2026-06-17 14:49 SWALLOW
【心理測驗】如果你是一顆粽子，你會是哪一種？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：文章以端午節粽子心理測驗為主題，透過四種內餡對應人格。
- 重點二：A代表責任感強，總是先扛事做完，卻也容易忽略自己的疲累。
- 重點三：四種結果都附近期提醒，建議依自身狀態調整步調與情緒。
端午節到了，如果你被包成一顆粽子，你覺得自己最不能少的是什麼？
【選項】
A｜滿滿的肉塊
B｜鹹蛋黃
C｜花生
D｜栗子
【答案】
A｜滿滿的肉塊
你其實是個很有責任感的人。朋友眼中的你看起來很穩，遇到事情總是第一個跳出來處理。雖然嘴上常抱怨「怎麼又是我」，但最後還是會默默把事情做好。
你最大的優點是可靠，但最大的問題也是可靠。因為太習慣照顧別人，常常忘記自己其實也會累。
🛶 最近的你，比起被理解，更需要的是好好休息。
B｜鹹蛋黃
你是典型的外冷內熱型人格。表面上看起來很淡定，甚至有點難接近，但熟了之後大家才發現你根本是個話很多、吐槽很多的人。
你的情緒其實很細膩，只是不太喜歡直接表達。
🛶 最近的你心裡可能藏著一些沒說出口的想法，與其一直自己消化，不如找個信任的人聊聊。
C｜花生
你的人生哲學是「開心最重要」。不喜歡把事情搞得太複雜，遇到問題通常會先想：「有沒有更輕鬆的方法？」
很多人覺得你隨和，但其實你只是很清楚哪些事情值得花力氣。
🛶 最近的你可能有點過度放鬆了，是時候把某件拖延很久的事拿出來面對。
D｜栗子
你是隱藏版實力派。平常不太愛搶風頭，但關鍵時刻常常讓大家驚訝：「原來你這麼厲害！」
做事習慣先觀察、先思考，所以常被誤會成慢熱或佛系。
🛶 最近的你正處於累積能量的階段，別急著和別人比較，有些成果本來就需要時間發酵。
【溫馨提醒】
本測驗結果僅供參考，無法作為專業心理診斷或建議。如您有心理健康方面的疑慮或困擾，建議尋求專業諮詢協助。感謝您的參與！
精華 FAQ
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文章以端午節粽子為題，詢問讀者若被包成一顆粽子，最不能少的內餡是什麼，再依選項對應不同人格特質與近期建議。
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A 代表你很有責任感，朋友眼中你穩定可靠，常會主動處理事情；但你也容易把別人的需求放在前面，忘了自己需要休息。
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B 是外冷內熱、心思細膩但不易表達；C 代表重視開心與效率，傾向用輕鬆方式解決問題；D 則是低調累積實力，關鍵時刻表現亮眼。
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