組。
3. 消暑冰棒： 追蹤 AQUA 官方社群即可免費兌換。
同步推薦：《黑白大廚2》孫鍾元也愛！LG把「韓系AI別墅」搬進宜蘭 絕美入厝體驗超療癒
看完《黑白大廚》是不是對韓國主廚的質感生活超好奇？家電大廠 LG 這次直接把韓國特有的入厝文化「Housewarming」搬來台灣！特別選在宜蘭的靜謐包棟民宿「HA HOUSE 冬」，攜手《黑白大廚2》中人氣爆棚的米其林一星主廚孫鍾元，共同打造一個充滿「韓式生活美學」的沉浸式 AI 智慧家。即日起開放大家親身走入其中，感受科技與質感日常完美融合的療癒時光。
走進米其林主廚的家！簡約美學藏著滿滿細節
這次的空間企劃打破了傳統冷冰冰的展示間框架，LG 特別邀請在首爾經營兩間米其林一星餐廳（Eatanic Garden、L’Amant Secret）的主廚孫鍾元，以他真實的生活方式作為策展靈感。從空間的色彩搭配、家具選品、閱讀選書，到最講究的料理動線，通通融入了主廚的個人品味與生活哲學。
孫鍾元分享：「這次合作不僅呈現我日常的風格，更重新思考家的意義，讓人在日常中自然放慢步調。」對他來說，家是忙碌一天後能徹底放鬆的避風港，透過真實居住的情境設定，參觀者能直接以主廚的視角，體驗這份低調卻講究的居住質感。
懂你的「AI情感智慧」！神級家電讓生活更優雅
在這個體驗空間裡，最大的亮點就是無所不在卻「不打擾」的智慧家電。透過 LG ThinQ® APP 串聯，家電不再只是被動執行指令的機器，而是擁有「AI 情感智慧（Affectionate Intelligence）」的貼心管家。
現場完美融入了多款夢幻家電神隊友，讓生活運作更順暢，像是WashTower™ AI智控洗乾衣機第二代，聰明搞定衣物洗烘，省時又省力、LG Styler® 蒸氣電子衣櫥，外出回家的衣物護理神器，輕鬆殺菌除異味等等。
感受正宗 K-lifestyle，找回日常的餘裕
台灣 LG 電子董事長金建一強調，韓式生活非常重視「節奏」與「餘裕」。這次「Housewarming by LG」提案，就是希望讓科技主動理解使用者的情境與習慣，提供剛剛好的協助，把寶貴的時間留給自己與家人。想親身感受未來的智慧居家長怎樣？不妨到宜蘭走一趟，體驗這份讓科技與生活協調並存的美好模樣！