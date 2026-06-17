《欠妳的那場婚禮》劇情介紹＋人物角色！張孝全變廢柴中年，蘇慧倫演怨偶人妻，如何挽救婚姻？

台劇又有一部超適合邊笑邊心酸的愛情輕喜劇要來了！金鐘獎導演嚴藝文繼《俗女養成記》、《影后》之後，再度推出全新影集《欠妳的那場婚禮》，這次不再只寫女性困境，而是首次從男性視角出發，把鏡頭對準一個曾經風光、如今落魄到連倒垃圾都能找藉口的中年男人。

AI摘要 文章摘要整理： 嚴藝文新作《欠妳的那場婚禮》以男性視角描寫中年婚姻失溫，張孝全、蘇慧倫與朱軒洋分飾不同時期的周可傑，結合輕喜劇與穿越設定，探討愛情、青春與自我修復。

故事主角周可傑曾是樂團主唱，年輕時才華洋溢、長得帥、人生像自帶聚光燈，幾乎什麼都不缺。沒想到人到中年後，靈感枯竭、事業停擺，婚姻也跟著一路走下坡，和妻子陳立璇的關係降到冰點。就在兩人快要走到感情十字路口時，陳立璇竟在滂沱大雨中，看見25歲的周可傑迎面走來。這場跨越時空的相遇，不只是青春版男神突然回歸，更像是婚姻裡最殘忍也最浪漫的一面鏡子：當初讓人心動的那個人，到底去哪了？而現在這個讓人火大的另一半，真的完全不值得再愛了嗎？

《欠妳的那場婚禮》劇情介紹：人生勝利組變廢物中年，婚姻也快沒電了

《欠妳的那場婚禮》講述曾經紅極一時的樂團主唱周可傑，年輕時靠著音樂才華和帥氣外型迷倒眾人，是標準「老天爺賞飯吃」的人生勝利組。但中年後的他，早已不再是舞台上發光的主唱，而是寫不出歌、生活技能低落、自尊心又很高的落魄男人。更慘的是，他和妻子陳立璇的婚姻也被現實磨到快要失去光澤，兩人從曾經熱烈相愛，走到現在動不動就互看不順眼。

《欠妳的那場婚禮》圖片來源：公視

陳立璇受不了這個像大型兒童一樣的老公，卻又忍不住回想，當年自己到底是怎麼暈船，才會愛上周可傑這張臉、這個人、這段看似浪漫卻越來越狼狽的關係。就在生活觸礁、感情告急時，25歲的周可傑突然出現。年輕版的他帶著青春、熱血、才華和還沒被人生消耗的眼神，和中年版的自己形成強烈對比。這場跨時空對話，也讓人開始思考：婚姻真的壞掉了，還是只是我們忘記怎麼好好相愛？

《欠妳的那場婚禮》圖片來源：公視

看點1：嚴藝文首次從男性視角寫婚姻，笑點背後超寫實

嚴藝文過去擅長描寫女性成長、人生困境和家庭關係，從《俗女養成記》到《影后》，都把角色寫得又好笑又刺痛人心。這次《欠妳的那場婚禮》特別的是，導演首次以男性視角切入婚姻，把中年男人的失落、自尊、逃避與無能為力攤開來看。

圖片提供：公共電視

但這部劇並不是單純罵男人，也不是把婚姻拍成苦情連續劇，而是用輕喜劇包裝最真實的關係困境。那些「我很累」、「妳怎麼又在唸」、「我等一下再做」的日常小摩擦，看起來很好笑，卻可能正是很多夫妻關係慢慢降溫的原因。

張孝全這次飾演中年版周可傑，角色設定超有反差。過去觀眾熟悉的張孝全，常常帶著成熟、性感、穩重的男神氣場，但這次他要演的不是夢幻情人，而是一個中年失意、才華卡關、婚姻卡關、人生也卡關的男人。周可傑最有趣的地方，在於他不是完全沒魅力，而是曾經太有魅力，才讓人更感嘆他怎麼會變成現在這樣。曾經在台上帥到發光，現在卻連生活瑣事都處理不好，讓妻子又氣又累。這種「年輕時我愛你，現在我想翻你白眼」的落差，根本是婚姻版照妖鏡。

《欠妳的那場婚禮》圖片來源：公視

蘇慧倫在劇中飾演陳立璇，和張孝全搭檔演出一對感情降至冰點的夫妻。她不再只是大家記憶裡清新甜美的女神，而是成為一個在婚姻裡撐太久、累太久，也忍太久的女人。陳立璇不是不愛了，而是被生活磨到不知道該怎麼繼續愛。她看著身邊這個曾經讓自己心動的男人，變成現在這個逃避現實、讓人火大的老公，內心肯定充滿問號：我當年到底是多暈，才會把人生押在這個人身上？這個角色很容易讓觀眾有共鳴，因為她代表的不只是「怨偶人妻」，更是很多人在關係裡的真實狀態。不是突然不愛，而是在一次次失望之後，慢慢不知道該怎麼期待。

《欠妳的那場婚禮》圖片來源：公視

朱軒洋飾演年輕版周可傑，也就是那個讓陳立璇當年一眼暈船的25歲樂團主唱。這個角色帶著青春氣息、音樂才華和痞帥魅力，是中年周可傑曾經最閃亮的樣子。他在雨中登場的設定相當有戲劇感，像是青春突然穿越時空回來敲門，也像是逼著中年周可傑面對自己：你以前明明不是這樣的人，你到底把自己弄丟在哪裡？朱軒洋這次也為戲挑戰唱歌，搭配新生代女星蒲禾菲，演出青春時期那段迂迴又曖昧的愛戀。對觀眾來說，這條年輕線應該會是整部劇最讓人心動、也最讓人心酸的部分。

《欠妳的那場婚禮》圖片來源：公視

看點5：謝盈萱、黃迪揚、姚淳耀老班底回歸，配角群太有戲

除了張孝全、蘇慧倫、朱軒洋之外，《欠妳的那場婚禮》還找來謝盈萱、黃迪揚、姚淳耀、王渝萱、裴子齊等演員共同演出，卡司陣容相當亮眼。尤其謝盈萱、黃迪揚、姚淳耀都曾和嚴藝文有精彩合作，這次再度加入新作，光是想到他們可能在劇中丟出各種犀利台詞、荒謬笑點和人生金句，就很值得期待。嚴藝文的作品一向厲害的地方，就是配角不是工具人，每個人都有自己的荒謬、脆弱和可愛之處。因此《欠妳的那場婚禮》除了主線夫妻關係，也很可能透過周遭人物，延伸出更多關於愛情、人生和中年危機的討論。

《欠妳的那場婚禮》圖片來源：公視

《欠妳的那場婚禮》人物介紹

人物介紹1：周可傑／張孝全 飾

曾經是樂團主唱，年輕時才華洋溢、帥氣逼人，是讓人一眼就容易暈船的類型。可惜中年後靈感枯竭，人生走下坡，從舞台男神變成落魄中年。婚姻裡的他逃避、嘴硬、自尊心高，常常讓妻子陳立璇氣到懷疑人生。

《欠妳的那場婚禮》圖片來源：公視

人物介紹2：陳立璇／蘇慧倫 飾

周可傑的妻子，曾經被他的才華與魅力吸引，卻在婚姻裡逐漸被現實消耗。她不是單純的抱怨型妻子，而是一個在生活裡扛太久、失望太多，卻又放不下過去愛情的人。她和25歲周可傑的相遇，也讓她重新回看自己曾經愛上的那個男人。

《欠妳的那場婚禮》圖片來源：公視

人物介紹3：25歲周可傑／朱軒洋 飾

青春版周可傑，也是周可傑人生最意氣風發的時期。年輕、帥氣、有才華，身上帶著尚未被現實磨損的熱烈。他的出現不只喚醒陳立璇的青春回憶，也讓中年周可傑被迫直視自己曾經的夢想與愛情。

《欠妳的那場婚禮》圖片來源：公視

人物介紹4：青春線女主／蒲禾菲 飾

蒲禾菲在劇中搭檔朱軒洋，細膩詮釋青春時期迂迴曖昧的愛戀。這條青春線預計會和中年夫妻線形成對照，一邊是心動剛開始的模樣，一邊是愛情走進現實後的破損與拉扯。

《欠妳的那場婚禮》圖片來源：公視

人物介紹5：謝盈萱、黃迪揚、姚淳耀等角色群

謝盈萱、黃迪揚、姚淳耀加入演出，讓《欠妳的那場婚禮》多了更強的喜劇節奏與群像魅力。雖然角色細節仍待播出後揭曉，但以嚴藝文作品一貫風格來看，這些配角很可能不只是陪襯，而會成為推動劇情、製造笑點與戳中觀眾心事的重要存在。

《欠妳的那場婚禮》圖片來源：公視

《欠妳的那場婚禮》圖片來源：公視

《欠妳的那場婚禮》圖片來源：公視

《欠妳的那場婚禮》圖片來源：公視

《欠妳的那場婚禮》為什麼值得期待？

《欠妳的那場婚禮》最吸引人的地方，不只是「年輕版老公穿越回來」這個奇幻設定，而是它背後真正想問的問題：如果有一天，我們能重新看見當初愛上的那個人，還會不會想再試一次？婚姻走到中年，最可怕的可能不是不愛，而是忘記彼此曾經為什麼相愛。周可傑和陳立璇的故事，看似是廢物中年自救記，其實也是一場關於愛情、青春、夢想和婚姻修復的對話。人生走下坡沒關係，至少青春還會帶你走上坡。這句話大概就是《欠妳的那場婚禮》最浪漫也最欠哭的地方。

《欠妳的那場婚禮》圖片來源：公視