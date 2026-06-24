一個六年級生看見的信任危機

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章指出國民黨內鬥背後，核心是親中形象與路線之爭。

文章指出國民黨內鬥背後，核心是親中形象與路線之爭。 重點二： 馬辦財務疑雲與金流爭議，使黨內信任危機全面浮上檯面。

馬辦財務疑雲與金流爭議，使黨內信任危機全面浮上檯面。 重點三：北京對藍營人選的態度，反而可能成為台灣選民的負面訊號。

我是六年級生。

從小到大、一直到大學畢業，幾乎都算是在國民黨的教育體系下長大的。

我這個世代的人，很像被夾在兩個時代中間。

父母輩接受的還是傳統威權教育，子女輩卻已經進入教育改革後的世界。

我們這一代，多少都有點微妙。

小時候被教導要守規矩、少談政治，長輩總會說：「政治那種東西，離遠一點比較好。」

久而久之，很多人也真的養成了習慣。

不是沒有感覺，而是太累了。

因為被情緒勒索太久、被立場綁架太久，人會疲乏。而吵架這件事，本來就很耗能量。

當生活、工作、家庭已經吃掉大部分心力時，很多人最後選擇的，不是投入，而是避開。

所以我後來慢慢理解，為什麼這一代很多人平常不太談政治。

因為多數時候，大家不是沒有想法，而是不想再被捲進情緒漩渦。

也因此，我反而會特別注意那些能夠冷靜分析事情的人。

「童文薰的非童凡響」是我在 YouTube 上看到、少數讓我願意長期追的政治頻道之一。

主講者是童文薰律師。

法律人有種職業習慣：有一分證據，說一分話。

這種風格，我很喜歡。

就像我也一直很喜歡呂捷老師。

因為他們都有一個共同點：論述清楚、脈絡清楚、情緒清楚。

也正是因為習慣了這種「有一分證據說一分話」的律師思維，當我回頭看最近國民黨一連串的大地震，我看到的不是政論節目上的喧囂，而是字裡行間那些藏不住的「法律與金流訊號」。

我不藍，我也不綠，但我很台。

有些事情，我覺得應該讓更多人知道。

所以把最近觀察到的一些東西整理成這篇文章，也當作自己的學習紀錄。

▋馬辦事件，到底是哪邊來的攻擊？

最近的國民黨，很像一座正在裂開的房子。

每天都有人互咬、放話、翻舊帳。

馬英九、蕭旭岑、金溥聰、趙少康、鄭麗文、沈富雄……整個藍營像忽然被丟進高壓鍋，火越燒越大，連外圍支持者都開始聞到焦味。

很多人以為這只是普通派系內鬥。

但如果把時間線、北京反應、媒體風向，以及近期那些極不尋常的政治動作全部串起來看，事情恐怕沒有那麼簡單。

因為現在藍營內部真正焦慮的問題，早已不是「誰選2028」。

而是：國民黨到底還能不能擺脫「親中代理」的社會印象。

▋2026之前，國民黨得先過自己這一關

2026地方選舉越接近，藍營內部的不安感就越重。

地方選舉最怕的，往往不是單一候選人失言，而是整體品牌開始崩壞。

一旦中間選民開始普遍懷疑：「這個黨，到底還是不是站在台灣這邊？」

那影響的不會只有黨中央。

縣市長、議員、地方派系、基層組織，都會一起被拖下水。

也因為如此，最近國民黨內開始出現一股很強烈的氣氛。

有人想趁2026之前，重新把國民黨拉回蔣經國時代那條「反共、親美、保守右派」的路線。

而這場動作裡，最敏感的名字，就是蕭旭岑。

▋馬英九「消失」的那八個月

追蹤政治線索，有時很像看房子的產權權狀，細節總藏在塗改的痕跡裡。

藍營內部的警訊，引爆點在2025年的敦煌事件。

當時馬英九在公開場合脫稿發言，沒有完全照著北京安排的節奏走。隨之而來的，是他公開露面的次數驟降，發言頻率幾乎歸零。

一些過去熟悉馬英九的人，開始私下交換各種耳語。

有人懷疑他被刻意隔絕資訊，有人懷疑馬辦內部已經出現權力轉移，甚至開始流出一些極端猜測。

這些說法目前都沒有公開證據。

但當類似耳語開始在藍營內部擴散，本身就代表一件事：黨內的信任，開始裂了。

後來真正讓事情炸開的，是馬辦的財務疑雲。

▋「拿錢拍照不入帳」，為什麼讓人警覺？

外界目前最關注的，是蕭旭岑遭質疑的資金問題。

流傳的說法裡，有一個細節特別敏感。

有人發現，他曾將收到的大筆現金拍照留存，但相關款項卻沒有進入基金會正式帳目。

很多人第一時間會疑惑：拍照幹嘛？留作紀念嗎？

但熟悉地下資金流與政治系統運作的人，看到這種動作，很多人第一時間就會提高警覺。

在某些不能見光的灰色文化裡，「現金與照片」的組合，是一套完美的「履約證明」。

那代表著：錢收到了、事情辦了、遠方的「大老闆」可以放心交代了。

也因此，當馬英九正式對蕭旭岑提告背信與侵佔後，整件事的性質立刻變了。

這已經不只是普通內鬥，是有人準備把金流攤到司法檯面上，逼整條線浮出水面。

▋北京的反應，反而讓局勢更敏感





真正讓藍營內部震動的，反而是北京後續的反應。

因為國台辦很快就把金溥聰的動作定調成「親美勢力的攻擊」。

這句話乍聽普通，但放進台灣政治語境裡，味道立刻全變了。

因為它等於變相承認：現在國民黨內部，確實存在一條正在反撲的「親美路線」。

這條線背後的重要人物，正是金溥聰、趙少康，以及重新開始動作的馬系人馬。

更有意思的是，北京另一邊，卻開始頻繁對鄭麗文釋放善意。

▋「被北京喜歡」，正在變成政治風險

最近《華爾街日報》（The Wall Street Journal）關於北京看好鄭麗文的消息，在藍營內部其實震動不小。

因為現在的台灣政治氛圍，有件事情越來越敏感：誰被貼上「中共屬意」標籤，誰就可能快速流失中間選票。

尤其在年輕世代與都會選民眼裡，「被北京喜歡」這件事，早已不是加分題。

更尷尬的是，鄭麗文近期訪美的結果，也沒有替自己增加太多政治空間。

她試圖向美方談「和平免戰」、談「修昔底德陷阱」，但這套語言在當前美國鷹派與川普（Donald Trump）陣營眼中，幾乎已經被視為北京論述的延伸版本。

結果就是她始終沒能真正接觸核心圈。

這對一個有黨主席企圖心的人來說，傷害其實很大。

▋真正開始動搖的，其實是「信任感」

我做不動產這幾年，有件事情感受特別深。

真正影響市場的，很多時候並不是政策本身，而是人們開始懷疑未來的那個瞬間。

一旦信任開始鬆動，大家就會觀望、遲疑、保留現金、延後決策。

房市如此，政治其實也一樣。

我平常接觸的，不是政論節目的來賓；是貸款壓力很重的工程師，擔心孩子未來的父母，準備賣房退休的中年夫妻。

而這幾年，我越來越常聽見一種情緒：「我們到底會走去哪裡？」

那種不安感，不一定會直接談政治。

但它會慢慢反映在消費、投資、買房與人生規劃上。

因為當一個社會開始對未來失去方向感，人們就會本能地縮手。

買房縮手、投資縮手、生孩子縮手，連做長期承諾都開始縮手。

▋沈富雄的一萬份雞排，真正賭的不是雞排

很多人把沈富雄的「萬份雞排賭局」，當成政論節目的娛樂效果。

但真正值得注意的，從來都是情緒。

因為當沈富雄敢公開押注，甚至直接在節目裡點名李永萍、陳鳳馨等名嘴立場偏斜時，代表藍營內部已經有人不想再維持過去那種模糊平衡。

以前很多事情，大家心裡知道，但不會講破；現在則是有人開始翻桌。

那種氣氛，其實很像一間準備裁員前的公司。

有人急著表態，有人急著切割，有人開始避免站錯邊。

真正危險的，往往不是敵人多強，而是內部開始失去彼此的信任。

▋蛇已經開始往外爬了

現在最耐人尋味的地方在於：這場「引蛇出洞」，可能已經開始奏效。

有些人開始急著證明自己的位置。

有些人則開始刻意和某些名字保持距離。

越到後面，整個氣氛越像一場大型切割現場。

做我們房仲這行的看過太多老房子。

有些房子外表拉皮粉飾得很好，每個人走進去都說沒問題。

但真正懂結構的工程師，看的是樑柱上的裂縫。

當裡面的鋼筋已經開始生鏽、甚至互相排擠的時候，這棟房子，就注定要從內部開始崩解。

政治有時也很像這樣。

表面上最吵的人，不一定是真正掌握方向的人。

真正重要的，往往是那些一直沒出聲、卻正在觀察的人。

真正可怕的問題，也許早就不是：「誰親中？」

當越來越多人開始害怕被懷疑親中時，國民黨還有沒有辦法重新讓台灣社會相信——它仍然是一個把命運放在台灣，而不是放在北京眼色裡的政黨。

在自由市場裡，價格波動其實並不可怕。

房價跌了，自然有低接的買盤進場。

真正讓市場一夕崩盤的，是大家開始懷疑建商的誠信，懷疑這棟房子到底能不能安身立命。

當人們開始懷疑「你到底站在哪一邊」，很多事情就很難回到從前。

政治最危險的時刻，很多時候也不是敵人站在門外。

而是有人忽然發現：門，其實早就被從裡面打開了。

——萬家鄉