很多台灣人每天回家都在賭運氣

AI重點 文章重點整理： 重點一： 台灣路口常被柱子電箱遮擋視線，駕駛只能盲推前進。

台灣路口常被柱子電箱遮擋視線，駕駛只能盲推前進。 重點二： 騎樓與人行道碎裂失衡，讓輪椅、嬰兒車與行人處處受阻。

騎樓與人行道碎裂失衡，讓輪椅、嬰兒車與行人處處受阻。 重點三：透過路緣延伸與箱體移位等設計，才能真正提升行人安全。

2010年創立的《泛科學》，我之前曾經因為它的一支影片寫過一篇文章。

當時純粹是演算法推薦。

我不認識主講人，只是因為對影片主題感到有趣，所以把影片看完，然後整理了一下自己的思緒。

後來我去查資料，才發現那位總穿著黑襯衫、語速極快的主講人，其實比我還年輕。

看到《鏡週刊》給他的標題「憤青已中年」時，我忍不住笑了。

是啊，我們好像真的都不再年輕了。

這個世界變化得太快。彷彿只是一下子，台灣就到處都充滿了老人。

▋我們不是看清路況才前進，而是用車身在「盲推」

我在「台灣被稱行人地獄，根本騎樓害的？」這支影片的開頭，看到兩張幾乎一模一樣的駕駛視角圖。

同樣的路口、同樣的右轉角度、同樣的車速。

唯一不同的是：第一張圖的轉角立著幾根粗大的柱子，第二張圖則完全淨空。

結果差很多。

有柱子的那張圖裡，你根本看不到側向是否有人、是否有機車，甚至連腳踏車都可能突然從死角衝出來。

直到你的車頭慢慢「探」進主幹道，視野才終於打開。

那幾秒鐘，就是許多事故發生的時間。

▋那些柱子，剛好插在人命最重要的位置

交通工程裡有個概念，叫做「視距三角形」。

簡單來說，路口轉角原本應該保留一塊完全淨空的區域，讓駕駛能提早看到側向來車與行人。

很多國家的道路設計，都會盡量避免任何障礙物插進這塊區域。

但是在台灣，柱子插在那裡、變電箱插在那裡、控制箱插在那裡，連騎樓的結構柱也插在那裡。

而且常常是「剛好命中核心位置」。

於是所有駕駛都被迫學會一種很荒謬的技能：盲推。

你不是真的看清楚才前進，而是先把整個車頭慢慢推出去，用自己的車身去換視野。

很多人每天都在做這件事。做著做著，最後竟然也習慣了。

問題是，當旁邊出現的是小孩、老人、腳踏車，甚至只是低頭快走的行人時，那幾秒鐘的視野真空，就足夠讓事情失控。

當了媽媽之後，我開始發現，真正影響生活品質的東西，很多根本不在室內，而是在你踏出家門後的前五十公尺。

有些房子室內整理得很漂亮，可一走到巷口，人就會開始緊張。

那種焦慮感很微妙。你說不出哪裡不對，但身體會先知道這條路不安全。

▋騎樓最大的問題，不只是不好走

很多台灣人對騎樓有感情。

因為能遮雨、能避太陽，夏天走起來確實舒服很多。

但如果從「通用設計（Universal Design）」的角度來看，台灣騎樓最大的問題，其實是它的私有屬性。

因為產權分散，所以空間永遠是碎的。

你家門口鋪磁磚，他家門口灌水泥；走兩步是斜坡，再走兩步突然多三級台階。有人擺盆栽、有人停機車、有人堆貨架，甚至還有人直接放冰箱。

障礙重重的碎裂空間，直接把輪椅族困在原地。

推著嬰兒車的媽媽更是滿腹辛酸，在台灣推車出門像在二戰障礙賽，前兩步是平滑磁磚，下一秒是凸起的水泥，接著又是三級台階。

很多時候，我們不是在散步，而是在與高低差搏鬥。光是推完一條街，手腕累積的酸痛，就是對這座城市「通用設計」最無聲的控訴。

我們一直以為騎樓是「給行人走的」，但更多時候，它更像一條被各自切碎的私人空間。

我後來慢慢留意到，很多有孩子的家庭，看房時其實都會默默觀察一段路的安全性。

就是從車位走回家門口的那段路，到底能不能安心。

有些媽媽嘴巴上問的是採光、收納、格局，真正讓她猶豫很久的，卻是巷口那個每天都有機車高速切彎的路口。

▋真正能救命的設計，騎樓很難做到

現代交通工程有一種很重要的概念，叫做「幾何修飾」。

例如「路緣延伸（Curb Extension）」。

簡單說，就是把轉角的人行道往外推，讓路口更方正。

這樣可以縮短行人穿越距離，也能逼車輛減速，避免機車高速「切西瓜」過彎。

因為很多機車騎士都知道：轉角弧度越大，越不用減速。

所以你會看到大量機車直接高速削過路口，有些甚至連煞車燈都不會亮。

問題是：騎樓沒有辦法配合這種整體性的道路調整。

它零碎、固定、各自獨立。

於是很多台灣路口，永遠維持一種對車輛太友善、對行人太危險的轉彎角度。

人車混流、視線死角、高速切彎，這些東西常常同時出現在同一個路口。

▋用行人一輩子的安全，去換駕駛盲目追求的「0.6秒」

每次討論人行道，就一定有人說：「車道縮小一定塞車。」

但很多交通研究其實早就算過了。

在市區道路裡，真正影響交通效率的瓶頸，往往是路口號誌與轉向效率，而不是車道到底多寬。

像《美國公路容量手冊》與營建署的相關數據，就做過類似推算。

如果一段100公尺的道路，原本車道寬4公尺，縮減成3公尺，平均時速大概會降低5.18公里。

聽起來很多，但換算之後，你開完這100公尺，只慢了0.6秒。

0.6秒。

過去我們為了搶那不到一秒的時間，卻把整整一公尺的人行空間讓給車流。

老人得貼著牆走，小孩得側身閃車，推輪椅的人得反覆上下人行道。

代價一直都有人在付。

交通心理學裡還有個很有趣的現象：車道越寬，人越容易產生「這裡很好開」的感覺。

一旦這種感覺出現，超速、蛇行、頻繁變換車道的機率就會跟著提高。

很多歐洲城市近年都在做「車道瘦身」，原因很單純。

因為人類會被視覺暗示影響。

當道路看起來剛剛好，駕駛自然會放慢；當道路看起來寬到像機場跑道，人就會不自覺踩深油門。

▋明明走在人行道上，我們卻像誤闖車流的異類

即使道路拓寬了、人行空間畫出來了，真正讓人崩潰的東西，往往還留在原地。

變電箱、電線桿、號誌箱、中華電信箱體。

有些直接卡在人行道正中央。

你走著走著，前面突然沒路，只能被迫下車道，旁邊的汽機車就貼著你高速經過。

那種感覺非常奇怪。

本該是最安全的保護傘，此時此刻卻成了虛設。

我們只能在車流的夾縫中一邊道歉、一邊硬擠過去，荒謬得像個犯錯的越界者。

新北市中和區中山路二段之前就做過一次大型整頓。

政府花了超過五千萬預算，把36座變電箱與5座中華電信箱體，大規模移到中央分隔島。

很多人看到金額會皺眉。

但如果你真的看過老人推著助行器，走到一半被電箱堵死；看過輪椅被迫滑進車道；看過媽媽一手抱孩子、一手拖推車，在車流旁邊硬擠過去，你就會知道，那筆錢到底在買什麼。

▋有些城市，已經開始慢慢改了

有些地方空間真的太窄，短時間內蓋不出完整實體人行道。

於是就先做「視覺型人行道」。

像是南投彰南路的大型槽化線，或是新竹中華路的綠色標線型人行道。

它不完美，但至少先把「行人的位置」畫出來。

因為人行道這件事，從來都不只是交通問題。

它還關係到老人敢不敢出門、小孩能不能自己上學、輪椅族願不願意離開家門。

台灣正在快速老化。

再過幾年，「每五人就有一位老人」不會只是新聞標題，而是你每天走在路上都會看見的現實。

以前很多人買房，重視的是坪數、車位、採光；未來越來越多人會開始在意：沒有家人陪的時候，我能不能自己安全走回家。

到那時候，人行道不只是方便散步的設施，更像一座城市最基本的生活能力。

▋我們每天經過的街道，很多時候只是靠運氣

最可怕的事情，往往不是危險本身。

而是大家已經習慣危險。

習慣突然消失的人行道、習慣轉角看不到人、習慣走到一半得下車道；習慣與車爭路、習慣貼牆側身、習慣把「自己小心一點」當成最後防線。

但很多事故，真的不是哪個人比較粗心。

有些路口，你只要站在斑馬線上，就知道右轉車根本看不到你。

那種感覺很奇妙。

因為你會忽然發現：很多人每天能平安回家，靠的不是設計，也不是文明，而是一次又一次僥倖地沒有出事。

真正成熟的城市，應該讓人忘記危險的存在。

而不是每晚平安回到家、關上門，都想轉身感謝神明，謝謝自己今天又順利躲過了一次事故。

今晚回家時，踏出家門口的前五十公尺，也會讓你感到緊張嗎？

——萬家鄉