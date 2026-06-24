2026-06-24 21:00 萬家鄉
一個六年級生看見的信任危機
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：文章指出國民黨內鬥背後，核心是親中形象與路線之爭。
- 重點二：馬辦財務疑雲與金流爭議，使黨內信任危機全面浮上檯面。
- 重點三：北京對藍營人選的態度，反而可能成為台灣選民的負面訊號。
我是六年級生。
從小到大、一直到大學畢業，幾乎都算是在國民黨的教育體系下長大的。
我這個世代的人，很像被夾在兩個時代中間。
父母輩接受的還是傳統威權教育，子女輩卻已經進入教育改革後的世界。
我們這一代，多少都有點微妙。
小時候被教導要守規矩、少談政治，長輩總會說：「政治那種東西，離遠一點比較好。」
久而久之，很多人也真的養成了習慣。
不是沒有感覺，而是太累了。
因為被情緒勒索太久、被立場綁架太久，人會疲乏。而吵架這件事，本來就很耗能量。
當生活、工作、家庭已經吃掉大部分心力時，很多人最後選擇的，不是投入，而是避開。
所以我後來慢慢理解，為什麼這一代很多人平常不太談政治。
因為多數時候，大家不是沒有想法，而是不想再被捲進情緒漩渦。
也因此，我反而會特別注意那些能夠冷靜分析事情的人。
「童文薰的非童凡響」是我在 YouTube 上看到、少數讓我願意長期追的政治頻道之一。
主講者是童文薰律師。
法律人有種職業習慣：有一分證據，說一分話。
這種風格，我很喜歡。
就像我也一直很喜歡呂捷老師。
因為他們都有一個共同點：論述清楚、脈絡清楚、情緒清楚。
也正是因為習慣了這種「有一分證據說一分話」的律師思維，當我回頭看最近國民黨一連串的大地震，我看到的不是政論節目上的喧囂，而是字裡行間那些藏不住的「法律與金流訊號」。
我不藍，我也不綠，但我很台。
有些事情，我覺得應該讓更多人知道。
所以把最近觀察到的一些東西整理成這篇文章，也當作自己的學習紀錄。
▋馬辦事件，到底是哪邊來的攻擊？
最近的國民黨，很像一座正在裂開的房子。
每天都有人互咬、放話、翻舊帳。
馬英九、蕭旭岑、金溥聰、趙少康、鄭麗文、沈富雄……整個藍營像忽然被丟進高壓鍋，火越燒越大，連外圍支持者都開始聞到焦味。
很多人以為這只是普通派系內鬥。
但如果把時間線、北京反應、媒體風向，以及近期那些極不尋常的政治動作全部串起來看，事情恐怕沒有那麼簡單。
因為現在藍營內部真正焦慮的問題，早已不是「誰選2028」。
而是：國民黨到底還能不能擺脫「親中代理」的社會印象。
▋2026之前，國民黨得先過自己這一關
2026地方選舉越接近，藍營內部的不安感就越重。
地方選舉最怕的，往往不是單一候選人失言，而是整體品牌開始崩壞。
一旦中間選民開始普遍懷疑：「這個黨，到底還是不是站在台灣這邊？」
那影響的不會只有黨中央。
縣市長、議員、地方派系、基層組織，都會一起被拖下水。
也因為如此，最近國民黨內開始出現一股很強烈的氣氛。
有人想趁2026之前，重新把國民黨拉回蔣經國時代那條「反共、親美、保守右派」的路線。
而這場動作裡，最敏感的名字，就是蕭旭岑。
▋馬英九「消失」的那八個月
追蹤政治線索，有時很像看房子的產權權狀，細節總藏在塗改的痕跡裡。
藍營內部的警訊，引爆點在2025年的敦煌事件。
當時馬英九在公開場合脫稿發言，沒有完全照著北京安排的節奏走。隨之而來的，是他公開露面的次數驟降，發言頻率幾乎歸零。
一些過去熟悉馬英九的人，開始私下交換各種耳語。
有人懷疑他被刻意隔絕資訊，有人懷疑馬辦內部已經出現權力轉移，甚至開始流出一些極端猜測。
這些說法目前都沒有公開證據。
但當類似耳語開始在藍營內部擴散，本身就代表一件事：黨內的信任，開始裂了。
後來真正讓事情炸開的，是馬辦的財務疑雲。
▋「拿錢拍照不入帳」，為什麼讓人警覺？
外界目前最關注的，是蕭旭岑遭質疑的資金問題。
流傳的說法裡，有一個細節特別敏感。
有人發現，他曾將收到的大筆現金拍照留存，但相關款項卻沒有進入基金會正式帳目。
很多人第一時間會疑惑：拍照幹嘛？留作紀念嗎？
但熟悉地下資金流與政治系統運作的人，看到這種動作，很多人第一時間就會提高警覺。
在某些不能見光的灰色文化裡，「現金與照片」的組合，是一套完美的「履約證明」。
那代表著：錢收到了、事情辦了、遠方的「大老闆」可以放心交代了。
也因此，當馬英九正式對蕭旭岑提告背信與侵佔後，整件事的性質立刻變了。
這已經不只是普通內鬥，是有人準備把金流攤到司法檯面上，逼整條線浮出水面。
▋北京的反應，反而讓局勢更敏感
真正讓藍營內部震動的，反而是北京後續的反應。
因為國台辦很快就把金溥聰的動作定調成「親美勢力的攻擊」。
這句話乍聽普通，但放進台灣政治語境裡，味道立刻全變了。
因為它等於變相承認：現在國民黨內部，確實存在一條正在反撲的「親美路線」。
這條線背後的重要人物，正是金溥聰、趙少康，以及重新開始動作的馬系人馬。
更有意思的是，北京另一邊，卻開始頻繁對鄭麗文釋放善意。
▋「被北京喜歡」，正在變成政治風險
最近《華爾街日報》（The Wall Street Journal）關於北京看好鄭麗文的消息，在藍營內部其實震動不小。
因為現在的台灣政治氛圍，有件事情越來越敏感：誰被貼上「中共屬意」標籤，誰就可能快速流失中間選票。
尤其在年輕世代與都會選民眼裡，「被北京喜歡」這件事，早已不是加分題。
更尷尬的是，鄭麗文近期訪美的結果，也沒有替自己增加太多政治空間。
她試圖向美方談「和平免戰」、談「修昔底德陷阱」，但這套語言在當前美國鷹派與川普（Donald Trump）陣營眼中，幾乎已經被視為北京論述的延伸版本。
結果就是她始終沒能真正接觸核心圈。
這對一個有黨主席企圖心的人來說，傷害其實很大。
▋真正開始動搖的，其實是「信任感」
我做不動產這幾年，有件事情感受特別深。
真正影響市場的，很多時候並不是政策本身，而是人們開始懷疑未來的那個瞬間。
一旦信任開始鬆動，大家就會觀望、遲疑、保留現金、延後決策。
房市如此，政治其實也一樣。
我平常接觸的，不是政論節目的來賓；是貸款壓力很重的工程師，擔心孩子未來的父母，準備賣房退休的中年夫妻。
而這幾年，我越來越常聽見一種情緒：「我們到底會走去哪裡？」
那種不安感，不一定會直接談政治。
但它會慢慢反映在消費、投資、買房與人生規劃上。
因為當一個社會開始對未來失去方向感，人們就會本能地縮手。
買房縮手、投資縮手、生孩子縮手，連做長期承諾都開始縮手。
▋沈富雄的一萬份雞排，真正賭的不是雞排
很多人把沈富雄的「萬份雞排賭局」，當成政論節目的娛樂效果。
但真正值得注意的，從來都是情緒。
因為當沈富雄敢公開押注，甚至直接在節目裡點名李永萍、陳鳳馨等名嘴立場偏斜時，代表藍營內部已經有人不想再維持過去那種模糊平衡。
以前很多事情，大家心裡知道，但不會講破；現在則是有人開始翻桌。
那種氣氛，其實很像一間準備裁員前的公司。
有人急著表態，有人急著切割，有人開始避免站錯邊。
真正危險的，往往不是敵人多強，而是內部開始失去彼此的信任。
▋蛇已經開始往外爬了
現在最耐人尋味的地方在於：這場「引蛇出洞」，可能已經開始奏效。
有些人開始急著證明自己的位置。
有些人則開始刻意和某些名字保持距離。
越到後面，整個氣氛越像一場大型切割現場。
做我們房仲這行的看過太多老房子。
有些房子外表拉皮粉飾得很好，每個人走進去都說沒問題。
但真正懂結構的工程師，看的是樑柱上的裂縫。
當裡面的鋼筋已經開始生鏽、甚至互相排擠的時候，這棟房子，就注定要從內部開始崩解。
政治有時也很像這樣。
表面上最吵的人，不一定是真正掌握方向的人。
真正重要的，往往是那些一直沒出聲、卻正在觀察的人。
真正可怕的問題，也許早就不是：「誰親中？」
當越來越多人開始害怕被懷疑親中時，國民黨還有沒有辦法重新讓台灣社會相信——它仍然是一個把命運放在台灣，而不是放在北京眼色裡的政黨。
在自由市場裡，價格波動其實並不可怕。
房價跌了，自然有低接的買盤進場。
真正讓市場一夕崩盤的，是大家開始懷疑建商的誠信，懷疑這棟房子到底能不能安身立命。
當人們開始懷疑「你到底站在哪一邊」，很多事情就很難回到從前。
政治最危險的時刻，很多時候也不是敵人站在門外。
而是有人忽然發現：門，其實早就被從裡面打開了。
——萬家鄉
精華 FAQ
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作者認為表面上是派系互咬，實際上是國民黨能否擺脫「親中代理」標籤的路線危機。黨內對親美、反共與對中關係的分歧，正讓信任快速流失。
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因為文章將「收現金拍照但未入帳」視為可疑金流訊號，認為這不只是內鬥，而可能牽涉履約證明與地下資金運作，甚至把爭議推向司法層面。
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作者指出，當某人被貼上北京屬意的標籤，在台灣中間選民與年輕選民眼中就可能失分。北京的偏好不再是加分，而可能直接加深外界對其立場的疑慮。
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