2026-06-17 15:30 睿忒
無畏世俗眼光的展翅烏鴉！i-dle 最新回歸單曲〈Crow〉氣勢磅礡！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：i-dle 以先行曲〈Crow〉為第九張迷你專輯暖身，延續今年回歸熱度。
- 重點二：歌曲以烏鴉意象傳達不畏偏見、堅持自我與愛自己的核心理念。
- 重點三：編曲與段落配置非典型，MV 以陰暗到明亮的視覺轉折呈現成長。
Hi there，今年初才剛以數位單曲〈Mono〉(2026) 回歸的i-dle，前些日子宣布了即將在七月6日發行第九張迷你專輯《We made》(2026)，並在上週釋出了先行曲〈Crow〉(2026)，這是首他們在今年巡演上就搶先演唱過的歌曲，並且當初充滿了設計感的舞蹈編排獲得了不少好評，如今雖然已經因為巡演而消耗了一些熱度，但作為新作品的先行曲來引起討論，也算是足夠了。
在歌曲發行的前陣子，隊長小娟(SOYEON) 就已經分享過〈Crow〉的概念了，「烏鴉」在韓國、或在很多的亞洲文化當中，常常被視為不幸、災厄的象徵，即便這種鳥類本身什麼也沒做；小娟希望能夠接著這樣的概念去傳達出即使身為烏鴉，只要不畏懼世俗給予的眼光及輿論，也可以在自己的領域當中發光發熱！這種意涵就跟 i-dle 一直以來帶給大家的理念是相符的，沒有什麼比「愛自己」還要重要的事情了。
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除了正向能量滿意的歌曲含義，歌曲本身的風格及段落分配，也是這次引起不小討論的層面。因為巡演上就搶先演唱，所以我們能在釋出前就知道音樂風格充滿了陰暗、不屈的態度，在各種內心拉扯當中，用最有自信的戰鬥型態去應對；這在歌曲中的節奏、重拍、鼓點等方面，都可以看出相對的氣氛營造，配合上歌詞內容就更有臨場感了。
在段落分配的部分，〈Crow〉算是蠻非典型的配置，一開始的第一段由小娟一個人詮釋，緊接著第二段由舒華(SHUHUA) 和雨琦(YUQI) 搭配登場，最後接上兩大主唱MINNIE及薇娟(MIYEON)。並且在幾乎是以饒舌唱法呈現的這首歌，到最後段才出現了像是典型旋律的段落，這樣的作法是 K-Pop 圈內頗為少見的，也算在標新立異當中，充分地展現出了每位成員強烈的個人特色。
跟歌名〈Crow〉帶出的主題相呼應，這次的 MV 幾乎以較為黑暗的色系為主，雖然不像上一首單曲〈Mono〉的 MV 一樣被黑白佔據了大半部影片，但整體營造出的陰沉氛圍非常成功，搭配上運鏡的切換也給出了眼花撩亂的感覺。隨著音樂的進行，影片的亮度有漸漸地加強，到了最後五位成員聚齊後的畫面，也是整部 MV 最明亮的鏡頭，我想這也象徵著在此曲唱畢之後，內心的陰暗便得到了所想要的信心，整體的前後映襯十分耐人尋味。
i-dle 這次的新作回歸非常讓人關注，主要是此次的確定日期一再延期，從原先流傳的年初、到後來的年中，最後定檔在七月，或許將遇上網路謠傳會在七月同時回歸的 STAYC、MEOVV、KISS OF LIFE；雖說這次算是隔了一小段時間才又推出作品，而且是迷你專輯而不是原先粉絲期待的正規專輯，很多細節都和想像、流傳中的有些小小出入，但像是〈Crow〉就是個品質保證的良好開端，希望這次 i-dle 的回歸能有好成績啊！
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🎧〈Crow〉官方收聽連結：i-dle.lnk.to/Crow
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精華 FAQ
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〈Crow〉是 i-dle 第九張迷你專輯《We made》發行前的先行曲，先在巡演上曝光後正式公開，用來延續回歸話題，也讓聽眾提前感受這次作品的風格與能量。
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歌曲以被視為不祥象徵的烏鴉作比喻，表達即使遭受偏見或輿論，只要不退縮、相信自己，仍能在屬於自己的舞台上發光，呼應 i-dle 一貫的自我認同精神。
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歌曲整體帶有陰暗、戰鬥感的節奏與鼓點，段落分配也很非典型，先饒舌後旋律；MV 則從暗色調逐步轉亮，最後全員同框時最明亮，象徵走出內心陰影。
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