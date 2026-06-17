2026-06-17 16:14 女子漾／編輯ANDREA
震撼大銀幕！木村拓哉《教場》最終章霸榜日本票房，男神親喊：戲院終點見！
日劇男神木村拓哉帶著生涯最具衝擊力的代表作回來了！超人氣懸疑作品《教場》正式推出系列集大成的最終篇章，並破天荒採用「串流＋院線」前後兩部曲的接力發行模式。後篇《電影版教場：驪歌》在日本一上映就空降首週票房冠軍，口碑大爆棚！台灣也將於6月26日震撼上映，木村拓哉更親自向粉絲喊話，邀請大家一起進戲院「見證故事的終點」。
破天荒「串流+院線」接力！男神邀粉絲會合
這次《教場》迎來規模最大、情感最濃烈的最終局，分為前篇《集結》與後篇《驪歌》。打破業界慣例，前篇《集結》率先於串流平台上線（台灣目前已在 Hami Video影劇館+、friDay影音、MyVideo 熱播中），而作為高潮完結的《驪歌》則直攻大銀幕。
面對這種史無前例的混合發行模式，木村拓哉表示自己是用非常正面的態度看待，希望觀眾能依自己的步調與時機接觸作品。他更感性催票：「如果大家能在電影院見證故事的終點，然後在那個終點與我們會合，我會感到非常高興。」
白髮義眼魔鬼教官回歸！大銀幕解禁暗黑尺度
《教場》改編自同名獲獎推理小說，有別於一般熱血刑警劇，故事設定在封閉且殘酷的警察學校。學生們為了不被淘汰，彼此算計、隱藏黑暗秘密。木村拓哉飾演的魔鬼教官「風間公親」，頂著白髮與令人不寒而慄的義眼，以彷彿能看透人心的銳利目光，成為全系列最強大的存在。
在最新電影版《驪歌》中，第205期警校生將迎來最嚴苛考驗。就在暗潮洶湧之際，竟發生了十崎妹妹的綁架案，綁匪甚至計畫在畢業典禮當天，策劃一場撼動警界的重大事件！大銀幕獨有的震撼爆破場面，加上無法在電視播出的極限表現手法，讓日本觀眾看完直呼：「完全猜不到發展！」、「伏筆揭曉時真的拍案叫絕！」
台灣上映資訊
最強警校試煉即將展開，《電影版教場：驪歌》將於 6月26日 全台大銀幕隆重獻映！想被風間教官「震撼教育」的影迷們，千萬別錯過這場驚心動魄的最終章。
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