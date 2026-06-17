大腦停不下來！5個實用技巧把腦袋裡的雜念切換成靜音模式

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章指出失眠與焦慮常來自大腦停不下來的反芻思考。

文章指出失眠與焦慮常來自大腦停不下來的反芻思考。 重點二： 作者提供五種正念技巧，從呼吸、觀察念頭到感官練習。

作者提供五種正念技巧，從呼吸、觀察念頭到感官練習。 重點三：每天十分鐘即可幫助身心降噪，恢復放鬆與睡前平靜。

編輯/鄭欣宜撰文

下班回到家，洗了個香噴噴的熱水澡，換上最舒服的絲絨睡衣，妳躺在床上準備好好放鬆。結果眼睛一閉上，大腦卻開始瘋狂辦公：「今天開會我是不是講錯話了？」「明天那份企劃案到底能不能過？」「等等，我剛剛好像忘記回某個人的訊息了！」

快跟妳那過度認真、24小時不打烊的大腦說聲辛苦了。妳是不是也常常陷入這種「肉體已經癱軟，腦袋卻在跑馬拉松」的崩潰狀態？想叫自己放鬆，卻反而因為停不下來而感到緊張。 這時候，妳需要的不是灌自己烈酒，也不是報復性刷手機，而是給大腦來一場高質感的正念冥想。

只要每天給自己十分鐘，透過以下這幾個簡單又實用的小方法，妳就能優雅地拿回大腦的遙控器，把那些惱人的雜音通通切換成靜音：

1.把呼吸當成妳的專屬香氛蠟燭

既然腦袋裡的思緒像脫韁野馬，那我們就給它一個最簡單的任務：數呼吸。找個舒服的姿勢坐著或躺著，把所有的注意力都放在妳的鼻尖。去感受吸氣時空氣帶點微涼、吐氣時空氣變得微溫的過程。如果大腦又想偷跑去想工作，沒關係，這很正常，不需要責怪自己。只要像牽著迷路的小狗一樣，再把注意力牽回呼吸上就好。

2.想像思緒是漂浮在天空中的網美雲朵

很多女孩在練習冥想時，一發現自己分心就會很懊惱。練習正念不是要妳變成一尊沒有靈魂的石雕。當雜念浮現時，妳不要去跟它對抗、也不要去延伸劇情。想像那些「明天要吃什麼」、「那個人好煩」的念頭，只是一朵朵飄過天空的雲，或者是一輛開過去的公車。妳只需要坐在路邊看著它們經過，輕輕對自己說一句「喔，我現在在想明天的午餐呢」，然後放手讓它飄走。

3.用吃一顆草莓的時間練習五感全開

如果妳覺得坐在那裡不動太困難，不妨試試「行動正念」。拿一顆妳喜歡的草莓、一塊黑巧克力，或者只是喝一杯溫水。在吃下去之前，先認真觀察它的顏色與紋路，聞聞它的香氣，接著把它放進嘴裡，用舌尖去感受它的質地、酸甜與層次。當妳把視覺、嗅覺、味覺和觸覺通通打開，全神貫注在這一口食物上時，妳的大腦根本沒有餘力去感覺緊張，這就是最美味的平靜。

喝咖啡看影片，把注意力引導到咖啡的香味上頭。圖/123RF圖庫

4.用洗手平靜思緒

辦公室裡的氣氛讓妳快要窒息了嗎？藉口去一趟洗手間吧！這不是偷懶，這是妳的充電時間。把手放在水龍頭下，閉上眼睛，把所有的專注力都放在皮膚的感受上。去感受水流劃過指縫的冰涼感、肥皂泡沫的綿密與滑順，還有雙手互相搓揉時的溫度。想像隨著水流被沖走的，不只是手上的髒汙，還有剛剛開會時被塞進腦袋裡的混亂感。

5.跟身體來一場溫柔的對話

躺在床上準備入睡前，是跟身體對話的最佳時機。從妳的腳趾頭開始，把注意力依序往上移動：腳踝、小腿、膝蓋、大腿，一路來到腹部、肩膀和臉部肌肉。每到一個部位，就對它說一聲謝謝，並邀請它放鬆。妳會驚訝地發現，原來自己平時把肩膀聳得有多高、牙關咬得有多緊。當妳帶著愛意把身體每個緊繃的角落都撫平，自然心情會變得放鬆。

生活節奏太快的時候，我們總以為要拼命做點什麼才能解除緊張感，但有時候，最進階的自律反而是在喧囂中按下暫停鍵。

擺盤吃超商食品是視覺的儀式感，而十分鐘的正念冥想，則是送給心靈的奢侈品。它不需要妳花一毛錢，只需要妳願意留下一小段空白，好好地和自己待在一起。

今晚睡前，別再和腦袋裡的碎碎念過招了，試著閉上眼睛，在平穩的呼吸中，把那個在外面世界受委屈、衝鋒陷陣的自己，溫柔地抱進懷裡吧。

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