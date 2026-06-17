2026-06-17 10:43 女子漾／編輯ANDREA
《欠妳的那場婚禮》硬漢床戰玉女！張孝全狂抖、蘇慧倫羞喊：導演親自上床示範
張孝全與蘇慧倫在《欠妳的那場婚禮》升格夫妻，張孝全飾演陷入中年危機的落魄樂團主唱，被問到如何詮釋，他幽默自嘲「我現在就是」。
談到萬眾矚目的床戲，張孝全苦笑表示，畫面上看起來唯美浪漫，但對他來說根本是「體力活」！為了避開鏡頭，他只能把一隻手藏進棉被裡死命撐住身體，「我又比較寬、又很重，撐到一直在抖，結果整張床都在晃！」
蘇慧倫在一旁直呼「他真的很辛苦」，並爆料初次聽到有床戲時超緊張，沒想到嚴藝文超生猛，直接「爬上床」親自示範，還要求她必須發出聲音，讓她直呼真的滿害羞！
嚴藝文片場狂飆PUA！姚淳耀壓力大到去收驚
這次嚴藝文對演員祭出最高標準，天天在片場開吼：「你有聽我講話嗎？」、「眼裡沒光！」高壓指導讓劇組瘋狂開玩笑說可以成立「受害者自助會」。不僅年輕演員被操翻，連資深大咖也難逃魔爪！張孝全坦言開拍前兩週一度瀕臨崩潰，直呼自己「已經碎掉了」；金鐘視帝姚淳耀更慘，自曝拍攝期間懷疑自己根本不會演戲，壓力大到跑去行天宮收驚！
不過，嚴藝文私下也會傳訊安慰大家「是因為愛你才講這些」，被眾演員猛虧根本是職場PUA。老班底黃迪揚更傳授生存法則：「導演的『爛死了』，你一定要當成稱讚！」笑翻全場。
宇宙人爆肝助陣！6月20日重磅上線
除了超強卡司，首映會更請來金曲樂團「宇宙人」驚喜現身！主唱小玉為了替本劇量身打造三首新歌，把自己關在工作室三天三夜爆肝創作，期間甚至狂躲製作人「寫好了沒」的催稿訊息。
《欠妳的那場婚禮》描述曾意氣風發的樂團主唱（朱軒洋 飾演年輕版），在中年時面臨創作與婚姻雙重卡關，卻因一場奇幻契機重新找回愛的初衷。
本劇將於6月20日起，每週六晚間9點於公共電視首播，並同步於Netflix全集火熱上線，千萬別錯過這場笑中帶淚的精彩喜劇！
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